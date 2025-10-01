Serviciile de asistență rutieră îți oferă sprijin rapid și eficient în astfel de momente, ca să nu rămâi imobilizat când îți e lumea mai dragă.

Ca să te bucuri de aceste beneficii fără griji sau costuri neprevăzute, cel mai bine e să ai un abonament activ înainte să pornești la drum. Uite ce trebuie să știi ca să alegi varianta potrivită pentru tine.

Prioritizează siguranța deplasărilor externe

Indiferent că faci un drum cu mașina prin Europa în scop de business sau pleci în vacanță, este esențial să pui siguranța pe primul loc. Astfel, în cazul în care efectuezi des deplasări externe, ai opțiunea unuia dintre abonamentele de asistență rutieră pentru Europa de la 9695.

Acest tip de abonament îți poate oferi cazare, mașină la schimb sau chiar servicii pentru transport persoane. Nu trebuie să îți pui vacanța pe pauză sau să îți dai bugetul peste cap dacă ți se oprește motorul în drum spre destinație. Marele avantaj este că acest abonament anual pentru Europa este valabil și pentru drumurile din România.

Ține cont de drumurile tale zilnice

Dacă obișnuiești să circuli des cu mașina sau motocicleta, oriunde în România, există abonamente special create pentru șoferii și motocicliștii care vor să se bucure de călătorii liniștite întregul an. Pentru aceste drumuri interne poți să optezi pentru un abonament de asistență rutieră pentru România.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Poți să circuli fără grijă până la locul de muncă, în vacanță prin țară sau când pleci în vizită la rude. Dacă ai o defecțiune tehnică sau ești implicat într-un accident auto, te poți baza pe ajutorul oferit de către echipa de intervenție.

Fii atent la serviciile incluse

Există numeroase tipuri de abonamente pentru asistență rutieră. În funcție de serviciile pe care ți le dorești sau de frecvența deplasărilor, poți opta pentru abonamentul Bronze sau pentru unul mai complex, cum este cel Gold.

Diferența dintre aceste tipuri de abonamente îl reprezintă numărul de beneficii incluse. Dacă, de exemplu, beneficiile de bază includ acoperirea în cazul unei pene de cauciuc sau tractare în cazul unei defecțiuni tehnice, beneficiile suplimentare includ, în funcție de caz, beneficii precum mașină de înlocuire, cazare și transport, chiar și repatriere dacă situația o impune.

Ia în calcul numărul de kilometri

Un alt aspect important este cel al numărului de kilometri care sunt acoperiți de abonamentul pentru serviciile de asistență rutieră, în cazul în care este necesară tractarea mașinii sau motocicletei. Astfel, în România, tractarea se poate face până la cel mai apropiat service autorizat sau până la domiciliu.

În cazul în care te afli în afara țării, prin Europa, tractarea se face până la cel mai apropiat service autorizat. Tocmai din acest motiv este recomandat să optezi pentru un abonament care să includă și servicii de transport, cazare, autoturism de înlocuire sau chiar repatrierea vehiculului în România.

În concluzie, este necesar să alegi abonamentul potrivit în funcție de deplasările tale. Dacă pleci des prin Europa, este bine să te bazezi pe un abonament mai complex, care să includă mai multe beneficii. Indiferent dacă circuli prin țară sau în afara ei, cu mașina sau motocicleta, este important să știi că poți să te bucuri de călătorii fără griji și drumuri liniștite.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE