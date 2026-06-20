Radu Miruță și generalul Gheorghiță Vlad au făcut parte din delegație

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au făcut parte din delegația României, condusă de președintele Nicușor Dan, care a participat, sâmbătă, 20 iunie, la ceremonia militară desfășurată în Șantierul Naval din Istanbul, Turcia, cu ocazia primirii pavilionului românesc de către Corveta „Contraamiral August Roman” – 261, au anunțat reprezentanții MApN, într-un comunicat de presă.

Nava se va numi „Contraamiral August Roman”

Astfel, Forțele Navale Române își consolidează capacitățile operaționale prin recepția noii nave militare, un proiect strategic de importanță majoră pentru securitatea la Marea Neagră.

Noua ambarcațiune militară va purta un nume cu o puternică încărcătură istorică: „Contraamiral August Roman”. După finalizarea tuturor procedurilor oficiale și a testelor de conformitate realizate pe șantierul naval turcesc, corveta este așteptată să ajungă în țară pentru a intra oficial în serviciu activ.

Un detaliu surprinzător în acest context este participarea președintelui Nicușor Dan la evenimentele legate de această achiziție. Șeful statului a fost prezent la ceremonia oficială de la Istanbul.

Evenimentul marchează un pas înainte în programul de înzestrare al Armatei Române, în contextul geopolitic tensionat din regiunea extinsă a Marii Negre.

Nava are o lungime de aproximativ 99,56 metri

Corveta ușoară este proiectată pentru misiuni de monitorizare, patrulare și răspuns rapid, fiind dotată cu echipamente tehnologice moderne, capabile să execute misiuni complexe alături de aliații NATO. Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane de euro, fără TVA, și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Nava din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forţelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilităţi destinate executării misiunilor de protecţie a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum şi misiuni de luptă.

Este o navă de patrulare maritimă, tip corvetă, cu o lungime de aproximativ 99,56 metri, o lățime de 14,42 metri și un pescaj de 3,77 metri, având un deplasament de circa 2.300 tone.

Nava poate fi operată de un echipaj de aproximativ 104 persoane și este propulsată printr-un sistem combinat diesel-electric. Viteza maximă a navei este de 24 de noduri, iar autonomia sa este de aproximativ 4.500 mile marine.

Poate opera elicoptere de până la 10 tone

Corveta poate opera elicoptere de până la 10 tone, precum și aeronave fără pilot (UAV-uri), și dispune de două ambarcațiuni rapide RHIB pentru intervenții sau transport de personal. Armamentul principal este un tun naval de 76 mm, completat de mitraliere de 12,7 mm, iar nava este compatibilă cu rachete anti-navă sau alte sisteme NATO.

Corveta HISAR este destinată misiunilor de patrulare maritimă, supraveghere, protecția infrastructurii maritime critice, interdicție maritimă, operațiuni speciale, război electronic.

De asemenea, nava are, în configurația actuală, un tun cu calibrul de 76 de milimetri, două mitraliere cu calibrul de 12,7 milimetri, radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar de chilă și sistem integrat de comunicații -echipamente bazate pe tehnologii de ultimă generație.

Valoarea totală pentru realizarea capabilității operaționale este de aproximativ 265 de milioane de euro, fără TVA.

Noi achiziții, în valoare de 42 de milioane de euro

Potrivit MApN, în acest sens, pentru a doua jumătate a anului 2026, este planificată o nouă procedură de achiziție, în valoare de circa 42 de milioane de euro, pentru capabilități și sisteme de luptă suplimentare (sisteme de lansare a rachetelor antiaeriene VLS – Vertical Launching System, sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată CIWS – Close-In Weapon System, calibrul 35 de milimetri, sistem de lansare racheto-torpile și sistem de căutare și urmărire în infraroșu).

De asemenea, prin programul SAFE (Security Action for Europe), este planificată achiziția sistemului de lansare a rachetelor NSM (Naval Strike Missile), care va fi instalat și integrat la bord.

Nava a intrat în componența Divizionului 50 Corvete, structură subordonată Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”.

Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 are la bord un echipaj format din 85 de militari și este comandată de locotenent-comandorul Sorin Huruială.

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