Ce caută românii când cumpără o locuință în 2026
Andrei Sandu, Fondator și CEO Media City
  1. Cât de mult contează pentru cumpărători proximitatea față de metrou, Icon Garden fiind la la 5 minute distanță de Piața Obor. Cum este raportata proximitatea față de alte criterii, precum parcare sau spatiu verde? 

La Icon Garden, cumpărătorii apreciază, deopotrivă, calitatea construcției și a finisajelor, compartimentările bine gândite și poziționarea într-o zonă centrală, dar ferită de agitația marilor bulevarde. La acestea se adaugă regimul de înălțime redus, element care păstrează intimitatea ansamblului, precum și grădina interioară de 1.600 mp dar și locurile de parcare subterane, atuuri care completează echilibrat oferta rezidențială. 

Locuințele de la parter beneficiază de grădini private, în timp ce apartamentele de la etajele superioare se bucură de balcoane sau terase generoase. 

Este un ansamblu rezidențial gândit ca un spațiu coerent, în care arhitectura, zonele verzi și funcționalitatea se completează. Accesul rapid către centrul Capitalei și principalele bulevarde, precum și proximitatea stației de metrou reprezintă avantaje suplimentare, inclusiv pentru cei care detin un autoturism, dar aleg uneori o variantă mai rapidă pentru deplasările prin oraș.

Din discuțiile cu clienții vedem în decizia de cumpărare predomină anumite criterii.  Oamenii Caută calitate, confort, liniște, accesibilitate și soluții practice pentru rutina zilnică. Este exact combinația de atribute care face din Icon Garden un proiect distinct în peisajul rezidențial al Capitalei.

  1. Ce ați învățat din interacțiunea cu viitorii proprietari în etapa de vizionări și solicitări de oferte, ce întreabă cel mai des oamenii?

Cumpărătorii sunt mai bine informați decât în trecut și adresează întrebări concrete. Prețul rămâne esențial, însă discuția nu se oprește acolo.

La o primă discuție întreabă despre suprafața utilă, compartimentare, orientare, lumină naturală, costuri de întreținere, tipul încălzirii, locul de parcare, izolarea fonică, termenul de predare și ce se construiește în jurul proiectului.  La vizionare, familiile cu copii sunt interesate de școli, grădinițe și siguranța zonei. Iar persoanele care cumpără cu scop de investiție vor să știe cât de ușor se poate închiria apartamentul și care este nivelul cererii din zonă. 

De asemenea, încrederea în dezvoltator este esențială. Cumpărătorii se informează despre proiectele anterioare, citesc review-urile de pe Google Maps și discută pe forumuri. 

  1. Garsonierele de la Icon Studios sunt gândite pentru tineri aflați la prima achiziție imobiliară. Ce sfat ați oferi acestei categorii de cumpărător?

Primul sfat ar fi să nu cumpere la limita maximă a bugetului pe care banca este dispusă să îl finanțeze. O locuință trebuie să rămână sustenabilă și după cumpărare, pentru că există rate, întreținere, costuri cu mobilarea și alte cheltuieli neprevăzute.

Al doilea sfat este să se gândească la următorii 5-10 ani, nu doar la situația de astăzi. Un apartament poate părea suficient acum, dar trebuie analizat și în raport cu schimbările posibile: lucratul de acasă, formarea unui cuplu, apariția unui copil sau schimbarea locului de muncă.

Apoi, aș verifica foarte atent localizarea și lichiditatea proprietății. Apropierea de transport public, accesul către zone de birouri, universități și servicii contează atât pentru confortul propriu, cât și în situația în care, la un moment dat, proprietarul vrea să închirieze sau să vândă.

Și încă un lucru: să nu compare două apartamente doar după prețul total. O diferență aparent mică poate ascunde diferențe importante de suprafață utilă, compartimentare, costuri lunare, calitatea construcției sau valoarea viitoare a proprietății.

  1. Pe lista de criterii ale cumpărătorilor de azi, cât de sus a urcat eficiența energetică sau valoarea facturilor la întreținere, comparativ cu anii trecuți?

Creșterea prețurilor la energie îi face pe oameni să fie mai atenți la particularitățile proiectului: tipul de încălzire, izolație, tâmplărie, eficiența instalațiilor și posibilitatea de a controla temperatura pe zone. Întreabă inclusiv despre costurile spațiilor comune și despre modul în care este administrat ansamblul rezidențial. 

Cred că aceasta este una dintre schimbările sănătoase ale pieței. Prețul de achiziție este plătit singură dată, chiar dacă printr-un credit pe termen lung. Pe de altă parte, costul locuirii este plătit în fiecare lună. Pentru un cumpărător, diferențele de eficiență se pot transforma în sume importante în 10 sau 20 de ani.

De aceea, MediaCity acordă o atenție deosebită acestui aspect: folosim sisteme eficiente de izolație, tâmplărie de calitate, instalații moderne, panouri fotovoltaice pe acoperiș.

  1. Există vreo cerere sau întrebare neașteptată, primită de la potențiali cumpărători, care v-a făcut să schimbați ceva la un proiect aflat încă în lucru?

Când tot mai mulți cumpărători întreabă despre spațiile de depozitare, prize, poziția mobilierului, parcarea bicicletelor sau a cărucioarelor pentru copii, înțelegi ce trebuie să sa schimbi sau să optimizezi. Trebuie să fii în permanență conectat și receptiv la cerințele consumatorilor întrucât îmbunătățirea continuă și respectul față de clienți sunt parte din valorile MediaCity. 

Feedbackul din vânzări ajunge la echipele de proiectare și dezvoltare, iar acolo unde stadiul proiectului permite, ajustăm soluțiile. Uneori este vorba despre instalații sau poziționarea unor elemente. Alteori, despre anumite funcțiuni ale proiectului.

Una dintre lecțiile importante în dezvoltarea imobiliară este că planul unui apartament trebuie privit prin ochii omului care va locui acolo. Un proiect poate fi corect tehnic și totuși să creeze mici frustrări zilnice. Tocmai de aceea, dialogul constant dintre echipa de vânzări, clienți, arhitecți și dezvoltator este foarte important.

Sursă foto: MediaCity

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Adevarul.ro
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
Fanatik.ro
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. „Restul găștii se întoarce în Spania”
Stiri Mondene 17:16
Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. „Restul găștii se întoarce în Spania”
Ce facultate a ales fiul Romaniței Iovan. „Continuăm o relație frumoasă și la distanță. Multe dintre ele nu le înțeleg”
Stiri Mondene 16:45
Ce facultate a ales fiul Romaniței Iovan. „Continuăm o relație frumoasă și la distanță. Multe dintre ele nu le înțeleg”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
ObservatorNews.ro
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax.ro
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
Fanatik.ro
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului