Casinolegal.ro se lansează în România: Interviu cu fondatorul Andriy Kolomiyets și redactorul-șef Baicu Marius

FATBOYSCANRUN LTD a obținut o licență ONJN Clasa a II-a pentru a opera Casinolegal.ro, activă de la 1 aprilie 2026. Licența este valabilă în baza Deciziei ONJN nr. 166 din 27 martie 2026. Această licență permite Casinolegal România să desfășoare în mod legal activități de afiliere și publishing în cadrul legal reglementat din România.

În calitate de afiliat de cazinou licențiat în România, Casinolegal.ro plătește o taxă de 20.000 EUR pe an și încă 15.000 EUR ca sprijin pentru inițiativele împotriva dependenței de jocuri de noroc din România. Am stat de vorbă cu Andriy Kolomiyets, fondatorul Casinolegal.ro, expert în pariuri sportive și cazinouri cu o experiență de peste 15 ani în industria jocurilor de noroc (ex-Sportradar, ex-Spribe), și cu Baicu Marius, redactorul-șef al Casinolegal.ro și un cunoscut expert român în jocuri de noroc, cu ani de experiență în cadrul PariuriX (Better Collective).

Andriy, de ce ai ales România pentru a lansa Casinolegal?

Andriy Kolomiyets: România este una dintre cele mai bine reglementate și sigure piețe de cazinouri online din UE și din lume. ONJN a stabilit standarde și reguli stricte pentru cazinouri și afiliații acestora. Acest lucru se aliniază perfect cu misiunea companiei noastre, Fatboyscanrun Ltd, și a Casinolegal.ro: de a crea conținut unic legat de cazinouri, punând accentul pe jocul responsabil și reglementat.

Există și o notă personală aici! Cunosc foarte bine România, am vizitat țara de numeroase ori, în special ca microbist în iunie 2021 pentru meciul Austria – Ucraina de la Euro. M-am îndrăgostit de oameni și de atmosfera din București. Și de mâncarea românească, bineînțeles!

Știm că Casinolegal.ro deține o licență ONJN Clasa a II-a pentru a opera în România ca afiliat reglementat. Cât de greu a fost să o obțineți?

Andriy Kolomiyets: Ascultă, eu vreau să fac lucrurile ca la carte. Chiar dacă este costisitor sau durează mult timp.

Am parcurs tot drumul procesului de licențiere ONJN pentru afiliați. Fără scurtături. Compania mea, Fatboyscanrun Ltd, a contactat o casă de avocatură locală din București. Un avocat român extrem de profesionist ne-a oferit sprijin pe tot parcursul drumului: am adunat 100% din documentele necesare din Regatul Unit, le-am tradus, ne-am înregistrat la ANAF pentru a primi un cod de identificare fiscală în România și apoi am depus cererea de licență la ONJN.

Fatboyscanrun Ltd, în calitate de operator al Casinolegal.ro, a primit licența ONJN Clasa a II-a pentru a opera ca afiliat în România în baza deciziei ONJN nr. 166 din 27 martie 2026. Această licență este activă de la 1 aprilie. Am achitat integral toate taxele de licență în România.

Marius, spune-ne câteva vorbe despre tine! Ce te recomandă ca expert în domeniul iGaming și ce te-a atras la un proiect media online aflat la început de drum, cum este Casinolegal?

Baicu Marius: Cariera mea este profund legată de unele dintre cele mai recunoscute branduri din țară. Am început în 2011 ca creator de conținut pentru PariuriX, am avansat ca Manager de Conținut în 2016 și am devenit Head of Content pentru întregul site în 2019. Ulterior, în 2020, am acceptat o nouă provocare ca Head of Content pentru Casinos Ro, proiect pe care l-am construit complet de la zero.

Această experiență directă este exact ceea ce m-a atras la Casinolegal România. După ani de zile în care am gestionat un proiect deja consolidat, îmi era dor de energia unică de a construi ceva de la bun început. Am rezonat pe deplin cu viziunea Casinolegal: crearea unui produs de înaltă calitate care prioritizează credibilitatea pe termen lung în detrimentul rezultatelor financiare pe termen scurt.

Ce este Casinolegal.ro și cu ce vine nou acest proiect? Care este misiunea voastră și prin ce se diferențiază strategia voastră de conținut față de cea a altor afiliați?

Andriy Kolomiyets: Simplu. Scopul nostru este să oferim sfaturi profesionale și concise românilor care își doresc doar cea mai bună experiență atunci când joacă la cazinouri online. În special începătorilor care nu pot deosebi un cazino licențiat de ONJN de un site pirat sau care nu știu să analizeze ofertele promoționale. Noi educăm.

Văd o problemă de încredere când vine vorba de afiliații din România. Jucătorii s-au săturat de pagini de destinație (landing pages) de afiliere care oferă valoare zero și au doar rolul de a converti. Fără detalii despre bonusuri, fără o experiență reală de cazino împărtășită de la jucători pentru jucători. Casinolegal România este diferit. Nu îți afișăm bannere agresive în față din prima secundă în care vizitezi site-ul! În schimb, evidențiem capcanele, explicăm avantajele și dezavantajele cazinourilor și punem accent pe jocul responsabil la fiecare pas.

Cer echipei noastre să își împărtășească experiența personală și fac și eu același lucru. Echipa Casinolegal.ro petrece ore în șir pentru a se asigura că primești informații actualizate, corecte și verificate periodic despre cazinourile legale și bonusurile din România. Vei găsi pe site-ul nostru recenzii publicate de jucători obișnuiți. Aruncă o privire. Spune-ne ce crezi.

Baicu Marius: Principala noastră prioritate este să construim o strategie editorială bazată pe transparență și credibilitate. În iGaming, există adesea tentația de a lăsa interesele comerciale să influențeze conținutul, dar eu cred că această abordare funcționează doar pe termen scurt.

Jucătorii de astăzi sunt mult mai bine informați și pot recunoaște rapid conținutul care nu este autentic. De aceea, ne concentrăm pe recenzii oneste, informații clare și evaluări obiective, chiar și atunci când concluziile nu sunt întotdeauna favorabile unui operator. Construirea încrederii utilizatorilor este cea mai mare prioritate a noastră, deoarece reprezintă temelia oricărui brand editorial de succes.

Casinolegal.ro se bazează pe o echipă locală de experți în cazinouri și jurnaliști din România. Cine gestionează Casinolegal România zi de zi și cine sunt autorii site-ului?

Andriy Kolomiyets: Lucrăm doar cu cei mai buni. În România, ne-am unit forțele cu unii dintre cei mai reputați experți în cazinouri și profesioniști din media. Printre aceștia se numără Baicu Marius, redactorul-șef al Casinolegal.ro. Desigur, avem mai mulți membri în echipă care lucrează intens pentru ca toate acestea să fie posibile, dar îl voi lăsa pe Marius să vorbească despre ei.

Baicu Marius: Deși Casinolegal este un proiect nou, are în spate o echipă editorială experimentată. Autorul nostru senior și expertul în cazinouri, Delcea Eduard, este specializat în recenzii de cazinouri online, scrie articole despre bonusuri și sloturi. De asemenea, are experiență în conținutul de pariuri sportive și eSports. Nicolae Petre Mihai, prezentator și producător video la Casinolegal.ro, creează conținut pentru YouTube și Instagram. Îl avem și pe Andrei Ionuț Roșu, care supraveghează publicarea conținutului, actualizările și monitorizează calitatea editorială. Și continuăm să creștem!

Independența editorială este un subiect fierbinte. Ce înseamnă independența editorială pentru tine, ca fondator? Cum te asiguri, la modul practic, că recenziile cazinourilor sunt obiective, corecte și conforme cu reglementările din România?

Andriy Kolomiyets: Independența editorială se termină atunci când evaluările sunt influențate de relațiile comerciale.

Casinolegal.ro are toleranță zero față de acest lucru: verdictele și concluziile noastre nu sunt de vânzare. Cer echipei editoriale să își prezinte experiențele personale și să evidențieze atât dezavantajele, cât și avantajele în fiecare recenzie de cazino. Dacă un jucător lasă o reclamație despre un cazino, facem tot posibilul să clarificăm și să rezolvăm problema. În caz contrar, ratingul cazinoului poate scădea.

Baicu Marius: Pentru noi, independența editorială nu este negociabilă – parteneriatele comerciale nu ne vor dicta niciodată verdictele, deoarece refuzăm să ne compromitem credibilitatea pentru profit. Deoarece operatorii își schimbă în mod constant termenii, menținerea conținutului corect este o provocare majoră. Rezolvăm acest lucru printr-un flux de lucru editorial strict, care include verificări amănunțite ale faptelor, verificarea conformității și un control final al calității (QA) înainte ca orice material să fie publicat.

Recenziile noastre urmează o metodologie riguroasă, axată pe ceea ce contează cel mai mult pentru jucători: licențierea, viteza de retragere, termenii bonusurilor și eficiența procesului KYC (verificarea identității). Deoarece informația își pierde valoarea în momentul în care devine învechită, echipa noastră monitorizează continuu piața pentru a actualiza recenziile în timp real. Alegem analiza aprofundată și practică în detrimentul textelor de marketing, asigurându-ne că utilizatorii primesc o perspectivă onestă asupra a ceea ce îi așteaptă.

Casinolegal.ro este nou pe piața de afiliere din România. Să ne imaginăm că vă vizitez site-ul pentru prima dată! Cum ați câștiga încrederea mea în primele 30 de secunde ale vizitei? Ce criterii de legalitate verificați și afișați pentru cazinouri pentru a reflecta această încredere?

Andriy Kolomiyets: Încrederea nu se construiește rapid, este un proces continuu. Dacă mă întrebi despre mesajul pe care îl transmitem noilor cititori, îmi doresc ca fiecare utilizator al Casinolegal.ro să înțeleagă trei lucruri: 1) ne concentrăm exclusiv pe operatori licențiați de ONJN, 2) ne menținem atenția pe cazinourile online și le analizăm în profunzime, 3) suntem de partea jucătorului, întotdeauna. Oricine poate lăsa o recenzie sau o reclamație despre un cazino pe Casinolegal.ro. Încercăm să ajutăm oamenii.

Baicu Marius: În primul rând, verificăm licența fiecărui operator la ONJN, asigurându-ne că numele brandului, entitatea juridică și domeniul corespund datelor oficiale autorizate. Dincolo de licențiere, analizăm termenii care contează cel mai mult pentru jucători, inclusiv termenele de retragere, selecția de sloturi și jocuri live, cerințele KYC, procedurile de reclamație și instrumentele de joc responsabil.

Scopul nostru este să prezentăm aceste informații într-un limbaj simplu și accesibil, explicând ce am verificat, când am verificat și ce înseamnă asta pentru utilizator, în loc să afișăm doar o emblemă de licență.

Andriy, menționezi mult jocul responsabil. Ce înseamnă de fapt acest lucru pentru tine și cum îl abordează Casinolegal.ro?

Andriy Kolomiyets: Construim experiența ta pe Casinolegal.ro având mereu în vedere jocul responsabil.

Vei vedea restricțiile de vârstă și avertismentul privind responsabilitatea de numeroase ori pe fiecare pagină a site-ului. Autorii evită cu strictețe limbajul manipulator și explică în mod clar termenii și condițiile bonusurilor. Casinolegal te învață că jocurile de noroc sunt o formă de divertisment plătit: plătești pentru a participa făcând o depunere, ar trebui să fii pregătit să o pierzi și nu ar trebui să riști mai mult decât cheltuiești pe o bere într-un bar, să zicem. Explicăm mecanismele de autoexcludere.

Dacă un site generează conversii, dar face rău oamenilor, este o afacere proastă. Iar noi suntem împotriva acestui lucru.

Marius, din perspectiva ta de profesionist în cazinouri și media online din România, cum s-au schimbat jucătorii români în ultimii 10-15 ani?

Baicu Marius: Jucătorii români sunt mult mai bine informați astăzi decât erau acum 10-15 ani. Dacă în trecut bonusurile erau principalul factor de decizie, acum jucătorii acordă o atenție mult mai mare reputației operatorului, licențierii, vitezei de retragere, termenilor promoționali și instrumentelor de joc responsabil.

Accesul la mai multe informații i-a făcut pe jucători să fie mai selectivi, ceea ce ridică, de asemenea, standardele pentru site-urile de afiliere. Utilizatorii se așteaptă la conținut transparent, corect și bine documentat, care să îi ajute să ia decizii informate.

Ce te-ar face să spui că lansarea a fost un succes?

Andriy Kolomiyets: Suntem o afacere media. Și, ca orice altă publicație online din lume, avem nevoie ca oamenii să ne folosească site-ul pentru a avea succes. Diferența constă în modul în care abordăm acest lucru: mizăm pe transparență, legalitate, conformitate cu normele UE și generarea de valoare pentru jucătorii de cazino din România.

Deci, cum realizăm asta? Construim o bază de recenzii verificate despre toate cazinourile online din România, adunăm cel mai bogat catalog de oferte de bonusuri și recenzii de sloturi de pe piață și optimizăm site-ul pentru a deveni cel mai rapid din România. Iar dacă publicul va considera acest lucru destul de valoros pentru a se alătura comunității pe care o construim în jurul Casinolegal.ro… Ei bine, asta ar însemna un succes pentru mine. În cele din urmă, noi, cei de la Fatboyscanrun Ltd, ne dorim ca piața să trateze Casinolegal.ro ca pe un punct de referință, alături de giganți precum Pariurix, și nu ca pe o altă pagină de afiliere oarecare.

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