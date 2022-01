Litarh, firmă ce a construit astfel de case pe structura de lemn atât în țară, cât și în străinătate, spune că profilul beneficiarului s-a schimbat foarte mult în ultimul timp. Dacă în trecut erau căutați de persoane care nu aveau nici măcar un proiect, acum ei nu au doar proiectul de arhitectură, ci știu exact nivelul de performanță energetică pe care-l doresc pentru viitoarea casă.

De ce tot mai mulți aleg casele pe structură din lemn? Iată câteva dintre argumente:

La fel de rezistente ca cele din beton sau cărămidă, dar timp mai scurt de construcție

Există o falsă idee cum că o casă pe structură din lemn este mai puțin rezistentă decât una construită din beton sau cărămidă. Conform legii, pentru a începe o construcție este nevoie de un proiect tehnic, pe lângă cel de arhitectură. Proiectul tehnic conține calculele de rezistență, detaliile de execuție, materialele ce trebuie folosite, practic tot ce este necesar pentru a obține o construcție solidă. O casă proiectată să reziste la cutremur sau vânt, va rezista indiferent dacă este făcută din lemn, cărămidă sau beton. Calculele de rezistență sunt cele care spun cât de groși sunt pereții, cât de deși sunt montanți sau ce tip de colțari și elemente de prindere trebuie folosite pentru a obține o casă rezistentă.

Nu doar că sunt la fel de rezistente ca cele din cărămidă sau beton, dar se construiesc mai repede. De ce? Pentru că sunt eliminate procedeele umede nelipsite la construcția caselor din materiale de construcție obișnuite. La o casă pe structură de lemn nu este nevoie de mortar sau beton care să se întărească și nici de timp pentru ca apa să iasă din pereți înainte de a începe finisarea. În plus, o parte dintre pereți pot fi făcuți în fabrică, așa cum construiește Litarh, în șantier făcându-se doar montajul. Toate acestea reduc considerabil timpul de ridicare al unei case pe structură din lemn. De exemplu, o casă de 100 m² poate fi ridicată de echipa Litarh, pe fundația deja executată, într-o săptămână.

Sunt mai ușoare, cheltuielile cu fundația fiind mai mici

O casă pe structură din lemn este de 4 ori mai ușoară decât una din beton sau cărămidă. Fundația va trebui să suporte o greutate mai mică, iar în urma calculelor va rezulta o fundație mai redusă, deci mai ieftină.

O altă consecință a faptului că sunt case mai ușoare este rezistența ridicată la cutremur. În cazul unui cutremur, forța care acționează asupra structurii de rezistență este mai mică și casa rezistă mai bine. La acest lucru se adaugă și flexibilitatea lemnului. Construcția este mai flexibilă, ceea ce determină un comportament mult mai bun la cutremur.

Sunt bine izolate termic, ceea ce le face eficiente energetic

Performanța energetică a unei construcții este foarte importantă, deoarece cantitatea de energie utilizată determină creșterea sau scăderea costurilor ei de întreținere. Când consumul de energie este scăzut avem de-a face cu o casă eficientă energetic. Există mai multe nivele de eficiență. Cele mai eficiente sunt casele pasive, cu un consum de max. 15 kWh/m² pe an, urmate de casele A++(Low energy) cu un consum de 30 kWh/m² pe an și A+, 50 kWh/m² pe an.

Pentru a obține un astfel de nivel scăzut de consum energetic casele trebuie să îndeplinească mai multe condiții, unul dintre cele mai importante fiind izolarea termică performantă. O casă pe structură din lemn permite o bună izolare termică, izolația montându-se în interiorul peretelui. Pardoseala și acoperișul sunt și ele izolate cu ușurință, datorită sistemului de construcție. Izolarea termică este completată cu cea exterioară care îmbracă întreaga casă într-o anvelopă continuă. Gradul de izolare termică depinde de grosimea și calitatea materialului izolator folosit. Litarh folosește pentru izolare vată bazaltică sau fibră din lemn, materiale cu foarte bune calități de izolare.

Dacă ai crezut până acum că o casă pe structură din lemn nu este una dintre cele mai potrivite locuințe pentru tine este timpul să renunți la prejudecăți. Trebuie doar să răsfoiești puțin internetul și vei găsi informații pertinente și bine documentate referitoare la rezistența acestor case. Iar pe site-ul litarh.ro vei descoperi o mulțime de proiecte realizate în țară sau în străinătate.

