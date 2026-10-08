Ce poți alimenta cu o stație de energie portabilă și cât ține bateria

Cât timp poate ține o stație portabilă un frigider în funcțiune? Dar un laptop și un router? Răspunsul depinde de aparatele conectate și de bateria modelului ales. Pentru câteva ore de lucru de acasă poate fi suficientă o stație compactă. Dacă vrei să alimentezi mai multe aparate până a doua zi, calculul se schimbă.

O astfel de stație stochează energie într-o baterie și o livrează prin prize și porturi USB, în funcție de model. O poți folosi acasă sau o poți lua la cabană. Înainte să compari produsele, merită să stabilești ce vrei să conectezi și cât timp ai nevoie să funcționeze.

Ce înseamnă W și Wh

În fișa unui produs apar două valori ușor de confundat. Puterea în wați (W) arată cât pot consuma împreună aparatele alimentate de stație. Capacitatea în wați-oră (Wh) arată câtă energie are bateria și contează pentru durata de funcționare.

De exemplu, BLUETTI AC50P are o putere nominală de 700 W și o baterie de 504 Wh. AC70P are 1.000 W și 864 Wh, iar AC200PL ajunge la 2.400 W și 2.304 Wh. Puterile de aici sunt cele nominale, nu valorile modurilor speciale de funcționare.

La compararea unor stații de energie portabile, verifică ambele valori. Un model poate avea suficientă putere pentru un aparat, dar prea puțină energie pentru durata dorită. La echipamentele cu motor sau compresor contează și puterea cerută la pornire.

Un laptop și un router pentru câteva ore

Să luăm un exemplu cu un laptop, un router și o lampă LED, alimentate la 230 V, care consumă împreună 80 W. Este o valoare ipotetică; în practică, un laptop poate consuma diferit în funcție de ce lucrezi și dacă își încarcă bateria.

Pentru AC50P, calculul recomandat de BLUETTI duce la aproximativ 4,3 ore. Producătorul ia în calcul 90% din capacitatea bateriei, un randament de conversie de 85% și un consum propriu al stației de 10 W: 504 × 0,90 × 0,85 ÷ (80 + 10).

Rezultatul presupune pornirea cu bateria plină, un consum constant și nicio reîncărcare între timp. Este o estimare, nu un test făcut cu aceste aparate. Temperatura și starea bateriei pot schimba autonomia, iar parametrii de calcul diferă de la un model la altul.

Pentru internet, verifică dacă mai ai un echipament separat de router care trebuie alimentat. Conexiunea depinde și de rețeaua furnizorului: dacă aceasta este afectată de pană, bateria de acasă nu rezolvă întreruperea.

Frigiderul și aparatele cu un consum mai mare

La frigider, compresorul pornește și se oprește. Consumul variază cu temperatura din cameră, reglajele și deschiderea ușii. De aceea, nu poți afla autonomia doar împărțind capacitatea bateriei la puterea de pe eticheta frigiderului.

Verificarea începe cu pornirea compresorului: stația trebuie să poată susține acel vârf de consum. Pentru estimarea duratei, ajută o măsurare cu un wattmetru pe o perioadă reprezentativă, care să includă mai multe cicluri de funcționare.

Un calorifer electric pune o altă problemă. Chiar dacă puterea stației permite conectarea lui, consumul ridicat poate goli bateria repede. Dacă scopul este să păstrezi o rezervă pentru câteva ore, alegerea aparatelor pe care le lași pornite contează mult.

Cum alegi pentru acasă sau pentru cabană

Pe lângă autonomie, uită-te la greutate și la timpul de încărcare. Un model pe care îl muți des trebuie să fie ușor de transportat. Pentru un weekend la cabană, stabilește și unde vei reîncărca bateria. Un panou solar compatibil poate ajuta, însă producția lui depinde de soare, orientare și umbrire. Verifică limitele de tensiune și curent acceptate de stație înainte de conectare.

Dacă ai nevoie ca alimentarea să continue automat la o pană, verifică funcția UPS și timpul de comutare al modelului ales. Acestea trebuie să corespundă cerințelor aparatelor tale. Alimentarea instalației casei este o lucrare separată, pentru un electrician autorizat; nu se face conectând improvizat ieșirea stației la o priză din perete.