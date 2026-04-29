Ambele goluri au fost marcate din penalty: Arsenal a deschis scorul printr-o lovitură de pedeapsă obținută de Gyokeres — o căderea ușoară a suedezului — în timp ce madrilenii au egalat în minutul 55, după un henț în careu comis de Ben White.

Jucătorii madrileni au dominat categoric repriza secundă, ratând o sumedenie de ocazii uriașe, având și o bară transversală prin Antoine Griezmann care a înghețat poarta „tunarilor”

Finalul a fost incendiar, cu un al treilea penalty dictat inițial pentru Arsenal în minutul 79, dar anulat ulterior cu ajutorul VAR, după ce arbitrul a considerat că Eberechi Eze a simulat contactul cu fundașul David Hancko.

ATLETICO (4-4-2): Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, Koke (cpt.), J. Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez

Rezerve: Musso, Esquivel – Mendoza, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Bonar, Julio Diaz

Antrenor: Diego Simeone

ARSENAL (4-3-3): Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Odegaard (cpt.), Zubimendi, Rice – Madueke, Gyokeres, Martinelli

Rezerve: Kepa, Setford – Mosquera, Saka, G. Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon

Antrenor: Mikel Arteta

