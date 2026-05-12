Târgul de Bijuterie Contemporană, AUTOR 2026 aduce, pe lângă cele peste 70 de colecții de bijuterie contemporană prezentate la București, și lansarea AUTOR Paper, un nou proiect editorial care explorează relația dintre obiect, memorie și cultură vizuală. Publicația va fi distribuită gratuit în cadrul târgului care are loc la Muzeul Național de Istorie a României și propune o experiență tactilă și reflexivă, construită în jurul ideii că printul poate rămâne un spațiu viu al dialogului artistic.

La ediția din acest an a târgului AUTOR 2026 se lansează AUTOR Paper, un nou proiect editorial care extinde conversația despre bijuteria contemporană dincolo de spațiul expozițional și propune o relație mai directă, tactilă și personală cu publicul.

Gândit ca un obiect tipărit care poate fi citit, atins, păstrat și dus mai departe, AUTOR Paper apare într-un moment în care platforma AUTOR își extinde discursul cultural dincolo de formatul clasic al târgului. Publicația completează direcția deja construită prin AUTOR Magazine și propune un format mai accesibil și mai fluid, păstrând însă legătura cu bijuteria contemporană, practica artistică și cultura vizuală actuală.

„Nu îi credeți pe cei care spun că printul nu mai are sens. Tactilitatea unui obiect, în cazul nostru, hârtia și mirosul de cerneală tipografică, creează memorie afectivă. Creează apropiere. Rămâne cu tine altfel decât o face un ecran. AUTOR Paper este noul proiect editorial al platformei, alături de AUTOR Magazine: mai direct, mai accesibil, mai fluid, dar mereu conectat la bijuteria și cultura contemporană. Este gratuit și așa ne dorim să rămână. Te invităm să îl atingi, să îl citești, să îl porți cu tine. Să îl lași să devină un obiect în dialog cu corpul, cu gesturile și cu simțurile tale. Pentru că uneori și hârtia poate fi purtată asemenea unei bijuterii”, declară Dan Pierșinaru, fondatorul Autor.

Noua publicație își asumă și o dimensiune reflexivă, urmărind să documenteze și să păstreze memoria evenimentului într-un context cultural și social tot mai instabil.

„Autor Paper celebrează, cu ocazia celei de a 23-a ediții a târgului de bijuterie contemporană, printul, confirmând nevoia de a crea memoria evenimentelor pe care le facem, de a lăsa urme palpabile, într-un context general plin de provocări etice, economice, geo-politice. Autor Paper dă implicit voce artiștilor care fac parte din selecția târgului și face loc gândirii critice existente în practica artistică, inerente situării în lume a oricărui om care creează. Autor Paper arată că drumul spre frumusețe nu presupune să ne întoarcem privirea de la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru”, afirmă Svetlana Cârstean, scriitor și editor al publicației care marchează, iată, încă o dată că analogul este încă extrem de actual.

Autor, singurul Târg Internațional de Bijuterie Contemporană din Europa de Est, are loc pe 16 și 17 mai 2026, la Lapidariumul Muzeul Național de Istorie a României. Ediția din acest an reunește peste 70 de designeri din România, Europa și din alte regiuni ale lumii și marchează cea de-a 23-a ediție a celui mai longeviv târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Sud-Est.

Activă din 2009, platforma AUTOR a construit în timp una dintre cele mai relevante scene dedicate bijuteriei contemporane din regiune, reunind artiști, colecționari, galerii și public interesat de bijuteria ca formă de expresie culturală și artistică.