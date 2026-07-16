Transformă personajele în parteneri de joacă

La această vârstă, copiii învață foarte mult prin imitație și joc de rol. După ce terminați o poveste, invită-l pe cel mic să aleagă personajul preferat și recreați împreună una dintre scenele care i-au atras atenția. Nu este nevoie de costume elaborate. O pătură poate fi folosită ca o mantie, iar o jucărie de pluș se poate transforma într-un nou personaj al aventurii.

Povești precum „Gloria Licurici”, „Tafiti” sau volumele de cărți copii 3-4 ani din seria „Micuța Mimi” sunt potrivite pentru astfel de momente, deoarece îi ajută pe copii să intre cu ușurință în pielea personajelor și să retrăiască întâmplările preferate. Prin joacă, ei înțeleg mai bine emoțiile, relațiile dintre personaje și mesajele transmise de poveste.

Folosește povestea pentru a vorbi despre emoții

După ce închideți cartea, rezervă câteva minute pentru o discuție simplă. Întreabă-l pe copil care personaj i-a plăcut cel mai mult, ce moment l-a făcut să râdă sau dacă a existat ceva care l-a întristat. Dacă îi este mai ușor să se exprime prin desen, îl poți invita să ilustreze scena preferată sau să deseneze chipul personajului care i-a rămas în minte.

Cărțile ilustrate dedicate acestei categorii de vârstă oferă numeroase ocazii pentru astfel de conversații. De exemplu, după o poveste din seria „Micuța Mimi”, copilul poate povesti ce ar fi făcut el într-o situație asemănătoare celei despre care i-ai citit că se află Măgărușa Mimi sau poate desena finalul pe care și l-ar fi imaginat. Astfel de activități îl ajută să își recunoască și să își exprime mai ușor propriile emoții.

Continuă aventura prin jocuri de descoperire

Multe cărți copii 3 sau 4-5 ani îi încurajează să observe lumea din jur și să fie atenți la detalii. Poți profita de acest lucru transformând lectura într-un joc. Dacă în poveste apar animale, culori, plante sau diferite obiecte, provocați-vă să le găsiți prin casă, în curte sau în timpul unei plimbări.

Volumele din colecția „Descoperă și învață”, dar și alte cărți ilustrate dedicate acestor vârste, pot fi punctul de plecare pentru astfel de activități. Copilul va face legătura între ceea ce a văzut în carte și ceea ce descoperă în realitate, iar curiozitatea lui va fi stimulată într-un mod firesc. În același timp, își dezvoltă atenția, spiritul de observație și dorința de a pune întrebări.

Indiferent că alegi povești ilustrate, aventuri, cărți educative sau volume interactive, orice lectură poate continua și după ce ultima pagină a fost întoarsă. Jocurile de rol, conversațiile despre personaje și activitățile inspirate din povești transformă cititul într-o experiență completă, care dezvoltă imaginația și curiozitatea celui mic. Dacă ești în căutarea unor cărți pentru copii de 3-4 ani, o selecție variată de povești, cărți educative și volume ilustrate îți poate oferi numeroase idei pentru momente frumoase petrecute împreună.

Sursa foto: freepik.com

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