

Dr. Valeria Herdea: „Nu avem maternitate, deși anual se nasc 4.000 de copii”

Sectorul 3, o comunitate de peste jumătate de milion de locuitori, se confruntă cu o lipsă acută de infrastructură medicală de urgență. Pentru a răspunde acestei nevoi, Asociația „Împreună pentru Viață și Sănătate în Sectorul 3” a demarat proiectul unui spital de „oțel și sticlă”, construit la standardele secolului XXI și la jumătate de preț față de spitalele construite prin PNRR.

Dr. Valeria Herdea, medic de familie și cofondator al Asociației „Împreună pentru Viață și Sănătate în Sectorul 3” , a explicat la conferința de lansare a proiectului că acesta s-a născut dintr-o „nevoie imperioasă de servicii medicale”.

Medicul a subliniat paradoxul demografic al sectorului: deși este o zonă în plină dezvoltare, infrastructura critică lipsește.

„Anual se nasc 4.000 de copii în Sectorul 3. Nu avem maternitate. Personal am 8 nepoți. Niciunul nu a reușit să se nască în Sectorul 3 pentru că nu a avut unde”, a declaratdr.Herdea.

Spitalul nu va deservi doar cei 500.000 de rezidenți, ci și cele 250.000 de persoane care tranzitează zilnic zona, fiind situat strategic lângă principalele artere și autostrăzi. Dr. Herdea a punctat că unitatea va fi una multidisciplinară, incluzând:

Maternitate și pediatrie de urgență .

. Module pentru boli psihiatrice, neurologice și adicții .

. Paliație oncologică și non-oncologică pentru seniori.

pentru seniori. Heliport pentru intervenții rapide și eficiente.

„Suntem într-o situație în care devine o prioritate, o urgență și nu un lux construirea unui spital” , a mai adăugat medicul, estimând că implementarea proiectului va dura între 5 și 7 ani.

O investiție de 350 de milioane de euro, sprijinită de comunitate: fonduri publice și private

Costul estimat al construcției se ridică la 350 de milioane de euro. Dr. Herdea dă asigurări că suma este mai mică decât în cazul unor proiecte similare din PNRR și că fiecare leu va fi monitorizat transparent. Finanțarea ar urma să provină dintr-un mix de fonduri publice și private.

În ceea ce privește locația, asociația analizează mai multe zone, în special pe marile bulevarde sau în apropierea Parcului Titan, pentru a asigura un timp minim de intervenție.

Arta și empatia, piloni ai noului spital

Mariana Câmpeanu, vicepreședintele asociației și artist plastic, vede acest demers ca pe o operă colectivă a comunității. Ea face o paralelă între construcția spitalului și procesul creativ din pictură.

„În artă pleci de la nimic, pleci de la o idee. Totul se conturează în minte, după aceea punem totul pe pânză și iese. Bucură suflete. Și așa ne dorim și cu acest spital”.

Pe lângă implicarea în campanii de conștientizare și cursuri de educație medicală, Mariana Câmpeanu dorește să aducă latura artistică în noul spațiu medical: „Avem nevoie să mergem într-un spațiu nou, într-un spațiu în care să găsim nu numai empatia umană pe care o găsim acum, ci și dotarea și mediul [potrivit]”.

Proiectul mizează masiv pe voluntariat și pe implicarea directă a cetățenilor, sub deviza de a construi „un spital pentru oameni, dar cu oameni”.

Gabriela Florescu: Cadru juridic solid și un teren de 3 hectare pentru a pune bazele spitalului

O componentă esențială a proiectului este asigurarea legalității și a unei structuri administrative riguroase. Gabriela Florescu, fost magistrat cu o experiență de aproape trei decenii, s-a alăturat echipei pentru a pune bazele juridice ale viitoarei unități medicale.

Suprafața necesară : Pentru un spital multidisciplinar cu 350 de paturi, este necesară o suprafață de aproximativ 30.000 m² (3 hectare).

: Pentru un spital multidisciplinar cu 350 de paturi, este necesară o suprafață de aproximativ 30.000 m² (3 hectare). Etapele birocratice : Proiectul va demara cu studii de oportunitate, prefezabilitate și fezabilitate pentru determinarea situației juridice a terenului.

: Proiectul va demara cu studii de oportunitate, prefezabilitate și fezabilitate pentru determinarea situației juridice a terenului. Autorizații și avize : Urmează obținerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), a certificatului de urbanism și a autorizației de construire, urmate de avizele specifice de la Ministerul Sănătății și DSP București.

: Urmează obținerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), a certificatului de urbanism și a autorizației de construire, urmate de avizele specifice de la Ministerul Sănătății și DSP București. Parteneriat Public-Privat: Se dorește încheierea unui contract de parteneriat public-privat, precum și colaborări cu firme de arhitectură specializate.

„Experiența profesională mă va ajuta să contribui la crearea unui cadru juridic solid pentru construirea acestui spital și pentru punerea lui în funcțiune ”, a explicat Gabriela Florescu.

Vocea seniorilor: Spitalul, o investiție în oameni, nu o cheltuială

Pentru cei aproape 100.000 de pensionari din Sectorul 3, acest spital reprezintă o promisiune pentru o bătrânețe demnă. Luciana Cănilă, președintele Federației Naționale a Pensionarilor din România, consideră proiectul o necesitate vitală așteptată de multă vreme.

„Eu personal nu privesc construcția acestui spital ca pe o mare cheltuială, pentru că este o investiție extraordinară. O privesc ca pe o investiție în oameni, în sănătatea lor ”, a subliniat Lucia Cănilă.

Conform acesteia, dorința cea mai mare a seniorilor este ca, atunci când ajung la spital, să fie primiți cu respect și să beneficieze de asistența medicală necesară în condiții decente, indiferent de vârstă.

În prezent, 522.000.000 de euro au fost transferate din PNRR pentru ca România să poată să finalizeze 9 spitale noi.

Șapte dintre spitalele finanțate prin PNRR sunt aproape finalizate, după cum a declarat Alexandru Rogobete.



