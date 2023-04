Ce este infertilitatea

Un cuplu infertil este cel în care femeia nu obține sarcina vreme de cel puțin un an de contacte sexuale neprotejate. Dacă femeia are peste 35 de ani, atunci diagnosticul de infertilitate se poate pune după 6 luni, iar la femeile care au peste 40 de ani diagnosticul se poate pune imediat. Este important de spus că infertilitatea nu include avortul spontan, sau problemele apărute la naștere.

Cât de comună este infertilitatea?

Conform unor surse, 1 din 10 femei cu vârsta cuprinsă între 15-44 de ani au probleme de concepție (1).

O soluție pentru obținerea sarcinii în condiții de infertilitate este fertilizarea in vitro la o clinică specializată în servicii de fertilizare in vitro. Trebuie știut însă că nu toate cuplurile pot obține sarcina în urma fertilizării in vitro. În general, se apelează la această procedură în următoarele situații:

afecțiuni ale trompelor uterine;

endometrioză;

tulburări ovulatorii (sindromul ovarelor polichistice);

infertilitate din cauze necunoscute.

Tipuri de infertilitate

Literatura medicală menționează 2 tipuri de infertilitate:

infertilitatea primară: cea în care o femeie nu a rămas niciodată însprcinată și nu poate concepe în decursul unui an de contacte sexuale neprotejate.

infertilitatea secundară: cea în care femeia nu poate obține sarcina după ce a avut o sarcină reușită.

Cauzele infertilității

Sunt mai multe cauze ale infertilității, poate fi vorba despre:

probleme cu sistemul reproducător feminin (1 din 3 femei);

probleme cu sistemul reproductiv masculin (1 din 3 bărbați);

problemă nedeterminată, fie pentru bărbat, fie pentru femeie (1 din 3 cupluri) (3).

Cauzele comune ale infertilității la femei

Chlamydia netratată, sau gonoreea;

Lipsa ovulației;

Trompele uterine blocate, astfel încât sperma nu poate ajunge la ovule;

Calitatea slabă a ouălor;

Forma uterului face dificilă implantarea ovulului fertilizat;

Endometrioza;

Fibrom uterin (3).

Cauzele comune ale infertilității la bărbați

Varicocel;

Tulburări genetice;

Fibroză chistică;

Expunere ridicată la căldură (utilizarea frecventă a băilor fierbinți sau a saunei);

Leziuni ale scrotului sau testiculelor;

Număr scăzut de spermatozoizi;

Nivel scăzut de testosteron (hipogonadism);

Abuz de steroizi anabolizanți;

Ejaculare precoce/ejaculare retrogradă (sperma curge înapoi în vezică);

Cancer testicular;

Tratament pentru cancerul testicular;

Gonoree/chlamydia netratată (1).

Factorii de risc pentru infertilitate

Iată care sunt factorii comuni de risc pentru infertilitate pentru bărbați și femei:

vîrstă: peste 35 de ani la femei și peste 40 de ani la bărbați;

diabet zaharat;

tulburări de alimentație (anorexie nervoasă, bulimie);

consum excesiv de alcool;

expunere la toxine (pesticide, plumb);

radioterapie sau alte tratamente pentru cancer;

infecții cu transmitere sexuală;

fumat;

stres;

abuz de substanțe;

probleme cu greutatea (obezitate sau greutate subponderală).

Factorii de risc pentru infertilitate specifici femeilor sunt:

menstruație anormală;

boală celiacă;

boli renale;

sarcină ectopică în trecut;

boală inflamatorie pelvină;

sindrom Cushing (tulburări ale glandei pituitare);

sindromul ovarului polichistic;

chisturi ovariene;

insuficiență ovariană primară;

anemie;

fibrom uterin;

polipi uterini;

boală tiroidiană (2).

Când se recomandă un consult medical de specialitate

Femeile ar trebui să consulte un medic în următoarele situații:

au vârsta peste 35 de ani sau mai mult și încearcă să obțină o sarcină de 6 luni sau mai mult;

au menstruații anormale, neregulate sau absente;

au menstruații dureroase;

au probleme legate de infertilitate;

au fost diagnosticate cu endometrioză sau boală inflamatorie pelvină;

au avut avorturi spontane;

au primit tratament împotriva cancerului.

Bărbații ar trebui să consulte medicul de specialitate în următoarele situații:

au un număr mic de spermatozoizi;

au avut probleme testiculare, sau alte probleme legate de spermă;

au urmat în trecut un tratament împotriva cancerului;

există persoane în familie cu probleme de infertilitate (2).

Diagnosticul de infertilitate este pus de medicul specialist, iar tratamentul este stabilit de acesta, în funcție de vârsta pacientei și de cauza infertilității.

