Ce riști dacă lași electrocasnicele vechi la ghena de bloc

Schimbarea unui frigider vechi, a unei mașini de spălat defecte sau a unui aragaz uzat ridică adesea o problemă logistică complicată pentru locuitorii din marile orașe. Dimensiunile mari și greutatea ridicată a acestor echipamente îi determină pe mulți proprietari să aleagă soluția aparent cea mai la îndemână: abandonarea lor lângă ghenele de gunoi sau pe domeniul public din fața scării de bloc. Ceea ce mulți consideră un gest inofensiv reprezintă însă o contravenție sancționată sever de legislația în vigoare, pe lângă impactul toxic direct asupra mediului înconjurător.

Amenzi usturătoare pentru deșeurile lăsate pe domeniul public

Conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, abandonarea deșeurilor - inclusiv a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) - pe spațiul public sau la punctele de colectare a gunoiului menajer este strict interzisă și se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru persoanele fizice. La aceasta se adaugă sancțiunile prevăzute de hotărârile locale de salubritate, aplicate de Poliția Locală, iar comisarii Gărzii de Mediu pot interveni la rândul lor.

Odată lăsate la ghenă, aceste aparate sunt adesea vandalizate de colectori neautorizați pentru recuperarea bucăților de fier, proces prin care substanțele extrem de periculoase - precum agentul frigorific din circuitul de răcire, uleiurile minerale sau metalele grele - sunt eliberate necontrolat în aer și în sol.

De ce nu este suficientă simpla aruncare la gunoi?

Electrocasnicele mari nu sunt deșeuri menajere obișnuite. Un simplu frigider scos din uz conține gaze cu efect de seră puternic și compuși toxici care necesită instalații speciale de depoluare. În același timp, cea mai mare parte a componentelor unui aparat electrocasnic - fier, cupru, aluminiu, sticlă și mase plastice - poate fi reciclată și reintrodusă în economie dacă ajunge într-un flux autorizat de tratare a deșeurilor.

Alternativa fără efort: ridicarea gratuită direct din locuință

Pentru a evita amenzile și efortul fizic de a căra obiecte voluminoase pe scările blocului, cetățenii din București și județul Ilfov au la dispoziție servicii de preluare de la domiciliu. Prin deee-uri.ro, serviciul de colectare al Spending Elements Best Selection - colector autorizat DEEE -, debarasarea electrocasnicelor vechi este complet gratuită și simplificată.

Apelând la serviciul de colectare gratuită electrocasnice mari, proprietarii nu mai trebuie să își facă griji legate de transport, închirierea unei dube sau efortul de coborâre a echipamentelor grele. Echipajele vin direct la adresă, preiau electrocasnicele din apartament - indiferent de etaj, chiar dacă liftul nu funcționează sau nu există - și le transportă în siguranță către instalația autorizată de tratare, unde agentul frigorific și uleiul sunt extrase controlat înainte de reciclare.

Cum funcționează programarea unei preluări?

Programarea unei ridicări se face fără birocrație:

Trimiterea cererii: se completează formularul online de pe site sau se trimit direct fotografii cu echipamentele pe WhatsApp, la 0786 533 556. Confirmarea telefonică: dispeceratul sună clientul, confirmă ce are de predat și stabilește împreună cu acesta ziua și intervalul orar al ridicării; în ziua respectivă, clientul primește un SMS înainte ca echipajul să ajungă. Preluarea echipamentului: manipularea, coborârea și încărcarea sunt asigurate integral de personalul operatorului, fără costuri de deplasare sau taxe ascunse.

Predarea responsabilă a echipamentelor nefuncționale elimină complet riscul sancțiunilor contravenționale și sprijină eforturile de reciclare urbană, transformând o bătaie de cap logistică într-o soluție rapidă, comodă și sigură.

Ridicare gratuită DEEE în București și județul Ilfov

Telefon și WhatsApp: 0786 533 556 · luni–vineri 08:00–18:00, sâmbătă 08:00–14:00