Să aduci muzica în viața copilului este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți face pentru el. Cântatul la un instrument este un antrenament spectaculos pentru creier. Dezvoltă ambele emisfere cerebrale, crește puterea de concentrare, oferă încredere în sine și linişteşte emoțiile intense. Mulţi artişti o spun – muzica poate deveni colac de salvare în multe etape ale vieţii.

Totuși, pentru ca această experiență să rămână o bucurie și să nu devină o frustrare pentru copil, este esențial să potrivim instrumentul cu etapa de dezvoltare și temperamentul copilului.

Bun, dar de unde începi? Am stat de vorbă cu echipa de profesori de instrumente muzicale de la Ancora Hub (unde se țin cursuri de pian, canto, chitară, vioară, tobe și ateliere muzicale) și am aflat de la ce vârstă este recomandat să înceapă studiul fiecărui instrument, care este cel mai căutat dintre ele și cum faci cea mai bună alegere pentru copilul tău.

Pianul e pe primul loc în preferințele părinților și ale celor mici, iar asta nu e de mirare. Este cel mai prietenos punct de plecare pentru că oferă o satisfacție vizuală și sonoră imediată. Clapele sunt ușor de apăsat, iar sunetul iese mereu „curat”, fără efortul fizic pe care îl cer degetele pe corzile de chitară sau arcușul pe vioară.

Pe locul doi vine chitara, care este marea favorită, în special în rândul adolescenților. Chitara oferă tinerilor acea libertate de exprimare, vibe-ul cool și energia de care au nevoie la această vârstă, fiind instrumentul ideal la care se pot aduna cu prietenii sau își pot cânta propriile stări. Cei mai mulţi aleg chitara clasică şi electrică.

Ghid pe vârste. De la ce vârstă duc copilul la instrument?

Pianul. De la 5 ani

La 5 ani, copiii au deja coordonarea și atenția necesare pentru a explora clapele pianului. Începem cu jocuri muzicale simple, cântecele interactive şi treptat descoperim notele, partiturile şi melodii din ce în ce mai complexe pe măsură ce degetele capătă dexteritate.” – Andra Piersinaru, profesor de pian şi canto

Pianul oferă o imagine vizuală extrem de clară a notelor (de la stânga la dreapta) și este poarta ideală spre teoria muzicală.

Chitara și Canto. De la 6 ani

De fiecare dată timpul zboară la lecţiile de chitară şi copiii nu-şi dau seama când a trecut ora.”  Attyla Vass, profesor de chitară electrică şi chitară bass.

La 6 ani, motricitatea fină a degetelor este suficient de dezvoltată pentru a apăsa pe corzile unei chitări de dimensiuni reduse. Tot de la această vârstă, cursurile de canto îi ajută pe cei mici să-și controleze respirația, postura și expresivitatea vocală. 

Vioara. De la 7 ani

Vioara este un instrument al fineții. Sunetul nu are taste fixate, ci se construiește milimetru cu milimetru prin auz și arcuș. “De la 7 ani, când copiii au mai multă stabilitate și răbdare, întâlnirea cu vioara devine un antrenament extraordinar pentru concentrare și disciplină blândă.” – Laura Iancu, profesor de vioară

Tobele și percuția. De la 7 ani

Tobele îi atrag pe copii ca un magnet, dar necesită o coordonare distributivă (mâinile și picioarele lucrează independent) ce se maturizează în jurul vârstei de 7 ani. Sunt ideale pentru a descărca energia și pentru a dezvolta un simț al ritmului impecabil.

Sunt părinţi care ne cer cursuri de tobe pentru copii sub 5 – 6 ani, însă profesorii de tobe pot lucra susţinut doar cu cei peste 7 ani. În schimb, desfășurăm periodic ateliere de percuţie şi tobe africane unde copiii peste 4 ani pot descoperi djembe, acele tobe din lemn şi piele de capră sau pot testa bateriile, tobele electrice. 

Astfel de ateliere se lasă cu jocuri extraordinare de ritm, unde copiii învaţă primele bătăi la tobe şi cum se pot coordona armonios într-o formaţie.” – Loredana Ardeleanu, Fondator Ancora Hub

Ateliere muzicale de la 0 ani

Cea mai mare greșeală este să așteptăm vârsta de 4 – 5 ani fără să oferim copiilor acces la muzică şi instrumente muzicale. Pentru cei mici, există acum multe ateliere muzicale experiențiale speciale care îmbină instrumentele muzicale, jocurile ritmice şi poveştilor cu explorarea senzorială. 

Bebelușii și copiii mici vin să atingă, să asculte și să mânuiască o galaxie întreagă de instrumente aduse direct la nivelul lor – clopoței, kalimba, bețe ritmice, xilofoane, cutiuțe muzicale cu manivelă, tobițe din metal, flaut, vioară, violă, chitară sau pian.

Prin joculeţe simple şi interactive, cei mai mici învață să simtă ritmul în propriul corp, îşi dezvoltă inteligența muzicală și capătă încredere înainte de a-și alege instrumentul preferat. De fapt, mulţi părinţi spun că după frecventarea acestor ateliere muzicale de grup, copiii se îndrăgostesc de un instrument muzical pe care aleg să-l studieze mai târziu, după împlinirea vârstei necesare. 

În final nu contează dacă fiul sau fiica ta va ajunge să cânte Rahmaninov la pian în fața unei săli pline, dacă va deveni un violonist celebru, dacă va câştiga Vocea României sau dacă va cânta cu pasiune „Smells Like Teen Spirit” când se întâlneşte cu gaşca, visând în secret la propria trupă.

Ceea ce rămâne cu adevărat e starea. 

E atmosfera aceea deosebită din casă când auzi primele linii melodice la pian ieșind din camera lui, mândria din ochii lui când deslușește o partitură, liniştea ta că îl ştii cu o pasiune sănătoasă, care îi solicită prezența, concentrarea şi exerciţiul.

Sursa foto: Canva

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