Transformă personajele în parteneri de joacă

La această vârstă, copiii învață foarte mult prin imitație și joc de rol. După ce terminați o poveste, invită-l pe cel mic să aleagă personajul preferat și recreați împreună una dintre scenele care i-au atras atenția. Nu este nevoie de costume elaborate. O pătură poate fi folosită ca o mantie, iar o jucărie de pluș se poate transforma într-un nou personaj al aventurii.

Povești precum „Gloria Licurici”, „Tafiti” sau volumele de cărți copii 3-4 ani din seria „Micuța Mimi” sunt potrivite pentru astfel de momente, deoarece îi ajută pe copii să intre cu ușurință în pielea personajelor și să retrăiască întâmplările preferate. Prin joacă, ei înțeleg mai bine emoțiile, relațiile dintre personaje și mesajele transmise de poveste.

Folosește povestea pentru a vorbi despre emoții

După ce închideți cartea, rezervă câteva minute pentru o discuție simplă. Întreabă-l pe copil care personaj i-a plăcut cel mai mult, ce moment l-a făcut să râdă sau dacă a existat ceva care l-a întristat. Dacă îi este mai ușor să se exprime prin desen, îl poți invita să ilustreze scena preferată sau să deseneze chipul personajului care i-a rămas în minte.

Cărțile ilustrate dedicate acestei categorii de vârstă oferă numeroase ocazii pentru astfel de conversații. De exemplu, după o poveste din seria „Micuța Mimi”, copilul poate povesti ce ar fi făcut el într-o situație asemănătoare celei despre care i-ai citit că se află Măgărușa Mimi sau poate desena finalul pe care și l-ar fi imaginat. Astfel de activități îl ajută să își recunoască și să își exprime mai ușor propriile emoții.

Continuă aventura prin jocuri de descoperire

Multe cărți copii 3 sau 4-5 ani îi încurajează să observe lumea din jur și să fie atenți la detalii. Poți profita de acest lucru transformând lectura într-un joc. Dacă în poveste apar animale, culori, plante sau diferite obiecte, provocați-vă să le găsiți prin casă, în curte sau în timpul unei plimbări.

Volumele din colecția „Descoperă și învață”, dar și alte cărți ilustrate dedicate acestor vârste, pot fi punctul de plecare pentru astfel de activități. Copilul va face legătura între ceea ce a văzut în carte și ceea ce descoperă în realitate, iar curiozitatea lui va fi stimulată într-un mod firesc. În același timp, își dezvoltă atenția, spiritul de observație și dorința de a pune întrebări.

Indiferent că alegi povești ilustrate, aventuri, cărți educative sau volume interactive, orice lectură poate continua și după ce ultima pagină a fost întoarsă. Jocurile de rol, conversațiile despre personaje și activitățile inspirate din povești transformă cititul într-o experiență completă, care dezvoltă imaginația și curiozitatea celui mic. Dacă ești în căutarea unor cărți pentru copii de 3-4 ani, o selecție variată de povești, cărți educative și volume ilustrate îți poate oferi numeroase idei pentru momente frumoase petrecute împreună.

Sursa foto: freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Adevarul.ro
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
Fanatik.ro
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. „Restul găștii se întoarce în Spania”
Stiri Mondene 17:16
Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. „Restul găștii se întoarce în Spania”
Ce facultate a ales fiul Romaniței Iovan. „Continuăm o relație frumoasă și la distanță. Multe dintre ele nu le înțeleg”
Stiri Mondene 16:45
Ce facultate a ales fiul Romaniței Iovan. „Continuăm o relație frumoasă și la distanță. Multe dintre ele nu le înțeleg”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
ObservatorNews.ro
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax.ro
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
Fanatik.ro
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului