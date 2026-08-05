Mamografia, reperul pentru sănătatea sânilor

Pentru femei, una dintre cele mai importante investigații de după 40 de ani este mamografia. Este metoda standard de screening pentru cancerul de sân și poate depista modificări cu mult înainte ca acestea să fie palpabile, atunci când șansele de tratament sunt cele mai bune. Tehnologia a avansat considerabil: o mamografie 3D oferă imagini mult mai clare decât variantele clasice și reduce nevoia de repetări. La Clinica Sante, această investigație este disponibilă în București, Pitești și Cluj, pe echipamente Siemens și GE. Frecvența recomandată se stabilește împreună cu medicul, în funcție de vârstă și de istoricul familial. Multe femei amână această investigație din teamă sau din lipsă de timp, deși ea durează doar câteva minute și poate aduce o liniște prețioasă sau, dimpotrivă, poate declanșa la timp pașii necesari.

Markerii tumorali, un instrument în mâna medicului

Odată cu vârsta, medicul poate recomanda și anumite analize de sânge cunoscute drept markeri tumorali. Acestea nu sunt teste de „diagnostic al cancerului” și nu trebuie interpretate singure — rolul lor este să susțină medicul în monitorizare și în evaluarea unor situații specifice. antigen carcinoembrionar (CEA) este unul dintre cei mai cunoscuți markeri, folosit mai ales în urmărirea evoluției anumitor afecțiuni. Un rezultat modificat nu înseamnă automat o boală gravă, după cum unul normal nu o exclude complet; tocmai de aceea, valoarea capătă sens doar în context clinic, împreună cu medicul. Important este să nu tragi singur concluzii după o simplă cifră, ci să lași interpretarea în seama specialistului, care o corelează cu restul investigațiilor și cu istoricul tău.

Când pancreasul dă semne

Nu toate investigațiile de după 40 de ani țin de screeningul oncologic. Unele urmăresc buna funcționare a organelor, iar pancreasul este unul dintre cele care merită atenție, mai ales dacă apar dureri abdominale, greață sau disconfort după mese. Amilaza pancreatica este o analiză care ajută la evaluarea activității acestui organ; valori crescute pot indica o inflamație precum pancreatita sau alte probleme care necesită investigații suplimentare. Este o analiză simplă, dintr-o probă de sânge, pe care medicul o poate recomanda alături de altele atunci când vrea o imagine mai clară a stării digestive. Ca la orice analiză, rezultatul este un punct de plecare pentru medic, nu o concluzie în sine.

Prevenția înseamnă să nu amâni

După 40 de ani, cel mai bun obicei pe care ți-l poți forma este să nu amâni. O programare făcută la timp și câteva investigații bine alese pot face diferența dintre o problemă descoperită devreme și una tratată târziu. Cu o experiență de peste 30 de ani în medicina de laborator și imagistică, echipa Clinica Sante te poate însoți în acest demers, însă decizia asupra investigațiilor și interpretarea rezultatelor rămân, întotdeauna, ale medicului tău. Pentru că prevenția nu înseamnă frică, ci grijă asumată față de propria sănătate.

Sursa foto: pexels.com

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