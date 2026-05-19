În cadrul unei ceremonii oficiale de înaltă încărcătură simbolică, șefa statului moldovean a fost ovaționată în picioare de întregul plen al Parlamentului European.

O distincție dedicată „poporului moldovenesc”

În discursul său de acceptare, Maia Sandu a subliniat că acest ordin nu îi aparține ei, ci cetățenilor Republicii Moldova, care au demonstrat un curaj civic exemplar în ultimii 30 de ani, opunându-se oligarhiei și șantajului geopolitic impus de Federația Rusă.

„Dacă meritul este măsura, această distincție aparține poporului moldovenesc. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de treceri de decenii, moldovenii și-au construit viitorul european, depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația era în pericol, împotrivindu-se când oligarhii au încercat să cucerească statul și votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor și șantajului rusesc”, a declarat Maia Sandu de la tribuna Parlamentului European.

Președinta Republicii Moldova a evidențiat eforturile colective ale societății moldovenești care au transformat țara, în ciuda proximității războiului brutal purtat de Rusia.

Ea i-a reamintit pe decidenții și inginerii care au rupt dependența de gazul rusesc și au conectat țara la rețeaua europeană în mai puțin de patru ani, companiile locale care au redirecționat schimburile comerciale, două treimi din exporturi mergând astăzi către piața UE, pe funcționarii publici, pe jurnaliștii care apără libertatea presei, pe „magistrații curajoși” și „polițiștii care demontează rețelele care destabilizează Moldova”.

În finalul alocuțiunii sale, liderul de la Chișinău a lansat un apel către liderii de la Bruxelles: „Apelul meu este simplu: Recompensați acest merit. Fie ca Moldova să meargă mai departe în călătoria sa europeană”.

Reacții politice: „A demonstrat că se poate câștiga prin onestitate”

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a transmis un mesaj de felicitare, evidențiind parcursul remarcabil al Republicii Moldova sub leadership-ul Maiei Sandu, perioadă în care țara a obținut statutul de stat candidat și a deschis oficial negocierile de aderare la UE.

„Această distincție reflectă rezultatele obținute de Maia Sandu în fruntea mișcării pro-europene. A demonstrat că poți câștiga alegeri prin onestitate, competență și reforme reale. Că poți învinge corupția și presiunile venite din partea Rusiei fără compromisuri cu oligarhii”, a punctat Mureșan într-o postare pe rețelele sociale.

Ce este Ordinul European de Merit

Lansat cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman, Ordinul European de Merit reprezintă prima distincție oficială de acest fel acordată de instituțiile UE pentru a onora serviciile aduse păcii, democrației și demnității umane.

Premiile au fost înmânate personal de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La evenimentul istoric de la Strasbourg au fost prezenți 13 dintre primii 20 de laureați desemnați ai acestui ordin, aceștia adresându-se direct eurodeputaților în cadrul sesiunii plenare.

