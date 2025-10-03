Problema apare atunci când trebuie să alegi seturile potrivite. LEGO are sute de colecții și tematici, dar nu toate sunt gândite pentru copii mici. Aici intervin seturile dedicate vârstei preșcolare – cu piese mai mari, mai sigure și povești atractive. Alegerea corectă îi poate stimula pe cei mici să își dezvolte abilități de coordonare, răbdarea, dar și încrederea în sine.

De ce este LEGO ideal pentru copiii mici?

La prima vedere, LEGO pare doar o jucărie de construcție. În realitate, e mult mai mult de atât. Pentru preșcolari, fiecare piesă devine un instrument de explorare.

Dezvoltarea motricității fine: prin prinderea și așezarea pieselor.



prin prinderea și așezarea pieselor. Stimularea creativității: fiecare set oferă povești deschise, dar copilul e liber să inventeze altele.



fiecare set oferă povești deschise, dar copilul e liber să inventeze altele. Învățarea prin joacă: recunoașterea formelor, culorilor și chiar noțiuni simple de matematică sau fizică.



recunoașterea formelor, culorilor și chiar noțiuni simple de matematică sau fizică. Socializare: construirea împreună cu frații, prietenii sau părinții.



LEGO a creat special gama DUPLO, cu piese mai mari, mai colorate și mai ușor de manipulat, exact pentru copii de 1,5 până la 5 ani.

1. LEGO DUPLO Town – povești din viața de zi cu zi

Această tematică este perfectă pentru copilul care descoperă lumea din jur. Seturile LEGO DUPLO Town prezintă scene familiare: casă, grădiniță, parc, fermă sau pompieri.

Ce îl atrage pe cel mic?

Se poate juca de-a „viața reală”, imitând ce vede în jur.



Are figurine simple, dar expresive, pe care le poate folosi pentru a inventa scenarii.



Învăță concepte de bază: „unde locuim”, „cine ne ajută”, „ce face un fermier”.



E un mod excelent de a combina joaca cu înțelegerea mediului înconjurător.

2. LEGO DUPLO Animals – prietenii necuvântători

Majoritatea copiilor mici sunt fascinați de animale. Seturile din această gamă îi lasă să exploreze jungla, savana, ferma sau viața subacvatică.

Beneficiile sunt multiple:

Învățarea numelor animalelor și a sunetelor lor.



Crearea unor povești amuzante cu ajutorul figurinelor mari și ușor de manevrat.



Posibilitatea de a combina mai multe seturi pentru a construi habitate complete.



Astfel, copilul învață despre diversitate, natură și relația dintre om și animale.

3. LEGO DUPLO Vehicles – fascinația pentru mașini și trenuri

Nu există copil care să nu fie atras de vehicule. Fie că e vorba de trenuri, mașini de pompieri sau avioane, tematica vehiculelor este mereu un succes.

Seturile includ piese mobile, roți mari și funcții simple (cum ar fi trenuri cu telecomandă prin aplicație sau sunete integrate). Acestea stimulează joaca de rol și înțelegerea conceptelor de mișcare și transport.

E și o oportunitate de a explica noțiuni simple: cum circulă oamenii, cine ne ajută în situații de urgență sau ce înseamnă transport public.

4. LEGO DUPLO Education – joacă cu valoare educativă

Această gamă este creată special pentru a sprijini educația timpurie. Include seturi care se concentrează pe:

recunoașterea numerelor și literelor;



asocierea culorilor și formelor;



rezolvarea de probleme simple.



Poate părea „mai serios”, dar pentru un copil, totul rămâne joacă. Diferența e că tu, ca părinte, știi că micuțul își dezvoltă abilități fundamentale pentru grădiniță și școală.

5. LEGO DUPLO Disney – magie pentru cei mici

Dacă cel mic e deja fan Mickey Mouse, Elsa, Cars sau alte personaje Disney, această colecție va fi imediat preferata lui.

De ce funcționează atât de bine? Pentru că îmbină lumea familiară a poveștilor cu libertatea de a construi. Copilul poate recrea scene din desenele preferate, dar și să inventeze unele noi.

Este o modalitate excelentă de a-i stimula imaginația și de a-l ține captivat pentru mai mult timp.

Cum alegi seturile potrivite pentru vârsta preșcolară?

Nu toate seturile LEGO pentru copii mici sunt la fel. Ca să alegi corect, ține cont de câteva criterii:

Vârsta recomandată: verifică mereu cutia – pentru preșcolari, majoritatea seturilor sunt între 1,5 și 5 ani.

Numărul de piese: mai puține și mai mari la început, mai multe și mai variate pe măsură ce copilul crește.

Tematica: alege ceva ce îl pasionează deja (animale, mașini, povești).

Funcționalitățile: unele seturi au elemente interactive (sunete, lumini), altele pun accent pe construcție liberă.



De exemplu, dacă vrei să găsești rapid LEGO în variante atractive, la Altex ai colecții diverse, descrise clar pe vârste și tematici.

Beneficiile pe termen lung

LEGO pentru preșcolari nu este doar o jucărie de moment. Studiile arată că micuții care se joacă regulat cu piese de construcție:

dezvoltă o gândire logică mai bună;



au mai multă răbdare și perseverență;



își îmbunătățesc abilitățile de comunicare (explicând ce construiesc);



devin mai creativi în rezolvarea problemelor.



Cu alte cuvinte, LEGO este o investiție în dezvoltarea copilului, nu doar o distracție de weekend.

Cum te poți juca împreună cu copilul?

Poate crezi că LEGO e doar pentru cei mici, dar adevărul e că e o ocazie minunată de a petrece timp împreună. Poți construi alături de copil, îl poți încuraja să inventeze povești sau poți introduce provocări simple („hai să facem o casă cu trei ferestre și o ușă roșie”).

Astfel, nu doar că îl ajuți să învețe, dar îi oferi și atenția ta, ceea ce pentru el valorează mai mult decât orice set.

Greșeli de evitat

Să cumperi seturi prea complexe. Preșcolarii au nevoie de piese mari, nu de detalii complicate.

Să alegi doar ce îți place ție. Setul trebuie să reflecte pasiunile copilului.

Să lași piesele împrăștiate. Organizarea este importantă și îl învață pe cel mic responsabilitatea.

Să ignori vârsta minimă recomandată. Siguranța e prioritară, iar piesele mici nu sunt potrivite pentru copii foarte mici.



Așadar, tematicile LEGO pentru preșcolari sunt mai mult decât simple jucării: sunt un mod prin care copilul tău descoperă lumea, își dezvoltă abilități esențiale și își exprimă creativitatea. Pornind de la seturile DUPLO Town care imită viața reală, până la colecțiile cu animale, vehicule sau personaje Disney, fiecare temă deschide o poartă spre joacă și învățare.

Alegerea unui set potrivit înseamnă să îi oferi copilului nu doar distracție, ci și un start mai bun în dezvoltarea lui. LEGO reușește să combine educația cu joaca într-un mod natural, exact ceea ce au nevoie copiii mici pentru a învăța cu plăcere.

Și cel mai frumos este că, odată ce intră în lumea LEGO, micuțul tău va avea mereu ceva nou de descoperit și construit.

