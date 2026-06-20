Canicula aduce provocări pentru somnul de noapte, transformând dormitorul într-o adevărată saună. Iată câteva sfaturi pentru a dormi bine chiar și în nopțile toride, conform specialistului în somn Marc Spielmanns, citat de portalul chef de știri Blick, parte a grupului Ringier.

„Temperatura recomandată pentru dormitor este între 15 și 18 grade Celsius”, explică Marc Spielmanns. Totuși, în zilele caniculare, atingerea acestor valori poate fi dificilă. „Orice temperatură peste 20-21 de grade este, în general, considerată inconfortabilă”, adaugă expertul.

Trucuri care te ajută să-ți menții dormitorul răcoros

Pentru a preveni acumularea căldurii, este indicat să ții jaluzelele trase și ferestrele închise sau ușor întredeschise pe timpul zilei. Acest lucru transformă locuința într-o adevărată fortăreață împotriva căldurii și a luminii solare.

De asemenea, dormitorul ar trebui să fie mereu întunecat, mai ales în zilele lungi de vară, când soarele apune târziu.

Dacă dormitorul devine prea cald, Spielmanns recomandă un duș înainte de culcare.

„Un duș ușor mai rece, dar nu foarte rece, este o idee bună”, spune acesta. În cazul în care transpiri mult în timpul nopții și te trezești, un alt duș rapid poate fi de ajutor.

În plus, specialistul sugerează să renunți la hainele de noapte groase.

„Un pijama de frotir nu este o alegere inspirată. Hainele au rolul de a reține căldura, așa că, în nopțile calde, este mai bine să nu porți nimic”, explică el. Totuși, Spielmanns recomandă utilizarea unei pături subțiri pentru confort.

De ce este recomandat să evităm ventilatoarele orientate direct spre noi

Pentru un plus de răcorire, poți folosi comprese reci aplicate pe gambe, un remediu tradițional folosit și în cazul febrei.

„Pe gambe există mai puține terminații nervoase, ceea ce face ca această zonă să fie potrivită pentru comprese”, spune Spielmanns. Acestea nu ar trebui să fie ținute mai mult de 5-10 minute, dar pot fi reaplicate după un timp.

Pe de altă parte, Spielmanns descurajează plasarea feței de pernă în congelator înainte de culcare.

„Acest obicei poate provoca inflamații în zona urechii medii sau a nasului”, mai spune el. La fel, ventilatoarele pot cauza probleme dacă fluxul de aer este prea direct. „Niciodată să nu îndrepți ventilatorul direct spre tine. Este mai bine să-l poziționezi astfel încât să sufle aerul spre fereastră”, recomandă el.

Experții trag un semnal de alarmă și asupra mitului potrivit căruia casa se răcește dacă se face curent. Din contră, ar fi bine să știi ce se întâmplă dacă lași ferestrele și ușile deschise ca să răcorești casa.

Experții recomandă și hidratarea pe timpul nopții

Consumul de băuturi foarte reci nu este recomandat. „Acestea pot duce la o încălzire secundară a corpului. Este mai bine să optați pentru băuturi moderat răcite”, explică Spielmanns.

În zilele caniculare, consumul de 2-3 litri de apă pe zi este esențial, iar o sticlă de apă așezată lângă pat poate fi utilă pentru a te hidrata în timpul nopții.

Femeile tolerează mai bine căldura, dar întâmpină dificultăți mai mari în a adormi

Conform lui Spielmanns, bărbații și femeile percep diferit căldura. „Femeile tolerează mai bine căldura, dar bărbații rezistă mai bine la frig”, spune el.

Totuși, studiile arată că femeile sunt mai predispuse la tulburări de somn în general. Un alt factor care afectează calitatea somnului vara este lumina prelungită a zilei.

„Mulți oameni întâmpină dificultăți în a se relaxa când este încă lumină afară la ora 22.00”, explică specialistul. Soluția recomandată de specialiști ar fi să întunecați camera pentru a crea un mediu propice somnului.

Somnul de vară este mai superficial

Somnul de vară este adesea mai superficial. „Oamenii se trezesc mai des, iar fazele de visare devin mai scurte”, subliniază Spielmanns.

În mod normal, temperatura corpului atinge cel mai scăzut punct între orele 3 și 5 dimineața, dar temperaturile ridicate pot perturba acest proces natural.

„Căldura întârzie adormirea și afectează ritmul biologic, ceea ce face ca trezirea să fie mai ușoară”, explică expertul.

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