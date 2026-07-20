Cum funcționează principiul All-on-X

Metoda constă în inserarea a patru sau șase implanturi în poziții strategice pe arcadă, pe care se fixează ulterior o proteză dentară fixă. Conceptul a fost dezvoltat tocmai pentru a valorifica osul rezidual disponibil în maxilarele atrofiate, evitând în multe cazuri procedurile de regenerare osoasă și permițând o funcție imediată. Pacientul pleacă de pe masa de operație cu o punte provizorie fixă, de unde și expresia „dinți într-o zi”, dar aceasta nu reprezintă rezultatul final. Procesul de osteointegrare, prin care implantul fuzionează cu osul, durează trei până la șase luni. Abia după finalizarea acestei etape provizoratul este înlocuit cu proteza definitivă, de obicei din zirconiu. Durata totală de la prima consultație până la dinții definitivi este, în mod tipic, de patru până la nouă luni.

Un implant dentar plasat în această configurație nu lucrează singur: forțele masticatorii se distribuie pe întreaga structură. Tocmai de aceea numărul și poziția implanturilor contează în raport cu densitatea și volumul osului disponibil.

Ce adaugă cel de-al cincilea și al șaselea implant

Argumentul principal pentru All-on-6 nu este că implanturile suplimentare sunt mai bune în sine, ci că oferă redundanță structurală. Dacă unul dintre implanturi nu se integrează complet, celelalte cinci susțin în continuare restaurarea. În configurația cu patru implanturi, marja de toleranță la un eșec individual este mai mică, chiar dacă ratele globale de succes rămân ridicate atunci când intervenția este realizată de medici stomatologi experimentați pe os de calitate adecvată.

Datele clinice susțin această nuanță. Un studiu retrospectiv din 2022 pe 83 de pacienți a raportat o rată cumulativă de supraviețuire a implanturilor de 89,7% pentru cazurile All-on-4 pe un follow-up mediu de 6,5 ani, cu complicații biologice mai frecvente decât în cazurile All-on-6, pentru care aceeași cercetare a înregistrat o rată de supraviețuire de 99,0%, fără niciun eșec protetic. Meta-analizele pe termen lung oferă un tablou mai nuanțat: ratele de supraviețuire pentru All-on-4 ajung la 98,8% pentru mandibulă și 95-97% pentru maxilar la zece ani, ceea ce înseamnă că, în condiții optime de selecție a pacientului și execuție chirurgicală, diferența față de All-on-6 se diminuează semnificativ.

Arcada superioară față de cea inferioară

O practică frecventă în implantologie este utilizarea configurației cu șase implanturi la maxilar și cu patru implanturi la mandibulă. Motivul este anatomic: osul maxilar este în general mai poros și mai puțin dens decât cel mandibular, ceea ce face ca fiecare implant să lucreze în condiții mai dificile. All-on-6 este recomandat și pacienților cu bruxism, deoarece mai multe implanturi reduc stresul mecanic pe fiecare punct de ancorare.

Această regulă generală nu este absolută. Calitatea osului variază individual, iar decizia finală se ia pe baza tomografiei computerizate CBCT, care oferă o imagine tridimensională a volumului și densității osoase disponibile. Fără această investigație, orice discuție despre numărul optim de implanturi rămâne speculativă.

Fumatul, factorul de risc pe care pacienții îl subestimează

Printre variabilele care influențează succesul pe termen lung al oricărei reabilitări All-on-X, fumatul ocupă un loc aparte. O meta-analiză publicată în 2026 în Clinical Implant Dentistry and Related Research confirmă că, pe măsură ce intensitatea fumatului crește, ratele de supraviețuire a implanturilor scad și resorbția osoasă marginală se accentuează. Aceasta nu înseamnă că fumătorii nu pot beneficia de tratament, ci că riscul trebuie evaluat explicit și discutat cu medicul stomatolog înainte de a stabili planul terapeutic.

Cât durează mai mult și cât costă mai mult

Din punct de vedere chirurgical, All-on-6 adaugă aproximativ 30-60 de minute față de All-on-4, dar protocolul de recuperare acasă este identic. Diferența de timp nu reprezintă, prin urmare, un criteriu de decizie relevant pentru pacient.

Diferența de cost este mai consistentă. Pe piața din România, prețul etapei chirurgicale cu provizorat pentru All-on-4 pornește, ca reper general de piață, de la aproximativ 14.000-15.000 de lei, în funcție de sistemul de implanturi utilizat, în timp ce pentru All-on-6 intervalul începe în jurul a 18.000-19.000 de lei. La acestea se adaugă costul lucrării definitive, care variază în funcție de materialul ales: ceramică pe suport metalic, zirconiu sau sisteme hibride titan-zirconiu. LLLDental, clinică din București cu profil de implantologie, realizează planificarea chirurgicală digital, cu ghidaj 3D, și lucrează cu sisteme de implanturi consacrate internațional, ceea ce reduce variabilitatea execuției și influențează direct predictibilitatea rezultatelor pe termen lung.

Longevitatea investiției depinde în mare măsură de mentenanță. Cu controale profesionale la patru-șase luni și igienă orală riguroasă, implanturile All-on-6 pot funcționa optim 15-20 de ani sau mai mult.

Cum se ia decizia corectă

Criteriul cel mai important în alegerea între All-on-4 și All-on-6 nu este preferința pacientului sau costul, ci anatomia individuală a maxilarului. Un volum osos bun, fără atrofie severă, poate susține eficient patru implanturi. Un os mai poros, un maxilar superior sau prezența bruxismului orientează decizia spre șase implanturi.

Succesul global al tratamentului depinde mai mult de selecția corectă a cazului, de calitatea osului și de experiența medicului stomatolog decât de numărul de implanturi în sine. Adăugarea unui al cincilea sau al șaselea implant nu compensează o indicație greșită sau o planificare chirurgicală precară. Consultația inițială cu tomografie CBCT nu este o formalitate administrativă, ci etapa în care se stabilesc premisele unui rezultat predictibil și singura bază pe care medicul poate oferi un plan de tratament cu adevărat personalizat.

Surse

– Clinical Implant Dentistry and Related Research – All-on-4 and All-on-6 implant-supported fixed prostheses for the edentulous jaw: a systematic review and meta-analysis (2026)

– Journal of Clinical Medicine (MDPI) – Three-Year Outcome of Full-Arch Fixed Prosthetic Rehabilitation through the All-on-4 Concept Using Dynamic 3D Navigated Surgery (2024)

– PubMed Central / NIH – Evaluation of the surgical and prosthetic success of All-on-4 restorations: a retrospective cohort study (2021)

– PubMed Central / NIH – Six-year clinical outcomes of implant-supported acrylic vs. ceramic superstructures according to the All-on-4 treatment concept (2021)

– The Journal of Prosthetic Dentistry (ScienceDirect) – Implant survival rate and marginal bone loss with the all-on-4 immediate-loading strategy: A clinical retrospective study with 1 to 4 years of follow-up (2022)

Sursa foto: pexels.com

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