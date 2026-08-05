Mamografia, reperul pentru sănătatea sânilor

Pentru femei, una dintre cele mai importante investigații de după 40 de ani este mamografia. Este metoda standard de screening pentru cancerul de sân și poate depista modificări cu mult înainte ca acestea să fie palpabile, atunci când șansele de tratament sunt cele mai bune. Tehnologia a avansat considerabil: o mamografie 3D oferă imagini mult mai clare decât variantele clasice și reduce nevoia de repetări. La Clinica Sante, această investigație este disponibilă în București, Pitești și Cluj, pe echipamente Siemens și GE. Frecvența recomandată se stabilește împreună cu medicul, în funcție de vârstă și de istoricul familial. Multe femei amână această investigație din teamă sau din lipsă de timp, deși ea durează doar câteva minute și poate aduce o liniște prețioasă sau, dimpotrivă, poate declanșa la timp pașii necesari.

Markerii tumorali, un instrument în mâna medicului

Odată cu vârsta, medicul poate recomanda și anumite analize de sânge cunoscute drept markeri tumorali. Acestea nu sunt teste de „diagnostic al cancerului” și nu trebuie interpretate singure — rolul lor este să susțină medicul în monitorizare și în evaluarea unor situații specifice. antigen carcinoembrionar (CEA) este unul dintre cei mai cunoscuți markeri, folosit mai ales în urmărirea evoluției anumitor afecțiuni. Un rezultat modificat nu înseamnă automat o boală gravă, după cum unul normal nu o exclude complet; tocmai de aceea, valoarea capătă sens doar în context clinic, împreună cu medicul. Important este să nu tragi singur concluzii după o simplă cifră, ci să lași interpretarea în seama specialistului, care o corelează cu restul investigațiilor și cu istoricul tău.

Când pancreasul dă semne

Nu toate investigațiile de după 40 de ani țin de screeningul oncologic. Unele urmăresc buna funcționare a organelor, iar pancreasul este unul dintre cele care merită atenție, mai ales dacă apar dureri abdominale, greață sau disconfort după mese. Amilaza pancreatica este o analiză care ajută la evaluarea activității acestui organ; valori crescute pot indica o inflamație precum pancreatita sau alte probleme care necesită investigații suplimentare. Este o analiză simplă, dintr-o probă de sânge, pe care medicul o poate recomanda alături de altele atunci când vrea o imagine mai clară a stării digestive. Ca la orice analiză, rezultatul este un punct de plecare pentru medic, nu o concluzie în sine.

Prevenția înseamnă să nu amâni

După 40 de ani, cel mai bun obicei pe care ți-l poți forma este să nu amâni. O programare făcută la timp și câteva investigații bine alese pot face diferența dintre o problemă descoperită devreme și una tratată târziu. Cu o experiență de peste 30 de ani în medicina de laborator și imagistică, echipa Clinica Sante te poate însoți în acest demers, însă decizia asupra investigațiilor și interpretarea rezultatelor rămân, întotdeauna, ale medicului tău. Pentru că prevenția nu înseamnă frică, ci grijă asumată față de propria sănătate.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic, înainte de diagnosticul crunt. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Unica.ro
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic, înainte de diagnosticul crunt. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
GSP.RO
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
Parteneri
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Noile șosele montane din Apuseni care vor concura Transapuseana și vor scoate din izolare satele moților
Adevarul.ro
Noile șosele montane din Apuseni care vor concura Transapuseana și vor scoate din izolare satele moților
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor
Fanatik.ro
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Financiarul.ro
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Pensie de 13.000 de lei pentru o categorie de români. Cine sunt beneficiarii
ObservatorNews.ro
Pensie de 13.000 de lei pentru o categorie de români. Cine sunt beneficiarii
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Scandal-monstru cu Neymar » A URLAT la adversari, președintele l-a spulberat: „Un vagabond!”
GSP.ro
Scandal-monstru cu Neymar » A URLAT la adversari, președintele l-a spulberat: „Un vagabond!”
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax.ro
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Noaptea în care cerurile se deschid. Ce se pune sub pernă înainte de Schimbarea la Față. Bătrânii spun că acest obicei îți va transforma viața
Redactia.ro
Noaptea în care cerurile se deschid. Ce se pune sub pernă înainte de Schimbarea la Față. Bătrânii spun că acest obicei îți va transforma viața
Rebeca este fetița care și-a pierdut viața în urma accidentului din Bacău. Părinții sunt devastați: „Iubirea noastră, de ce ai plecat?”
KanalD.ro
Rebeca este fetița care și-a pierdut viața în urma accidentului din Bacău. Părinții sunt devastați: „Iubirea noastră, de ce ai plecat?”

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei