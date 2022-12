Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată la Palatul Parlamentului, într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2022 la cele 10 categorii. Raluca Mărgescu a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Alina Morar, House of Compulsion, a fost desemnată cel mai bun designer, Medeea Ene – cel mai bun tânăr designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Irinei Rimes.

IRINA MAGDA a fost desemnată cel mai bun model, Delia a primit premiul Best Female Artist, iar WRS a plecat acasă cu premiul Best Male Artist. Raul Tișa a câştigat premiul Best Hairstylist şi Alexandra Crăescu a fost desemnată Best Make-up Artist. Premiul pentru cel mai bun brand românesc a revenit brand-ului MURMUR.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă au mai urcat WRS și MINELLI, care au susținut recitaluri electrizante pentru invitații galei.

Toţi cei prezenţi s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători 25 de ani de prezență a revistei pe piața din România.

Recomandări Restaurantul din Viena al lui Mandachi se închide. Angajații acuză că nu sunt plătiți pe noiembrie. „Asta e legea, o să-și recupereze banii”. Subit, firma a trimis o propunere de publicitate la Libertatea

La reuşita petrecerii au contribuit sponsorii acestui eveniment: Retro Future inspired by Coca Cola Zero, Forcapil, Parsa Beauty, Perwoll, Raffaello, Revox, Teilor.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Alexandrion Flavours, Brâncoveanu Vinars, Byzantium, Kingsbury, Kreskova, Musik Sound, Purple Flowers.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Momentul în care Andreea Marin a pozat SENZUAL! S-au văzut multe, dar a primit INTERZIS apoi! Cine nu i-a mai dat voie

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 52 de ani și cu ce se ocupă acum

Observatornews.ro Mascații au intrat din greșeală peste un bărbat la 5 dimineața: "Ne scuzați că v-am deranjat". Îl căutau pe capul "mafiei" hârtiei igienice

Știrileprotv.ro Ce explicație a dat băiatul care și-a ucis mătușa și apoi a abuzat-o. Tatăl lui a descoperit crima

FANATIK.RO Nicuşor şi Vangheliţa au fost găsiţi fără viaţă lângă fiul lor răpus de cancer. Povestea care a înduioşat toată planeta: “Dacă el moare, murim şi noi”

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2022. Racii pot percepe tendințele zilei ca un fel de vâltoare care îi ia pe sus și îi duce unde vrea ea

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp