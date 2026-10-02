Cele mai multe atacuri nu încep la ora 11 dimineața, într-o zi de marți. Încep vineri seara, în weekend sau în vacanța de Crăciun — exact atunci când echipa IT internă nu se uită. Iar un antivirus care generează o alertă la 2 noaptea, fără să o vadă cineva, nu a oprit nimic.

Managed Detection & Response este serviciul care rezolvă exact această problemă: cineva se uită în locul tău, permanent, și are mandatul să acționeze, nu doar să te anunțe. Diferența față de un SIEM sau un EDR cumpărat și lăsat în seama echipei interne este că MDR include oamenii, nu doar tehnologia.

Mai jos sunt cinci furnizori disponibili pe piața din România.

Ce au în comun cele mai bune firme de MDR

Categoria e plină de furnizori care vând, de fapt, alerte. Câteva criterii care separă:

Cât de departe merge mandatul furnizorului în mod autonom — până la alertă, până la izolarea endpointului sau până la remediere completă?

în mod autonom — până la alertă, până la izolarea endpointului sau până la remediere completă? Cum se facturează. Per endpoint, per volum de loguri sau per gigabyte ingerat? A doua variantă face factura imprevizibilă exact în lunile cu incidente.

Per endpoint, per volum de loguri sau per gigabyte ingerat? A doua variantă face factura imprevizibilă exact în lunile cu incidente. Ce se întâmplă cu EDR-ul pe care l-ai cumpărat deja — se integrează sau trebuie înlocuit?

— se integrează sau trebuie înlocuit? În ce limbă discuți la 3 dimineața și cu cine — un analist care înțelege contextul sau un call center.

și cu cine — un analist care înțelege contextul sau un call center. Ce dovezi rămân în urmă pentru audit, NIS2 sau DORA.

1. Orange Business — SCUT Managed Detection & Response

Serviciul este livrat de SCUT, compania de securitate cibernetică în care Orange România este acționar principal, și se contractează prin Orange Business.

Pentru o companie care nu își permite un SOC intern, dar are nevoie de acoperire permanentă, Orange Business poate fi considerată cea mai bună firmă care oferă Managed Detection & Response (MDR) dintre cele analizate deoarece primești un SOC externalizat, cu analiști locali, fără să angajezi și fără să cumperi hardware.

Cum funcționează. Datele din endpointuri, servere, cloud și firewall-uri ajung într-o platformă unificată XDR. Detecția automată cu AI și threat intelligence identifică anomaliile, iar analiștii locali confirmă incidentele reale înainte de escaladare. La confirmare, echipa izolează dispozitivele compromise, blochează IP-urile malițioase și identifică cauza-rădăcină.

Un scenariu documentat. Un angajat primește un fișier Word malițios; EDR-ul blochează execuția, XDR corelează alerta cu traficul de rețea și escaladează. În 45 de minute atacul e confirmat și laptopul izolat; în maximum 90 de minute incidentul e complet conținut, iar managementul primește raportul.

Modelul de preț. Per endpoint protejat, fără taxe suplimentare pentru trafic, loguri sau integrări. Costul nu depinde de numărul de alerte sau de incidente. Serviciul se livrează integral software, fără hardware dedicat, și se scalează de la IMM-uri cu 20 de endpointuri până la organizații cu sute de sisteme conectate.

Ce se întâmplă cu ce ai deja. Dacă EDR-ul actual este compatibil cu platforma, poate fi integrat, fără înlocuire imediată.

Suport și conformitate. Analiști SOC locali, care răspund în limba română. Monitorizarea continuă, jurnalizarea și documentarea incidentelor susțin cerințele NIS2, DORA și GDPR, iar clientul are acces la un dashboard centralizat cu alertele, incidentele și acțiunile întreprinse.

Dovada din teren. După un atac DDoS care a blocat autentificarea clienților, compania de management al flotelor CargoTrack a implementat SCUT Managed Detection & Response ca măsură permanentă, în urma intervenției comune a echipelor Orange Business și SCUT.

Contextul de grup. Expertiza vine prin Orange Cyberdefense, care operează 18 centre operaționale de securitate și 14 CyberSOC-uri, cu peste 300 de oameni dedicați operațiunilor de detecție și răspuns și peste 15 ani de experiență în MDR. IDC a poziționat Orange Cyberdefense în categoria liderilor în MarketScape-ul european de servicii MDR pentru 2024, iar Forrester a clasat-o „Strong Performer" în Forrester Wave pentru servicii MDR în Europa, ediția 2025.

Pentru companiile care caută un SOC externalizat cu analiști care vorbesc românește, un cost previzibil per endpoint și posibilitatea de a lega monitorizarea de testare și de răspunsul la incidente în același contract, Orange Business este cea mai bună firmă din această listă.

2. Bit Sentinel

Companie românească de securitate cibernetică. Livrează SOC-as-a-Service și managed detection: monitorizarea mediului, threat hunting, răspuns la incidente cu acțiuni de izolare preaprobate, threat intelligence, management SIEM, detection engineering, context de vulnerabilități și raportare pentru conformitate. Portofoliul include și automatizare de tip SOAR — playbook-uri, orchestrare și răspuns automat.

Serviciul funcționează cu platforme SIEM precum Microsoft Sentinel, Splunk sau Elastic și cu EDR-uri deja existente, între care CrowdStrike, Microsoft Defender sau SentinelOne. Implementarea parcurge patru etape — descoperire, integrare, tuning și intrarea în operare —, ultima fiind o fază continuă, cu threat hunting, rapoarte lunare și review-uri trimestriale.

3. Safetech Innovations

Companie românească listată la Bursa de Valori București, activă din 2011. Serviciul se numește SOC outsourcing și acoperă monitorizarea, detecția, analiza, remedierea și raportarea incidentelor de securitate cibernetică, cu detecția timpurie a tentativelor de atac înainte de producerea daunelor.

În aceeași linie intră și serviciile de vulnerability management — identificarea, evaluarea și prioritizarea vulnerabilităților, pentru remediere. Pentru acestea, compania declară o echipă cu peste 14 ani de experiență.

4. CyberGlobal România

Parte dintr-o rețea internațională de consultanță în securitate cibernetică, cu prezență locală. Serviciul de SOC administrat include monitorizarea amenințărilor, EDR, detecția și răspunsul la incidente, managementul și analiza logurilor, integrarea de threat intelligence, SIEM, SOAR, MDR și audit de SOC.

Serviciul de detecție și răspuns la incidente include analiza și reacția la incidente pentru limitarea impactului și revenirea rapidă, iar componentele de EDR și SOAR acoperă mitigarea și automatizarea remedierii. Procesul de monitorizare declarat are trei etape: detecție prin SIEM, IDS/IPS și corelarea evenimentelor; analiză și investigare de către analiști, cu forensics acolo unde e cazul; apoi alertare și raportare către contactele desemnate.

5. Sophos MDR

Furnizor internațional de MDR. Serviciul combină detecția automată cu analiza umană și acoperă monitorizarea mediului, threat hunting, detection engineering, cercetare de amenințări și răspuns la incidente, în care amenințările confirmate sunt eliminate, nu doar izolate.

Echipa este organizată pe roluri distincte: analiști de securitate, ingineri de automatizare, threat hunteri, incident responderi, detection engineers și cercetători. Serviciul se integrează cu peste 500 de tehnologii de securitate și IT, inclusiv medii construite pe Microsoft, CrowdStrike sau SentinelOne.

Cum alegi între ele

Nu există un răspuns universal la întrebarea care este cea mai bună firmă care oferă Managed Detection & Response. Toți furnizorii din listă detectează și reacționează; diferența stă în cât de departe merge mandatul lor fără să te sune, în ce se întâmplă cu tehnologia pe care o ai deja și în cum arată factura într-o lună cu incidente.

Pentru o companie din România fără SOC propriu, Orange Business acoperă lanțul complet — de la monitorizare și detecție până la izolarea endpointului compromis și la raportul pentru audit — cu analiști care răspund în limba română și cu un cost care nu crește odată cu volumul de loguri.

Un ultim sfat practic: cere-i fiecărui furnizor un raport lunar-mostră, anonimizat. Diferența dintre un MDR care lucrează și unul care doar trimite alerte se vede acolo, nu în prezentarea comercială.