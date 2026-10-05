Black Friday la imobiliare: ce reduceri sunt reale și ce trebuie verificat înainte?

Foto: YachtKID

În ultimii ani, Black Friday a depășit zona electronicelor și a modei și a ajuns și pe piața imobiliară. Dezvoltatorii promovează prețuri reduse, locuri de parcare oferite gratuit, boxe sau pachete de finisaje incluse. Pentru cumpărătorul atent, mai ales pentru cel interesat de o locuință premium ori de o investiție, întrebarea esențială nu este cât de mare e discountul, ci cât costă, de fapt, proprietatea.

O ofertă bună rezistă la verificări: prețul anterior poate fi demonstrat, costurile sunt comunicate de la început, iar actele sunt în ordine. O ofertă construită doar pentru impact pornește, în schimb, de la un preț de listă umflat și lasă detaliile importante pentru mai târziu. Pașii de mai jos te ajută să faci diferența înainte să semnezi ceva.

Ce reduceri de Black Friday sunt justificate

Nu orice campanie este un truc de marketing. Un dezvoltator poate reduce prețul unităților rămase nevândute după finalizarea proiectului sau al celor cu o orientare ori un etaj mai puțin căutate. Poate, de asemenea, să stimuleze precontractările la începutul unei etape noi. De astfel de ajustări pot beneficia cuplurile tinere care caută apartamente cu 2 camere pentru locuit ori pentru închiriere.

Contează însă forma în care vine reducerea. Ea poate fi o sumă scăzută direct din preț, un spațiu anexă inclus în pachet, o listă de dotări suplimentare, un preț mai mic la plata integrală sau un calendar de plată eșalonat până la predare. Fiecare dintre aceste variante are alt nivel de risc, așa că trebuie evaluată separat, nu doar după procentul afișat.

Verifică prețul de referință și prețul final

O reducere este credibilă doar dacă poți vedea de la ce preț pornește. Caută anunțuri mai vechi pentru aceeași unitate și compară oferta cu apartamente similare ca suprafață, etaj, orientare și stadiu de execuție. Raportează totul la prețul pe metru pătrat util, calculat conform documentației cadastrale, pentru că doar așa compari proprietăți diferite după același criteriu.

Balconul, terasa, parcarea și boxa pot avea valori distincte, care modifică semnificativ suma totală. Din acest motiv, cere oferta finală în scris, cu moneda, TVA-ul, costul spațiilor anexe și toate taxele obligatorii menționate clar. Dacă unele costuri apar abia după rezervare, prețul promoțional își pierde rapid avantajul față de alte proprietăți din aceeași zonă.

Calculează bugetul complet și citește condițiile campaniei

Un bonus are valoare doar dacă îl folosești. Locul de parcare este util pentru cine circulă zilnic cu mașina, iar boxa ajută o familie care are nevoie de spațiu de depozitare, însă ambele trebuie să figureze distinct în acte. La prețul locuinței adaugă taxele notariale, intabularea, comisionul, amenajarea, mutarea și cheltuielile lunare de administrare.

Află câte unități intră în campanie, până când este valabilă și care este apartamentul exact vizat, fără formulări vagi de tipul „de la” sau „în limita stocului”. Fii precaut dacă prețul de listă nu apare în ofertele vechi, dacă unitatea promoțională are lumină slabă ori zgomot ridicat sau dacă ești presat să plătești imediat.

Compară proiectele, nu doar procentele

Analizează cel puțin trei proprietăți similare, ținând cont de zonă, acces, lumină naturală, calitatea finisajelor, costurile de întreținere și termenul de predare. În ansamblurile premium, materialele superioare, izolarea bună și tehnologia integrată pot explica un preț mai ridicat. Ele contează însă doar dacă sunt descrise clar în documentație, nu doar în materialele de prezentare.

Gândește-te și la nevoile pe care le vei avea peste câțiva ani. Familiile care își doresc spații separate pentru zi, odihnă și lucru aleg adesea apartamente de 3 camere, unde fiecare membru își găsește mai ușor locul. Un plan bine organizat poate valora mai mult decât un discount, mai ales când locația, siguranța și calitatea execuției sunt la fel de convingătoare.

Verificările de făcut înainte de avans

Înainte de rezervare sau de antecontract, apelează la un avocat, notar, arhitect ori inginer ales de tine. Solicită extrasul de carte funciară, documentația cadastrală, autorizația de construire și, pentru imobilele finalizate, procesul-verbal de recepție. Citește atent clauzele despre avans, restituirea banilor, credit, penalități și întârzierea predării, apoi verifică proiectele deja livrate de dezvoltator.

Înainte de predare, o inspecție tehnică poate scoate la iveală diferențe între finisajele promise, execuția reală și documentație. Dacă prețul nu se mai poate negocia, discută condițiile: includerea parcării, un calendar de plată mai echilibrat sau descrierea detaliată a dotărilor în contract. Orice înțelegere verbală trebuie transformată într-o clauză scrisă, semnată de ambele părți.