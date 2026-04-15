Organizatorii anunță disponibilitatea biletelor la prețuri Early Bird până pe 15 aprilie, oferind acces diferențiat în funcție de parcursul profesional și interesele participanților. Astfel, East European Music Conference propune o structură flexibilă de participare, de la acces complet la conferință până la experiențe specializate sau dedicate tinerilor aflați la început de drum.

Biletele sunt disponibile în categoriile: Industry ULTRA Pass oferă acces complet la toate zilele conferinței, inclusiv la evenimentul de deschidere, paneluri, sesiuni și activități conexe, precum și acces la programul DokStation; Industry PRO Pass acoperă zilele principale de conferință (20–22 mai), incluzând acces la paneluri, keynote-uri și sesiuni de networking.

Pentru profesioniștii interesați de zona de siguranță a evenimentelor, Event Safety PRO Pass oferă acces dedicat la traseul specializat de workshopuri și sesiuni aplicate. În același timp, Next Generation Pass este conceput pentru studenți și participanți emergenți, oferind acces exclusiv la programul din 23 mai.

Idei, politici și practici: un program construit pe marile teme ale industriei muzicii live

Ediția din 2026 aduce un program complex, construit pe mai multe direcții tematice și formate. Conferințele și panelurile vor aborda subiecte esențiale pentru ecosistemul muzicii live, grupate în jurul unor teme majore. Zona de politici culturale și industrie propune discuții precum The Live Music Ecosystem in Europe: Growth, Concentration and Diversity, un dialog despre cine controlează scenele Europei și cum influențează acest lucru diversitatea artistică, sau Regulation as a Growth Enabler, care analizează rolul cadrului legislativ în dezvoltarea sectorului.

Dimensiunea valorilor și a responsabilității civice este deschisă de panelul VALUES FIRST – Why There Is No Conference Without a Compass, care setează direcția întregii conferințe, urmat de conversații precum What Are We Building? Festivals, Freedom and the Minds of a Generation, despre impactul cultural al festivalurilor asupra noilor generații.

În zona tehnologiei și inovației, participanții vor putea explora teme precum The Values We Code: Technology, AI and the Ethics of the Music Ecosystem, o reflecție asupra modului în care noile tehnologii influențează industria muzicală și valorile acesteia. Tot aici se înscriu și discuții aplicate despre agregarea datelor și eficientizarea proceselor în sector.

Un alt pilon important îl reprezintă siguranța evenimentelor, printr-un traseu dedicat de workshopuri și sesiuni Event Safety PRO, care includ module precum Crowd Control & Crowd Safety sau Seconds to Disaster, dezvoltate în parteneriat cu instituții specializate. Acestea sunt completate de workshopuri practice despre structuri de comandă, studii de caz și simulări aplicate.

Programul include și sesiuni dedicate dezvoltării artiștilor și profesioniștilor din industrie, precum From Showcase to Stadium, despre scalarea carierelor artistice, sau Women Driving Music Industry Growth, care aduce în prim-plan rolul femeilor în dezvoltarea industriei muzicale globale. În paralel, workshopurile oferă instrumente concrete pentru eficientizarea proceselor de producție, management și colaborare.

Pentru tinerii aflați la început de drum, ziua de 23 mai este dedicată unui program intensiv – Entering Live, un seminar de o zi care acoperă bazele industriei, traseele de intrare, competențele necesare și simulări practice, într-un format accesibil studenților și profesioniștilor emergenți.

Dincolo de componenta educațională, EEMC 2026 propune și experiențe culturale și de networking, de la evenimentul de deschidere – un concert special Balkan Fusion – până la gala East European Music Conference Awards și showcase-uri desfășurate în spații emblematice din București.

Prin această structură, East European Music Conference 2026 își reafirmă poziția de platformă care conectează întreaga industrie a muzicii live, de la educație și cercetare până la producție și politici culturale. Mai mult decât o conferință, EEMC propune un spațiu de întâlnire și reflecție într-un moment în care dialogul direct, schimbul de idei și colaborarea devin esențiale pentru viitorul sectorului.

Programul complet și biletele sunt disponibile pe website-ul oficial: https://eemusic.ro/.

Locații și parteneri instituționali

Ediția din 2026 se desfășoară în unele dintre cele mai relevante spații culturale și venue-uri din București, construind o hartă vie a ecosistemului muzicii live din oraș. Conferința și evenimentele conexe vor avea loc la ARCUB – Hanul Gabroveni, Teatrul Național București și Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, alături de showcase-uri și evenimente desfășurate în spații emblematice precum Control Club, Expirat Club, Quantic Club și Apollo111. Proiecțiile și evenimentele dedicate filmului vor avea loc și la Muzeul Național al Țăranului Român, consolidând legătura dintre muzică, film și patrimoniu cultural.

Parteneri: Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Sponsor din industrie: iabilet.ro.

Website: https://eemusic.ro/

