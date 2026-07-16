Ce caută românii când cumpără o locuință în 2026

Andrei Sandu, Fondator și CEO Media City

Cât de mult contează pentru cumpărători proximitatea față de metrou, Icon Garden fiind la la 5 minute distanță de Piața Obor. Cum este raportata proximitatea față de alte criterii, precum parcare sau spatiu verde?

La Icon Garden, cumpărătorii apreciază, deopotrivă, calitatea construcției și a finisajelor, compartimentările bine gândite și poziționarea într-o zonă centrală, dar ferită de agitația marilor bulevarde. La acestea se adaugă regimul de înălțime redus, element care păstrează intimitatea ansamblului, precum și grădina interioară de 1.600 mp dar și locurile de parcare subterane, atuuri care completează echilibrat oferta rezidențială.

Locuințele de la parter beneficiază de grădini private, în timp ce apartamentele de la etajele superioare se bucură de balcoane sau terase generoase.

Este un ansamblu rezidențial gândit ca un spațiu coerent, în care arhitectura, zonele verzi și funcționalitatea se completează. Accesul rapid către centrul Capitalei și principalele bulevarde, precum și proximitatea stației de metrou reprezintă avantaje suplimentare, inclusiv pentru cei care detin un autoturism, dar aleg uneori o variantă mai rapidă pentru deplasările prin oraș.

Din discuțiile cu clienții vedem în decizia de cumpărare predomină anumite criterii. Oamenii Caută calitate, confort, liniște, accesibilitate și soluții practice pentru rutina zilnică. Este exact combinația de atribute care face din Icon Garden un proiect distinct în peisajul rezidențial al Capitalei.

Ce ați învățat din interacțiunea cu viitorii proprietari în etapa de vizionări și solicitări de oferte, ce întreabă cel mai des oamenii?

Cumpărătorii sunt mai bine informați decât în trecut și adresează întrebări concrete. Prețul rămâne esențial, însă discuția nu se oprește acolo.

La o primă discuție întreabă despre suprafața utilă, compartimentare, orientare, lumină naturală, costuri de întreținere, tipul încălzirii, locul de parcare, izolarea fonică, termenul de predare și ce se construiește în jurul proiectului. La vizionare, familiile cu copii sunt interesate de școli, grădinițe și siguranța zonei. Iar persoanele care cumpără cu scop de investiție vor să știe cât de ușor se poate închiria apartamentul și care este nivelul cererii din zonă.

De asemenea, încrederea în dezvoltator este esențială. Cumpărătorii se informează despre proiectele anterioare, citesc review-urile de pe Google Maps și discută pe forumuri.

Garsonierele de la Icon Studios sunt gândite pentru tineri aflați la prima achiziție imobiliară. Ce sfat ați oferi acestei categorii de cumpărător?

Primul sfat ar fi să nu cumpere la limita maximă a bugetului pe care banca este dispusă să îl finanțeze. O locuință trebuie să rămână sustenabilă și după cumpărare, pentru că există rate, întreținere, costuri cu mobilarea și alte cheltuieli neprevăzute.

Al doilea sfat este să se gândească la următorii 5-10 ani, nu doar la situația de astăzi. Un apartament poate părea suficient acum, dar trebuie analizat și în raport cu schimbările posibile: lucratul de acasă, formarea unui cuplu, apariția unui copil sau schimbarea locului de muncă.

Apoi, aș verifica foarte atent localizarea și lichiditatea proprietății. Apropierea de transport public, accesul către zone de birouri, universități și servicii contează atât pentru confortul propriu, cât și în situația în care, la un moment dat, proprietarul vrea să închirieze sau să vândă.

Și încă un lucru: să nu compare două apartamente doar după prețul total. O diferență aparent mică poate ascunde diferențe importante de suprafață utilă, compartimentare, costuri lunare, calitatea construcției sau valoarea viitoare a proprietății.

Pe lista de criterii ale cumpărătorilor de azi, cât de sus a urcat eficiența energetică sau valoarea facturilor la întreținere, comparativ cu anii trecuți?

Creșterea prețurilor la energie îi face pe oameni să fie mai atenți la particularitățile proiectului: tipul de încălzire, izolație, tâmplărie, eficiența instalațiilor și posibilitatea de a controla temperatura pe zone. Întreabă inclusiv despre costurile spațiilor comune și despre modul în care este administrat ansamblul rezidențial.

Cred că aceasta este una dintre schimbările sănătoase ale pieței. Prețul de achiziție este plătit singură dată, chiar dacă printr-un credit pe termen lung. Pe de altă parte, costul locuirii este plătit în fiecare lună. Pentru un cumpărător, diferențele de eficiență se pot transforma în sume importante în 10 sau 20 de ani.

De aceea, MediaCity acordă o atenție deosebită acestui aspect: folosim sisteme eficiente de izolație, tâmplărie de calitate, instalații moderne, panouri fotovoltaice pe acoperiș.

Există vreo cerere sau întrebare neașteptată, primită de la potențiali cumpărători, care v-a făcut să schimbați ceva la un proiect aflat încă în lucru?

Când tot mai mulți cumpărători întreabă despre spațiile de depozitare, prize, poziția mobilierului, parcarea bicicletelor sau a cărucioarelor pentru copii, înțelegi ce trebuie să sa schimbi sau să optimizezi. Trebuie să fii în permanență conectat și receptiv la cerințele consumatorilor întrucât îmbunătățirea continuă și respectul față de clienți sunt parte din valorile MediaCity.

Feedbackul din vânzări ajunge la echipele de proiectare și dezvoltare, iar acolo unde stadiul proiectului permite, ajustăm soluțiile. Uneori este vorba despre instalații sau poziționarea unor elemente. Alteori, despre anumite funcțiuni ale proiectului.

Una dintre lecțiile importante în dezvoltarea imobiliară este că planul unui apartament trebuie privit prin ochii omului care va locui acolo. Un proiect poate fi corect tehnic și totuși să creeze mici frustrări zilnice. Tocmai de aceea, dialogul constant dintre echipa de vânzări, clienți, arhitecți și dezvoltator este foarte important.

Sursă foto: MediaCity

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