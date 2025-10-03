Problema apare atunci când trebuie să alegi seturile potrivite. LEGO are sute de colecții și tematici, dar nu toate sunt gândite pentru copii mici. Aici intervin seturile dedicate vârstei preșcolare – cu piese mai mari, mai sigure și povești atractive. Alegerea corectă îi poate stimula pe cei mici să își dezvolte abilități de coordonare, răbdarea, dar și încrederea în sine.

De ce este LEGO ideal pentru copiii mici?

La prima vedere, LEGO pare doar o jucărie de construcție. În realitate, e mult mai mult de atât. Pentru preșcolari, fiecare piesă devine un instrument de explorare.

  • Dezvoltarea motricității fine: prin prinderea și așezarea pieselor.
  • Stimularea creativității: fiecare set oferă povești deschise, dar copilul e liber să inventeze altele.
  • Învățarea prin joacă: recunoașterea formelor, culorilor și chiar noțiuni simple de matematică sau fizică.
  • Socializare: construirea împreună cu frații, prietenii sau părinții.

LEGO a creat special gama DUPLO, cu piese mai mari, mai colorate și mai ușor de manipulat, exact pentru copii de 1,5 până la 5 ani.

1. LEGO DUPLO Town – povești din viața de zi cu zi

Această tematică este perfectă pentru copilul care descoperă lumea din jur. Seturile LEGO DUPLO Town prezintă scene familiare: casă, grădiniță, parc, fermă sau pompieri.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Ce îl atrage pe cel mic?

  • Se poate juca de-a „viața reală”, imitând ce vede în jur.
  • Are figurine simple, dar expresive, pe care le poate folosi pentru a inventa scenarii.
  • Învăță concepte de bază: „unde locuim”, „cine ne ajută”, „ce face un fermier”.

E un mod excelent de a combina joaca cu înțelegerea mediului înconjurător.

2. LEGO DUPLO Animals – prietenii necuvântători

Majoritatea copiilor mici sunt fascinați de animale. Seturile din această gamă îi lasă să exploreze jungla, savana, ferma sau viața subacvatică.

Beneficiile sunt multiple:

  • Învățarea numelor animalelor și a sunetelor lor.
  • Crearea unor povești amuzante cu ajutorul figurinelor mari și ușor de manevrat.
  • Posibilitatea de a combina mai multe seturi pentru a construi habitate complete.

Astfel, copilul învață despre diversitate, natură și relația dintre om și animale.

3. LEGO DUPLO Vehicles – fascinația pentru mașini și trenuri

Nu există copil care să nu fie atras de vehicule. Fie că e vorba de trenuri, mașini de pompieri sau avioane, tematica vehiculelor este mereu un succes.

Seturile includ piese mobile, roți mari și funcții simple (cum ar fi trenuri cu telecomandă prin aplicație sau sunete integrate). Acestea stimulează joaca de rol și înțelegerea conceptelor de mișcare și transport.

E și o oportunitate de a explica noțiuni simple: cum circulă oamenii, cine ne ajută în situații de urgență sau ce înseamnă transport public.

4. LEGO DUPLO Education – joacă cu valoare educativă

Această gamă este creată special pentru a sprijini educația timpurie. Include seturi care se concentrează pe:

  • recunoașterea numerelor și literelor;
  • asocierea culorilor și formelor;
  • rezolvarea de probleme simple.

Poate părea „mai serios”, dar pentru un copil, totul rămâne joacă. Diferența e că tu, ca părinte, știi că micuțul își dezvoltă abilități fundamentale pentru grădiniță și școală.

5. LEGO DUPLO Disney – magie pentru cei mici

Dacă cel mic e deja fan Mickey Mouse, Elsa, Cars sau alte personaje Disney, această colecție va fi imediat preferata lui.

De ce funcționează atât de bine? Pentru că îmbină lumea familiară a poveștilor cu libertatea de a construi. Copilul poate recrea scene din desenele preferate, dar și să inventeze unele noi.

Este o modalitate excelentă de a-i stimula imaginația și de a-l ține captivat pentru mai mult timp.

Cum alegi seturile potrivite pentru vârsta preșcolară?

Nu toate seturile LEGO pentru copii mici sunt la fel. Ca să alegi corect, ține cont de câteva criterii:

Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal
Recomandări
Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal
  1. Vârsta recomandată: verifică mereu cutia – pentru preșcolari, majoritatea seturilor sunt între 1,5 și 5 ani.
  2. Numărul de piese: mai puține și mai mari la început, mai multe și mai variate pe măsură ce copilul crește.
  3. Tematica: alege ceva ce îl pasionează deja (animale, mașini, povești).
  4. Funcționalitățile: unele seturi au elemente interactive (sunete, lumini), altele pun accent pe construcție liberă.

De exemplu, dacă vrei să găsești rapid LEGO în variante atractive, la Altex ai colecții diverse, descrise clar pe vârste și tematici.

Beneficiile pe termen lung

LEGO pentru preșcolari nu este doar o jucărie de moment. Studiile arată că micuții care se joacă regulat cu piese de construcție:

  • dezvoltă o gândire logică mai bună;
  • au mai multă răbdare și perseverență;
  • își îmbunătățesc abilitățile de comunicare (explicând ce construiesc);
  • devin mai creativi în rezolvarea problemelor.

Cu alte cuvinte, LEGO este o investiție în dezvoltarea copilului, nu doar o distracție de weekend.

Cum te poți juca împreună cu copilul?

Poate crezi că LEGO e doar pentru cei mici, dar adevărul e că e o ocazie minunată de a petrece timp împreună. Poți construi alături de copil, îl poți încuraja să inventeze povești sau poți introduce provocări simple („hai să facem o casă cu trei ferestre și o ușă roșie”).

Astfel, nu doar că îl ajuți să învețe, dar îi oferi și atenția ta, ceea ce pentru el valorează mai mult decât orice set.

Greșeli de evitat

  1. Să cumperi seturi prea complexe. Preșcolarii au nevoie de piese mari, nu de detalii complicate.
  2. Să alegi doar ce îți place ție. Setul trebuie să reflecte pasiunile copilului.
  3. Să lași piesele împrăștiate. Organizarea este importantă și îl învață pe cel mic responsabilitatea.
  4. Să ignori vârsta minimă recomandată. Siguranța e prioritară, iar piesele mici nu sunt potrivite pentru copii foarte mici.

Așadar, tematicile LEGO pentru preșcolari sunt mai mult decât simple jucării: sunt un mod prin care copilul tău descoperă lumea, își dezvoltă abilități esențiale și își exprimă creativitatea. Pornind de la seturile DUPLO Town care imită viața reală, până la colecțiile cu animale, vehicule sau personaje Disney, fiecare temă deschide o poartă spre joacă și învățare.

Alegerea unui set potrivit înseamnă să îi oferi copilului nu doar distracție, ci și un start mai bun în dezvoltarea lui. LEGO reușește să combine educația cu joaca într-un mod natural, exact ceea ce au nevoie copiii mici pentru a învăța cu plăcere.

Și cel mai frumos este că, odată ce intră în lumea LEGO, micuțul tău va avea mereu ceva nou de descoperit și construit.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Ilie Bolojan i-a lăsat pe toți fără cuvinte cu acest anunț: "Vor fi oprite..." După toate măsurile din ultima perioadă, la asta chiar nu se mai aștepta nimeni! E informația momentului
Unica.ro
Ilie Bolojan i-a lăsat pe toți fără cuvinte cu acest anunț: "Vor fi oprite..." După toate măsurile din ultima perioadă, la asta chiar nu se mai aștepta nimeni! E informația momentului
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Avantaje.ro
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

O româncă întoarsă din Marea Britanie s-a mutat direct la sat: „E cea mai mare bogăție”
Știri România 13:18
O româncă întoarsă din Marea Britanie s-a mutat direct la sat: „E cea mai mare bogăție”
Parchetul condus de Laura Kövesi vrea să atace corupția din porturile UE: „Suntem invadați de organizații infracționale chineze”
Știri România 12:57
Parchetul condus de Laura Kövesi vrea să atace corupția din porturile UE: „Suntem invadați de organizații infracționale chineze”
Parteneri
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Adevarul.ro
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Serghei Mizil susține că a fost terorizat de Mara Bănică la Asia Express: „A caracterizat-o perfect Anda Adam”. Ce făcea jurnalista când nu se filma
Stiri Mondene 13:45
Serghei Mizil susține că a fost terorizat de Mara Bănică la Asia Express: „A caracterizat-o perfect Anda Adam”. Ce făcea jurnalista când nu se filma
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Mediafax.ro
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD.ro
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Ce arată raportul Corpului de Control de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, după ce 7 copii au murit. Nereguli grave la spital: „N-am văzut să folosească mănuşi sterile”
KanalD.ro
Ce arată raportul Corpului de Control de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, după ce 7 copii au murit. Nereguli grave la spital: „N-am văzut să folosească mănuşi sterile”

Politic

LIVETEXT Ilie Bolojan prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare, la ora 14.00, într-o conferință de presă
Politică 13:46
LIVETEXT Ilie Bolojan prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare, la ora 14.00, într-o conferință de presă
Guvernul a închiriat 17 mașini Dacia Duster Pick-up prin firma de leasing administrată de Jose Aguirre, un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția șefului Cancelariei
Exclusiv
Politică 12:06
Guvernul a închiriat 17 mașini Dacia Duster Pick-up prin firma de leasing administrată de Jose Aguirre, un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția șefului Cancelariei
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt