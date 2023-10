Ce înseamnă cea mai bună clinică oftalmologică din România? Performanță și experiență de top. OCULUS, de 30 de ani lider în chirurgia oftalmologică

Clinica te întâmpină într-un sediu ultramodern pe șase niveluri, una din cele mai elegante și bine dotate clinici oftalmologice, cu două blocuri operatorii cuprinzând patru posturi chirurgicale (realizate la comandă în Germania, dispunând de cele mai noi sisteme de ventilație și circuite de sterilizare agreate la nivel european), două săli pre-operatorii și două post-operatorii, 14 cabinete de consultații și investigații, magazin de optică medicală cu atelier propriu, săli de așteptare generoase la fiecare etaj, precum și o zonă de așteptare de tip caffetteria.

Doctorii Ozana Moraru și Cristian Moraru, două nume sonore în comunitatea oftalmologică internațională, sunt singurii medici oftalmologi români invitați constant ca speakeri sau moderatori la marile congrese europene și mondiale de oftalmologie. Ei aniversează 30 de ani de activitate a clinicii oftalmologice Oculus, clinică 100% cu capital românesc, ce a adus în România cele mai moderne tehnologii în oftalmologie.



”Marcăm în acest an aniversar nu numai o experiență remarcabilă a noastră ca medici, ci o demonstrație a faptului că se poate face performanță în medicina din România. Misiunea noastră a fost și este restabilirea vederii și îmbunătățirea calității vieții pacienților, iar vederea este unul dintre simțurile care ne determină modul în care percepem însăși viața. În ultimii 30 de ani am avut de multe ori o activitate de pionierat în domeniul chirurgiei oculare și am clădit cea mai mare clinică oftalmologică din România” ne spune doamna Dr. Ozana Moraru, co-fondator al clinicii.

Dr. Cristian Moraru, co-fondator: ”Ne mândrim că am putut să facem o schimbare în bine pentru aproximativ 40.000 de pacienți în anul 2022, un număr în creștere cu 20% față de anul precedent. Ne apropiem de 5 milioane de euro cifră de afaceri anuală și ne dorim să urmăm același drum de dezvoltare a clinicii și să continuăm să aducem în România cele mai moderne tehnologii în oftalmologie.”

În prezent, clinica oftalmologică Oculus dispune de o aparatură extrem de performantă, permanent înnoită, printre care: microscopul operator Zeiss Lumera (probabil cel mai sofisticat din lume la ora actuală), FemtoLaserul Ziemer Z8 (cel mai versatil laser, utilizat în intervențiile refractive, dar și în operațiile de cataractă și transplantul de cornee), precum și tomograful intraoperator live utilizat în intervențiile chirurgicale oculare, de la cataractă sau transplant de cornee, până la intervenții retiniene și maculare. Aceste echipamente sunt unice în România, ele conferind intervențiilor chirurgicale o siguranță crescută.

Cercetătorii estimează că 80-85% din percepția, învățarea, cogniția și activitățile noastre sunt mediate prin vedere. Privind cu nu mulți ani în urmă, constatăm astăzi o diferență semnificativă a modului de îngrijire și tratare a pacientului. Au loc progrese remarcabile, fără precedent, iar tehnologia și inovațiile domină și ne influențează viețile.

Activitatea medicală desfășurată în clinica oftalmologică Oculus a fost în multe momente una de pionierat în România. Aici s-au introdus intervențiile chirurgicale oftalmologice în sistem privat și chirurgia oftalmologică în sistem ambulator, facoemulsificarea în operațiile de cataractă, cristalinele artificiale foldabile, chirurgia refractivă Laser Excimer, operațiile de implantare de lentile refractive, cristalinele artificiale multifocale și torice, tehnicile de operare a cataractei prin microincizie, Femto-Laserul în operația de cataractă, tehnologia de implantare automat-computerizată Autosert a cristalinului artificial sau tehnologia de ghidaj computerizat în operația de cataractă asociată cu astigmatism și implantare de cristaline torice – toate cu beneficii majore în tratarea pacienților.

Dr. Cristian Moraru, expert în chirurgia refractivă, chirurgia cataractei și a transplantului de cornee și Dr. Ozana Moraru, specialist în chirurgia cataractei, corneei și în chirurgia de pol posterior (vitreo-retiniană) , ambii cu o experiență chirurgicală de peste 30 de ani, au format în jurul lor o echipă de excepție. Împreună, ei sunt mândri să trateze zi de zi cu succes pacienții cu probleme oftalmologice, de la cele mai banale, la cele extrem de complexe.