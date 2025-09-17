Un loc spectaculos, pe măsura pasiunii pentru gusturi rafinate

La FineStore Virtuții te așteaptă o selecție impresionantă de băuturi alcoolice, pentru toate gusturile și toate bugetele, la prețuri la fel de bune ca pe site! Magazinul este situat în Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, și – odată ce ai ajuns aici, vei simți din start că te afli în locul potrivit. 

Într-un spațiu generos, de peste 300 de metri pătrați, vei fi întâmpinat de o atmosferă prietenoasă, numai bună pentru a te plimba în voie printre rafturile pline de tentații. Conceput pentru a fi mai mult decât un simplu loc în care intri pentru cumpărături, noul magazin FineStore este de aproape trei ori mai mare decât cel din Băneasa și vei avea de ales dintre aproape 3.000 de băuturi din toată lumea. Așa că, dacă te numeri printre cei care apreciază băuturile fine și experiențele premium, e musai să ajungi cât mai curând! 

Oferte irezistibile pentru iubitorii de gust bun și de bun gust

La FineStore Virtuții, fiecare sticlă de băutură spune o poveste și să nu te miri dacă pleci cu mai multe produse, nu doar cu cel cu care ai venit în minte. 

Ești iubitor de vin și ai deja un produs preferat? Aici ai toate șansele să descoperi branduri noi din selecția impresionantă de sortimente din România, dar și din Italia, Franța sau Spania ori din țări mai îndepărtate. Îți plac băuturile mai tari? Pregătește-te să fii uimit de selecția wow de whisky, rom, tequila, gin de cea mai bună calitate și la prețuri excelente.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Pentru cei cu gusturi mai aparte, specialiștii FineStore au rafturi întregi cu șampanie, prosecco, coniac de la producători de renume, dar și de băuturi în ediții rare, limitate, pe care nu le găsești oriunde.

O experiență premium, la prețuri corecte

Echipa FineStore este pregătită să ofere consultanță de specialitate celor care au nevoie de sfaturi și, în plus, aproape toate produsele pot fi degustate, pentru ca alegerile tale să fie unele documentate. 

Îți place să consumi rom, ca atare sau în mixuri interesante de băuturi? Poate ai vrut mereu să cumperi o sticlă de Bumbu, dar nu știai dacă e cu adevărat așa bun cum ți s-a spus. Acum poți să te convingi personal, înainte de a-l lua acasă și a-i descoperi pe îndelete caracteristicile unice. Sau poate vrei să afli de ce este atât de lăudat Don Papa, un rom cu note seducătoare, ce revoluționează experiența de degustare și te poartă într-o călătorie senzorială în țara sa de origine, Filipine.

Dacă ești amator de gin, dar nu ai ieșit niciodată din “bucla” produselor comerciale, pe care le găsești în orice supermarket, la FineStore găsești o mulțime de sortimente cu calități deosebite, cum ar fi Tanqueray, unul dintre cele mai vândute ginuri din lume, datorită paletei aromatice deosebite și versatilității extraordinare.

Practic, ai ocazia să descoperi băutura perfectă înainte să o cumperi, fie că este pentru consum personal, pentru o petrecere la care nu vrei să mergi cu mâna goală sau pentru a fi dăruită unei persoane pe care vrei să o impresionezi.

Vizitează cât mai curând FineStore Virtuții, căci nici nu știi ce experiență și ce oferte pierzi!

Stai prost cu timpul? Programul magazinului este unul care nu te scoate din ritmul tău: zilnic, între orele 10:00 și 22:00, FineStore Virtuții are porțile deschise, iar accesul este simplu și comod, cu parcare dedicată clienților și la doar 10 minute de mers pe jos de la metrou, pentru cei care nu vin cu mașina personală. Vei descoperi nu doar un magazin, ci un hotspot pentru toți cei care apreciază băuturile de calitate, dar care preferă să vadă cu ochii lor și chiar să deguste înainte de a cumpăra.

Aici de multe ori socoteala de acasă chiar nu se potrivește cu cea din târg! De ce? Pentru că sunt foarte mari șansele să vii pentru o băutură și să pleci cu sacoșa plină doar pentru că e păcat să ratezi ocazia să cumperi băuturi premium la prețuri excelente!

Foto: FineStore

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O poză cu un livrator de mâncare din Cluj a stârnit o adevărată dezbatere în online: „Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
GSP.RO
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
Parteneri
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Libertateapentrufemei.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Patru români plecați pe 1.800 de euro salariu în Germania au primit în loc de bani bătaie și au fost închiși cu lacătul într-un depozit
Știri România 12:38
Patru români plecați pe 1.800 de euro salariu în Germania au primit în loc de bani bătaie și au fost închiși cu lacătul într-un depozit
Românii sunt de acord cu stagiul militar, dar cu o singură condiție, arată un sondaj INSCOP
Știri România 12:38
Românii sunt de acord cu stagiul militar, dar cu o singură condiție, arată un sondaj INSCOP
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu iubitul Alex Ghionea: „Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită”
Stiri Mondene 13:06
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu iubitul Alex Ghionea: „Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită”
De ce nu este bine să consumăm fructe în exces. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă. „Nu trebuie să uităm că sunt un desert!”
Stiri Mondene 12:46
De ce nu este bine să consumăm fructe în exces. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă. „Nu trebuie să uităm că sunt un desert!”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
ObservatorNews.ro
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un bărbat a fost rănit cu propria armă, după ce l-a atacat pe soțul fostei iubite, într-un mall din Sectorul 6
KanalD.ro
Un bărbat a fost rănit cu propria armă, după ce l-a atacat pe soțul fostei iubite, într-un mall din Sectorul 6

Politic

Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Politică 11:38
Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Politică 11:30
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult