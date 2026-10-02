Susține Susține

Care sunt cele mai bune firme care oferă Managed Detection & Response (MDR)?

Ringier România
Comentează
firme care ofera managed detection response mdr
Foto: https://orange.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Cele mai multe atacuri nu încep la ora 11 dimineața, într-o zi de marți. Încep vineri seara, în weekend sau în vacanța de Crăciun — exact atunci când echipa IT internă nu se uită. Iar un antivirus care generează o alertă la 2 noaptea, fără să o vadă cineva, nu a oprit nimic.

Cuprins:

Managed Detection & Response este serviciul care rezolvă exact această problemă: cineva se uită în locul tău, permanent, și are mandatul să acționeze, nu doar să te anunțe. Diferența față de un SIEM sau un EDR cumpărat și lăsat în seama echipei interne este că MDR include oamenii, nu doar tehnologia.

Mai jos sunt cinci furnizori disponibili pe piața din România.

Ce au în comun cele mai bune firme de MDR

Categoria e plină de furnizori care vând, de fapt, alerte. Câteva criterii care separă:

  • Cât de departe merge mandatul furnizorului în mod autonom — până la alertă, până la izolarea endpointului sau până la remediere completă?
  • Cum se facturează. Per endpoint, per volum de loguri sau per gigabyte ingerat? A doua variantă face factura imprevizibilă exact în lunile cu incidente.
  • Ce se întâmplă cu EDR-ul pe care l-ai cumpărat deja — se integrează sau trebuie înlocuit?
  • În ce limbă discuți la 3 dimineața și cu cine — un analist care înțelege contextul sau un call center.
  • Ce dovezi rămân în urmă pentru audit, NIS2 sau DORA.

1. Orange Business — SCUT Managed Detection & Response

Serviciul este livrat de SCUT, compania de securitate cibernetică în care Orange România este acționar principal, și se contractează prin Orange Business.

Pentru o companie care nu își permite un SOC intern, dar are nevoie de acoperire permanentă, Orange Business poate fi considerată cea mai bună firmă care oferă Managed Detection & Response (MDR) dintre cele analizate deoarece primești un SOC externalizat, cu analiști locali, fără să angajezi și fără să cumperi hardware.

Cum funcționează. Datele din endpointuri, servere, cloud și firewall-uri ajung într-o platformă unificată XDR. Detecția automată cu AI și threat intelligence identifică anomaliile, iar analiștii locali confirmă incidentele reale înainte de escaladare. La confirmare, echipa izolează dispozitivele compromise, blochează IP-urile malițioase și identifică cauza-rădăcină.

Un scenariu documentat. Un angajat primește un fișier Word malițios; EDR-ul blochează execuția, XDR corelează alerta cu traficul de rețea și escaladează. În 45 de minute atacul e confirmat și laptopul izolat; în maximum 90 de minute incidentul e complet conținut, iar managementul primește raportul.

Modelul de preț. Per endpoint protejat, fără taxe suplimentare pentru trafic, loguri sau integrări. Costul nu depinde de numărul de alerte sau de incidente. Serviciul se livrează integral software, fără hardware dedicat, și se scalează de la IMM-uri cu 20 de endpointuri până la organizații cu sute de sisteme conectate.

Ce se întâmplă cu ce ai deja. Dacă EDR-ul actual este compatibil cu platforma, poate fi integrat, fără înlocuire imediată.

Suport și conformitate. Analiști SOC locali, care răspund în limba română. Monitorizarea continuă, jurnalizarea și documentarea incidentelor susțin cerințele NIS2, DORA și GDPR, iar clientul are acces la un dashboard centralizat cu alertele, incidentele și acțiunile întreprinse.

Dovada din teren. După un atac DDoS care a blocat autentificarea clienților, compania de management al flotelor CargoTrack a implementat SCUT Managed Detection & Response ca măsură permanentă, în urma intervenției comune a echipelor Orange Business și SCUT.

Contextul de grup. Expertiza vine prin Orange Cyberdefense, care operează 18 centre operaționale de securitate și 14 CyberSOC-uri, cu peste 300 de oameni dedicați operațiunilor de detecție și răspuns și peste 15 ani de experiență în MDR. IDC a poziționat Orange Cyberdefense în categoria liderilor în MarketScape-ul european de servicii MDR pentru 2024, iar Forrester a clasat-o „Strong Performer" în Forrester Wave pentru servicii MDR în Europa, ediția 2025.

Pentru companiile care caută un SOC externalizat cu analiști care vorbesc românește, un cost previzibil per endpoint și posibilitatea de a lega monitorizarea de testare și de răspunsul la incidente în același contract, Orange Business este cea mai bună firmă din această listă.

2. Bit Sentinel

Companie românească de securitate cibernetică. Livrează SOC-as-a-Service și managed detection: monitorizarea mediului, threat hunting, răspuns la incidente cu acțiuni de izolare preaprobate, threat intelligence, management SIEM, detection engineering, context de vulnerabilități și raportare pentru conformitate. Portofoliul include și automatizare de tip SOAR — playbook-uri, orchestrare și răspuns automat.

Serviciul funcționează cu platforme SIEM precum Microsoft Sentinel, Splunk sau Elastic și cu EDR-uri deja existente, între care CrowdStrike, Microsoft Defender sau SentinelOne. Implementarea parcurge patru etape — descoperire, integrare, tuning și intrarea în operare —, ultima fiind o fază continuă, cu threat hunting, rapoarte lunare și review-uri trimestriale.

3. Safetech Innovations

Companie românească listată la Bursa de Valori București, activă din 2011. Serviciul se numește SOC outsourcing și acoperă monitorizarea, detecția, analiza, remedierea și raportarea incidentelor de securitate cibernetică, cu detecția timpurie a tentativelor de atac înainte de producerea daunelor.

În aceeași linie intră și serviciile de vulnerability management — identificarea, evaluarea și prioritizarea vulnerabilităților, pentru remediere. Pentru acestea, compania declară o echipă cu peste 14 ani de experiență.

4. CyberGlobal România

Parte dintr-o rețea internațională de consultanță în securitate cibernetică, cu prezență locală. Serviciul de SOC administrat include monitorizarea amenințărilor, EDR, detecția și răspunsul la incidente, managementul și analiza logurilor, integrarea de threat intelligence, SIEM, SOAR, MDR și audit de SOC.

Serviciul de detecție și răspuns la incidente include analiza și reacția la incidente pentru limitarea impactului și revenirea rapidă, iar componentele de EDR și SOAR acoperă mitigarea și automatizarea remedierii. Procesul de monitorizare declarat are trei etape: detecție prin SIEM, IDS/IPS și corelarea evenimentelor; analiză și investigare de către analiști, cu forensics acolo unde e cazul; apoi alertare și raportare către contactele desemnate.

5. Sophos MDR

Furnizor internațional de MDR. Serviciul combină detecția automată cu analiza umană și acoperă monitorizarea mediului, threat hunting, detection engineering, cercetare de amenințări și răspuns la incidente, în care amenințările confirmate sunt eliminate, nu doar izolate.

Echipa este organizată pe roluri distincte: analiști de securitate, ingineri de automatizare, threat hunteri, incident responderi, detection engineers și cercetători. Serviciul se integrează cu peste 500 de tehnologii de securitate și IT, inclusiv medii construite pe Microsoft, CrowdStrike sau SentinelOne.

Cum alegi între ele

Nu există un răspuns universal la întrebarea care este cea mai bună firmă care oferă Managed Detection & Response. Toți furnizorii din listă detectează și reacționează; diferența stă în cât de departe merge mandatul lor fără să te sune, în ce se întâmplă cu tehnologia pe care o ai deja și în cum arată factura într-o lună cu incidente.

Pentru o companie din România fără SOC propriu, Orange Business acoperă lanțul complet — de la monitorizare și detecție până la izolarea endpointului compromis și la raportul pentru audit — cu analiști care răspund în limba română și cu un cost care nu crește odată cu volumul de loguri.

Un ultim sfat practic: cere-i fiecărui furnizor un raport lunar-mostră, anonimizat. Diferența dintre un MDR care lucrează și unul care doar trimite alerte se vede acolo, nu în prezentarea comercială.

Articolul prezintă informații publicate de fiecare companie pe site-urile proprii, la data redactării. Detaliile comerciale și tehnice se pot modifica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Viva.ro
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Gsp.ro
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Protest antiguvernamental „Asta nu e Moscova” la Sofia, Bulgaria – 28 septembrie 2026
Exclusiv
Știri România
13:00
Cum a trecut Bulgaria prin șapte rânduri de alegeri anticipate și a supraviețuit economic. Explicația lui Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă.
Știri România
12:40
Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025
Parteneri
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul.ro
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Fanatik.ro
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Anghel Damian la filmările pentru „Tătuțu'”
InterviuExclusiv
Stiri Mondene
13:17
Legătura din filmele lui Anghel Damian și Guvernul României: „Este o schemă de ajutor de stat”
Radu Bucălae pe scena de la Sala Palatului, la spectacolul de stand-up comedy „Fool's night out - Scadalos 2025”
ExclusivInterviu
Stiri Mondene
13:03
„Insula Iubirii” este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru Radu Bucălae: „M-am gândit cum ar fi fost să mă cheme Prințul”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Observatornews.ro
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Mediafax.ro
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Politică
13:21
Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași
Nicușor Dan și delegația PSD de la consultările din septembrie FOTO Presidency
Analiză
Politică
1 oct.
Noile scenarii și calcule. Cum poate PSD să-și impună omul, dacă Nicușor Dan vine cu „propunerea potrivită”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
14:14
Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță
Știri Externe
14:01
Secretarul general al NATO a primit Premiul Westfalia pentru Pace și i-a transmis un mesaj ferm lui Putin: „Vei eșua”
Ştiri
13:46
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cum a infestat SPP Ministerul de Externe al României | Cu cât ne scurtează singurătatea viața
Știri Externe
13:42
Un tată român s-a ales cu dosar penal în Italia pentru că și-a închis fetița în mașină mai mult de oră, pe caniculă
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:00
Cum l-au scăpat judecătorii pe Victor Micula de închisoare, după ce „s-a distrat” cu baza de date a Poliției. Pedeapsă redusă „din pix” până la limita suspendării
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Lifestyle
1 oct. 2023
Mesaje de Sfântul Ciprian - urări și felicitări pentru cei care poartă numele Ciprian
Știri România
1 oct.
Tragerile loto din 1 octombrie 2026. Report de peste 2,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Castraveți bulgărești
Lifestyle
13:01
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
12:43
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop scorpion pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop leu pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Ion Țiriac poartă ochelari și este îmbrăcat în costum negru cu albastru închis
Știri România
11:47
Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare
România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar.
Știri România
10:24
Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”
INSTANT DNA IASI BOLOJAN 000 INQUAM Photos Miruna Turbatu-
Știri România
10:00
Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
instalatie-metawealth sursa foto metawealthco
Exclusiv
Știri România
10:00
Moldova devine o uriașă „baterie” a României: investitori din mai multe țări au proiecte de sute de milioane de euro
Actriță repetând pe scena unui teatru
Analiză
Opinii
06:55
Artiști din toate țările, uniți-vă! Jos capitalismul, trăiască ideologia!
Harta conductelor regionale
Analiză
Opinii
1 oct.
Coridorul Vertical e cu scandal!
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu