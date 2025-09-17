Un loc spectaculos, pe măsura pasiunii pentru gusturi rafinate

La FineStore Virtuții te așteaptă o selecție impresionantă de băuturi alcoolice, pentru toate gusturile și toate bugetele, la prețuri la fel de bune ca pe site! Magazinul este situat în Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, și – odată ce ai ajuns aici, vei simți din start că te afli în locul potrivit.

Într-un spațiu generos, de peste 300 de metri pătrați, vei fi întâmpinat de o atmosferă prietenoasă, numai bună pentru a te plimba în voie printre rafturile pline de tentații. Conceput pentru a fi mai mult decât un simplu loc în care intri pentru cumpărături, noul magazin FineStore este de aproape trei ori mai mare decât cel din Băneasa și vei avea de ales dintre aproape 3.000 de băuturi din toată lumea. Așa că, dacă te numeri printre cei care apreciază băuturile fine și experiențele premium, e musai să ajungi cât mai curând!

Oferte irezistibile pentru iubitorii de gust bun și de bun gust

La FineStore Virtuții, fiecare sticlă de băutură spune o poveste și să nu te miri dacă pleci cu mai multe produse, nu doar cu cel cu care ai venit în minte.

Ești iubitor de vin și ai deja un produs preferat? Aici ai toate șansele să descoperi branduri noi din selecția impresionantă de sortimente din România, dar și din Italia, Franța sau Spania ori din țări mai îndepărtate. Îți plac băuturile mai tari? Pregătește-te să fii uimit de selecția wow de whisky, rom, tequila, gin de cea mai bună calitate și la prețuri excelente.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Pentru cei cu gusturi mai aparte, specialiștii FineStore au rafturi întregi cu șampanie, prosecco, coniac de la producători de renume, dar și de băuturi în ediții rare, limitate, pe care nu le găsești oriunde.

O experiență premium, la prețuri corecte

Echipa FineStore este pregătită să ofere consultanță de specialitate celor care au nevoie de sfaturi și, în plus, aproape toate produsele pot fi degustate, pentru ca alegerile tale să fie unele documentate.

Îți place să consumi rom, ca atare sau în mixuri interesante de băuturi? Poate ai vrut mereu să cumperi o sticlă de Bumbu, dar nu știai dacă e cu adevărat așa bun cum ți s-a spus. Acum poți să te convingi personal, înainte de a-l lua acasă și a-i descoperi pe îndelete caracteristicile unice. Sau poate vrei să afli de ce este atât de lăudat Don Papa, un rom cu note seducătoare, ce revoluționează experiența de degustare și te poartă într-o călătorie senzorială în țara sa de origine, Filipine.

Dacă ești amator de gin, dar nu ai ieșit niciodată din “bucla” produselor comerciale, pe care le găsești în orice supermarket, la FineStore găsești o mulțime de sortimente cu calități deosebite, cum ar fi Tanqueray, unul dintre cele mai vândute ginuri din lume, datorită paletei aromatice deosebite și versatilității extraordinare.

Practic, ai ocazia să descoperi băutura perfectă înainte să o cumperi, fie că este pentru consum personal, pentru o petrecere la care nu vrei să mergi cu mâna goală sau pentru a fi dăruită unei persoane pe care vrei să o impresionezi.

Vizitează cât mai curând FineStore Virtuții, căci nici nu știi ce experiență și ce oferte pierzi!

Stai prost cu timpul? Programul magazinului este unul care nu te scoate din ritmul tău: zilnic, între orele 10:00 și 22:00, FineStore Virtuții are porțile deschise, iar accesul este simplu și comod, cu parcare dedicată clienților și la doar 10 minute de mers pe jos de la metrou, pentru cei care nu vin cu mașina personală. Vei descoperi nu doar un magazin, ci un hotspot pentru toți cei care apreciază băuturile de calitate, dar care preferă să vadă cu ochii lor și chiar să deguste înainte de a cumpăra.

Aici de multe ori socoteala de acasă chiar nu se potrivește cu cea din târg! De ce? Pentru că sunt foarte mari șansele să vii pentru o băutură și să pleci cu sacoșa plină doar pentru că e păcat să ratezi ocazia să cumperi băuturi premium la prețuri excelente!

Foto: FineStore

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE