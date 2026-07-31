Atunci când doriți să cumpărați și să montați ferestre de mansardă, alegerea produselor este doar primul pas al proiectului. La fel de importante sunt atât prețul produselor, cât și echipa care se ocupă de montaj. Chiar și o fereastră de mansardă VELUX de cea mai bună calitate poate să nu ofere rezultatele așteptate dacă nu este aleasă corect pentru proiectul dumneavoastră sau dacă nu este montată corespunzător.

Din acest motiv, vă recomandăm să colaborați cu un distribuitor VELUX care vă oferă un pachet complet de servicii, dispune de echipe proprii de montaj și își asumă în mod direct execuția lucrării, oferind inclusiv o garanție clară pentru serviciile prestate.

Consultanța trebuie să înceapă la locul lucrării

Alegerea ferestrelor de mansardă nu ar trebui făcută exclusiv în funcție de preț sau de distanța dintre căpriori. Soluția potrivită se stabilește în urma unei vizite la locație și a unei discuții cu beneficiarii, pentru a identifica nevoile și particularitățile fiecărui proiect.

Un montator VELUX cu experiență va analiza panta acoperișului, tipul învelitorii, structura de rezistență, destinația încăperii, înălțimea de montaj și modul în care vor fi utilizate ferestrele. Pe baza acestor informații, acesta poate recomanda dimensiunea optimă a ferestrelor, tipul potrivit de ramă de etanșare și accesoriile necesare.

Din păcate, se întâmplă ca beneficiarii să aleagă produsele pe baza recomandărilor unor persoane cu experiență limitată în domeniul ferestrelor de mansardă, iar rezultatul să nu fie cel așteptat. Un exemplu frecvent întâlnit este montarea unor ferestre de mansardă VELUX cu acționare manuală la o înălțime prea mare. După finalizarea lucrării, proprietarii constată că nu pot ajunge la mâner și că utilizarea ferestrelor devine dificilă.

În astfel de situații, un specialist ar fi recomandat încă de la început ferestre de mansardă VELUX electrice sau solare, care pot fi acționate cu ușurință prin telecomandă sau aplicație. O evaluare corectă înainte de comandă poate preveni costurile suplimentare generate de montajul ulterior a unui motor electric sau chiar de înlocuirea unor produse care nu sunt potrivite pentru proiect.

De ce sunt importante echipele proprii de montaj?

Există numeroase situații în care distribuitorul furnizează produsele VELUX, iar beneficiarul alege ca montajul să fie realizat de echipa care execută învelitoarea acoperișului. Ne referim aici la locuințele aflate în construcție sau la cele existente, unde învelitoarea urmează să fie înlocuită.

Această opțiune este potrivită atât timp cât montatorii cunosc foarte bine produsele VELUX și respectă întocmai instrucțiunile de montaj ale producătorului. În plus, este recomandat ca cel puțin un membru al echipei să fie montator autorizat VELUX și să coordoneze montajul ferestrelor de mansardă și a accesoriilor.

Experiența în realizarea acoperișurilor este esențială, însă nu înseamnă automat și experiență în montajul ferestrelor de mansardă și al accesoriilor VELUX. De aceea, VELUX pune la dispoziția profesioniștilor soluții complete, documentație tehnică și programe de instruire dedicate, recomandând totodată beneficiarilor să colaboreze cu montatori autorizați, cu experiență în montarea produselor VELUX.

Atunci când învelitoarea este deja montată, iar beneficiarul dorește doar montajul unor ferestre de mansardă VELUX, organizarea lucrării este mult mai simplă. În aceste situații, este recomandată colaborarea cu un distribuitor autorizat VELUX care dispune de echipe proprii de montaj și poate oferi un pachet complet de servicii: consultanță la fața locului, recomandarea soluției potrivite, furnizarea produselor, montajul și garanția pentru întreaga lucrare.

Atunci când aceeași companie își asumă toate etapele proiectului, responsabilitatea este clară, comunicarea este mai eficientă, iar beneficiarul are un singur partener pe tot parcursul lucrării. Astfel, riscul apariției problemelor se reduce considerabil, iar șansele ca montajul să fie realizat corect și în conformitate cu standardele VELUX sunt mult mai mari.

Verificați dacă montatorul este autorizat VELUX

Înainte de a accepta o ofertă, verificați dacă persoana sau firma care va realiza montajul face parte din rețeaua de montatori autorizați VELUX. Pentru aceasta, VELUX pune la dispoziție o hartă interactivă, unde montatorii pot fi căutați după oraș sau cod poștal.

Această verificare durează doar câteva minute și vă oferă un plus de încredere că produsele vor fi montate de un specialist cu experiență. Un montator autorizat VELUX cunoaște particularitățile produselor, respectă instrucțiunile producătorului și are acces la documentație tehnică, instruire și soluții dedicate profesioniștilor.

Dacă ați achiziționat produse originale VELUX, puteți solicita montatorului autorizat să înregistreze produsele montate în aplicația VELUX Club. Prin acest program sunt înregistrate produsele montate, facilitând identificarea lor și accesul la informațiile necesare pe viitor.

Toate ferestrele și accesoriile originale VELUX sunt prevăzute cu o plăcuță de identificare care conține informații precum tipul produsului, dimensiunea, varianta și codul de producție. Aceste date sunt utile atât pentru identificarea produsului, cât și pentru eventuale solicitări de service sau comandarea unor accesorii și piese de schimb compatibile.

Garanția produselor și garanția montajului sunt două lucruri diferite

Garanția produselor și garanția montajului sunt două aspecte distincte. Producătorul răspunde pentru calitatea produselor, în condițiile prevăzute de certificatul de garanție, iar firma care realizează montajul este responsabilă pentru calitatea lucrării executate.

De aceea, este important să întrebați încă de la început ce garanție oferă firma pentru montaj. În general, este recomandată o garanție de cel puțin trei ani, iar o perioadă de cinci ani reprezintă un semn că firma are încredere în calitatea lucrărilor pe care le execută și că va rămâne disponibilă și după finalizarea proiectului.

Garanția pentru montaj ar trebui să fie menționată în documentele primite și să precizeze clar cine a executat lucrarea și cine își asumă responsabilitatea pentru aceasta. O promisiune verbală făcută de un meșter subcontractat poate fi dificil de valorificat dacă acesta nu mai poate fi contactat sau dacă distribuitorul consideră că nu este responsabil pentru montaj.

Istoricul firmei și recenziile pot ajuta în alegere

Un preț mai mic nu ar trebui să fie singurul criteriu atunci când alegeți firma care va monta ferestrele de mansardă. Verificați vechimea companiei, proiectele realizate, activitatea pe rețelele sociale, recenziile publicate pe Google și modul în care aceasta răspunde clienților. Deși recenziile nu reprezintă o garanție absolută, ele pot oferi indicii despre seriozitatea firmei, calitatea serviciilor și modul în care sunt gestionate eventualele probleme.

Un alt punct de plecare este site-ul VELUX, unde puteți găsi distribuitori și montatori autorizați din zona dumneavoastră.

Dacă locuiți în București sau în județul Ilfov și sunteți în căutarea unui distribuitor care oferă atât produsele VELUX, cât și servicii complete de montaj, puteți apela la Rav Construct Company. Compania oferă consultanță la fața locului, recomandarea soluției potrivite, furnizarea produselor și montaj realizat cu echipe proprii de montatori autorizați VELUX. În plus, toate lucrările beneficiază de o garanție de 5 ani pentru montaj.

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