Serviciile de asistență rutieră îți oferă sprijin rapid și eficient în astfel de momente, ca să nu rămâi imobilizat când îți e lumea mai dragă.

Ca să te bucuri de aceste beneficii fără griji sau costuri neprevăzute, cel mai bine e să ai un abonament activ înainte să pornești la drum. Uite ce trebuie să știi ca să alegi varianta potrivită pentru tine.

Prioritizează siguranța deplasărilor externe

Indiferent că faci un drum cu mașina prin Europa în scop de business sau pleci în vacanță, este esențial să pui siguranța pe primul loc. Astfel, în cazul în care efectuezi des deplasări externe, ai opțiunea unuia dintre abonamentele de asistență rutieră pentru Europa de la 9695.

Acest tip de abonament îți poate oferi cazare, mașină la schimb sau chiar servicii pentru transport persoane. Nu trebuie să îți pui vacanța pe pauză sau să îți dai bugetul peste cap dacă ți se oprește motorul în drum spre destinație. Marele avantaj este că acest abonament anual pentru Europa este valabil și pentru drumurile din România.

Ține cont de drumurile tale zilnice

Dacă obișnuiești să circuli des cu mașina sau motocicleta, oriunde în România, există abonamente special create pentru șoferii și motocicliștii care vor să se bucure de călătorii liniștite întregul an. Pentru aceste drumuri interne poți să optezi pentru un abonament de asistență rutieră pentru România.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Poți să circuli fără grijă până la locul de muncă, în vacanță prin țară sau când pleci în vizită la rude. Dacă ai o defecțiune tehnică sau ești implicat într-un accident auto, te poți baza pe ajutorul oferit de către echipa de intervenție.

Fii atent la serviciile incluse

Există numeroase tipuri de abonamente pentru asistență rutieră. În funcție de serviciile pe care ți le dorești sau de frecvența deplasărilor, poți opta pentru abonamentul Bronze sau pentru unul mai complex, cum este cel Gold.

Diferența dintre aceste tipuri de abonamente îl reprezintă numărul de beneficii incluse. Dacă, de exemplu, beneficiile de bază includ acoperirea în cazul unei pene de cauciuc sau tractare în cazul unei defecțiuni tehnice, beneficiile suplimentare includ, în funcție de caz, beneficii precum mașină de înlocuire, cazare și transport, chiar și repatriere dacă situația o impune.

Ia în calcul numărul de kilometri

Un alt aspect important este cel al numărului de kilometri care sunt acoperiți de abonamentul pentru serviciile de asistență rutieră, în cazul în care este necesară tractarea mașinii sau motocicletei. Astfel, în România, tractarea se poate face până la cel mai apropiat service autorizat sau până la domiciliu.

În cazul în care te afli în afara țării, prin Europa, tractarea se face până la cel mai apropiat service autorizat. Tocmai din acest motiv este recomandat să optezi pentru un abonament care să includă și servicii de transport, cazare, autoturism de înlocuire sau chiar repatrierea vehiculului în România.

În concluzie, este necesar să alegi abonamentul potrivit în funcție de deplasările tale. Dacă pleci des prin Europa, este bine să te bazezi pe un abonament mai complex, care să includă mai multe beneficii. Indiferent dacă circuli prin țară sau în afara ei, cu mașina sau motocicleta, este important să știi că poți să te bucuri de călătorii fără griji și drumuri liniștite.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șofer român de TIR care nu a plătit o amendă uriașă, blocat 6 zile pe o autostradă din Cehia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce se află, de fapt, în pachetele date de pomană la înmormântarea Ioanei Popescu. Totul a fost organizat în legătură cu marea sărbătoare de astăzi. Atenție până în cel mai mic detaliu
Viva.ro
Ce se află, de fapt, în pachetele date de pomană la înmormântarea Ioanei Popescu. Totul a fost organizat în legătură cu marea sărbătoare de astăzi. Atenție până în cel mai mic detaliu
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, care e așezat pe ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, care e așezat pe ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Ce simptome are boala gravă și TĂCUTĂ, care a ucis-o pe Ioana Popescu. Trebuie să mergi urgent la medic dacă observi acest lucru!
Avantaje.ro
Ce simptome are boala gravă și TĂCUTĂ, care a ucis-o pe Ioana Popescu. Trebuie să mergi urgent la medic dacă observi acest lucru!
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei
Tvmania.ro
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei

Alte știri

Apel pentru români după avertizarea meteo ANM de ploi, vijelii și ninsori: "Să evite deplasările inutile"
Știri România 16:40
Apel pentru români după avertizarea meteo ANM de ploi, vijelii și ninsori: „Să evite deplasările inutile”
Trenurile electrice ale CFR nu mai au voie să circule. Impact major pentru călători
Știri România 16:01
Trenurile electrice ale CFR nu mai au voie să circule. Impact major pentru călători
Parteneri
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Adevarul.ro
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

De ce îi e frică lui Dorian Popa la prima apariție TV după condamnarea la opt luni de închisoare cu amânare
Stiri Mondene 16:37
De ce îi e frică lui Dorian Popa la prima apariție TV după condamnarea la opt luni de închisoare cu amânare
Cum arată Maria Avram de la „Insula iubirii”, după operația la nas. Este complet schimbată
Stiri Mondene 16:30
Cum arată Maria Avram de la „Insula iubirii”, după operația la nas. Este complet schimbată
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
ObservatorNews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.ro
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Mediafax.ro
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Redactia.ro
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Cod portocaliu și galben de ploi abundente în jumătate de țară! Ce județe sunt vizate și în ce zone se anunță ninsori
KanalD.ro
Cod portocaliu și galben de ploi abundente în jumătate de țară! Ce județe sunt vizate și în ce zone se anunță ninsori

Politic

Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt