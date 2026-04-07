Astfel, raportul arată cât de critic este pentru orice antreprenor să înțeleagă și să gestioneze activ sursele de capital, fluxul de numerar și riscurile de lichiditate pentru a evita blocajele care pot opri creșterea chiar și a unui business profitabil pe hârtie. Nu e vorba de formule magice, ci de câteva principii simple pe care oricine conduce un SRL, un PFA sau un mic business le poate aplica imediat.

De ce fluxul de numerar contează mai mult decât profitul pe hârtie

Poți avea profit pe hârtie și totuși contul gol. Diferența dintre profit și cash-flow e una dintre cele mai frecvente surse de stres financiar în firmele mici.

Ai emis facturi, dar clienții plătesc la 60 sau 90 de zile.

Trebuie să achiți furnizorii și salariile acum, nu peste două luni.

Ai investit într-un stoc mare de marfă care se vinde mai lent decât estimai.

Un prim pas util: fă o proiecție simplă pe trei luni. Notează toate încasările estimate și toate plățile sigure. Dacă vezi luni în care ieșirile depășesc intrările, ai timp să te pregătești.

Când și de ce ai nevoie de finanțare externă

Sunt momente în viața unei afaceri când banii proprii nu mai ajung. Și se întâmplă acest lucru nu pentru că firma merge prost, ci pentru că merge bine: ai comenzi mai mari, vrei să angajezi sau trebuie să investești. Înainte de a căuta finanțare, merită să te întrebi dacă știi exact pentru ce ai nevoie de bani, dacă poți susține o rată lunară fără presiune pe cash-flow și dacă ai comparat mai multe oferte.

Piața s-a diversificat mult.

Concret, îți poți deschide un cont curent pentru firmă în 5–10 minute, fără abonament lunar și cu comisioane de doar 1 leu per tranzacție după primele cinci plăți lunare. Contul este disponibil inclusiv pentru start-up-uri.

Când apare o oportunitate urgentă, ai posibilitatea să accesezi rapid un credit pentru persoane juridice, adaptat nevoilor afacerii. Procesul de creditare este dedicat companiilor cu un istoric solid (minim 12 luni de activitate și rulaj constant ; firmele nou înființate pot folosi contul curent, dar nu sunt eligibile pentru finanțare în primul an):

Finanțare fără hârtii: pentru sume de până la 60.000 RON, obții capitalul printr-un flux integral digital.

pentru sume de până la 60.000 RON, obții capitalul printr-un flux integral digital. Capacitate de scalare: poți accesa sume de până la 600.000 RON pentru proiecte mai mari, aplicând pentru un credit cu Garanții Materiale sau 246.000 RON pentru un credit cu Garanții Europene, pentru o perioada maximă de 36 de luni pentru capital de lucru, 48 de luni mixt și 60 de luni pentru investiții.

poți accesa sume de până la 600.000 RON pentru proiecte mai mari, aplicând pentru un credit cu Garanții Materiale sau 246.000 RON pentru un credit cu Garanții Europene, pentru o perioada maximă de 36 de luni pentru capital de lucru, 48 de luni mixt și 60 de luni pentru investiții. Asistență la cerere: peste 60.000 RON, un consultant te ghidează spre cea mai bună structură de rambursare.

Serviciile Filbo funcționează independent sau împreună, prin contracte separate, sub aceeași experiență simplă și digitală. Indiferent de furnizor, compară întotdeauna costul total al creditului înainte de a semna.

Cum îți organizezi finanțele firmei ca să eviți surprizele

Nu trebuie să fii contabil ca să ai ordine în banii firmei. Câteva obiceiuri simple fac diferența între un antreprenor care navighează sigur și unul care e mereu în criză de lichidități.

Separă complet banii personali de cei ai firmei. Pare evident, dar în practică mulți antreprenori la început de drum folosesc un singur cont pentru tot. Asta face imposibilă urmărirea reală a performanței financiare a afacerii.

Pare evident, dar în practică mulți antreprenori la început de drum folosesc un singur cont pentru tot. Asta face imposibilă urmărirea reală a performanței financiare a afacerii. Ține o evidență actualizată a cheltuielilor recurente. Abonamente software, chirii, rate, taxe. Fiecare lună are un „minim” de cheltuieli pe care trebuie să-l acoperi înainte de orice altceva.

Abonamente software, chirii, rate, taxe. Fiecare lună are un „minim” de cheltuieli pe care trebuie să-l acoperi înainte de orice altceva. Creează un fond de rezervă al firmei. Nu trebuie să fie o sumă uriașă. Echivalentul cheltuielilor pe două-trei luni e un punct de plecare rezonabil. Dacă apare o oportunitate sau o urgență, ai de unde să răspunzi fără panică.

Nu trebuie să fie o sumă uriașă. Echivalentul cheltuielilor pe două-trei luni e un punct de plecare rezonabil. Dacă apare o oportunitate sau o urgență, ai de unde să răspunzi fără panică. Automatizează ce poți. Plățile recurente, transferurile între conturi, raportările de bază. Cu cât mai puține lucruri depind de memorie, cu atât mai puține scapă printre degete.

Ce greșeli financiare fac cel mai des antreprenorii la început

Subestimarea costurilor de început. Un tampon de 20-30% peste bugetul inițial e mereu o idee bună.

Un tampon de 20-30% peste bugetul inițial e mereu o idee bună. Investiții mari, prea devreme. La început, prioritatea e să validezi cererea și să generezi primele venituri.

La început, prioritatea e să validezi cererea și să generezi primele venituri. Ignorarea termenelor de plată. Dacă vinzi la 60 de zile, dar plătești furnizorii pe loc, riști un decalaj care te blochează.

Dacă vinzi la 60 de zile, dar plătești furnizorii pe loc, riști un decalaj care te blochează. Lipsa unui plan B pentru finanțare. Cunoașterea opțiunilor disponibile credite, factoring, microfinanțare, te ajută să reacționezi rapid.

Gestionarea banilor într-o afacere mică nu e complicată, dar nici ceva ce poți lăsa la voia întâmplării. Știi ce intră și ce iese, ai un plan pentru lunile grele și cunoști opțiunile când ai nevoie de capital. Antreprenorii care își fac ordine în finanțe din timp ajung mult mai rar în situații critice, iar asta face diferența între o afacere care supraviețuiește și una care chiar crește.

