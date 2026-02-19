Echipa de la RSV (Romservice Termo Solutions) a văzut de-a lungul anilor cam tot ce se poate vedea în materie de instalații. De la improvizații inginerești demne de un film de comedie, până la „locatari” nepoftiți în interiorul echipamentelor. Iată o colecție a celor mai memorabile intervenții, care servesc drept lecție despre ce să nu faci cu sistemul tău de încălzire.

1. „Ingineria” creativă și banda adezivă care ține loc de sudură

Una dintre cele mai frecvente surse de uimire pentru experții în reparații centrale este inventivitatea proprietarului român pus în fața unei scurgeri de apă. Tehnicienii RSV își amintesc de o intervenție la o centrală veche, unde proprietarul reclamase o „ușoară scădere de presiune”.

Ajuns la fața locului, tehnicianul a descoperit că o țeavă fisurată fusese „reparată” cu un munte de bandă izolatoare, peste care fusese aplicat un strat generos de… plastilină și apoi strâns cu o sârmă. Proprietarul a explicat senin că „așa a ținut toată iarna trecută”. Desigur, scurgerea erodase componentele electronice de sub țeavă, transformând o reparație la un preț acceptabil într-una de zece ori mai scumpă.

2. Chiriașii nepoftiți din coșul de fum

Centralele termice au nevoie de aer pentru a funcționa și de un coș pentru a evacua gazele arse. Însă, uneori, natura are alte planuri. O situație des întâlnită, dar mereu surprinzătoare, este descoperirea cuiburilor de păsări în tubulatura de evacuare.

Într-un caz memorabil, centrala intra în avarie de fiecare dată când pornea flacăra. Senzorii indicau o problemă de tiraj. După demontarea kitului de evacuare, tehnicienii au scos nu unul, ci un „bloc” întreg de cuiburi de vrăbii, care blocaseră complet circulația aerului. Mai grav este că lipsa tirajului poate duce la acumulări de monoxid de carbon, punând viața locatarilor în pericol.

3. Centrala „fantomă” zidită în mobilă

Estetica locuinței este importantă, dar unii proprietari duc dorința de a ascunde centrala la extrem. Experții RSV povestesc despre o intervenție într-o bucătărie modernă, proaspăt renovată, unde clientul reclama că centrala face zgomote ciudate.

Problema? Centrala nu se vedea nicăieri. Fusese complet zidită într-un corp de mobilă, fără uși de vizitare, fără spații de ventilare, practic sigilată ca într-un sarcofag. Pentru a ajunge la panoul frontal și a efectua diagnosticarea, a fost nevoie ca proprietarul să demonteze cu bormașina jumătate din dulapuri. Mai mult, lipsa de aer proaspăt făcea ca echipamentul să se supraîncălzească constant.

4. „Nu a fost curățată niciodată, mergea bine!”

Poate cea mai tristă, dar frecventă poveste este cea a centralei „nemuritoare”. Un client a sunat pentru că centrala nu mai încălzea apa. La întrebarea „Când a fost făcută ultima verificare tehnică sau spălare chimică?”, răspunsul a fost o tăcere lungă, urmată de „Păi, o avem de 12 ani, nu am umblat la ea că a mers”.

Când a fost deschisă, interiorul arăta ca o peșteră. Schimbătorul de căldură era complet colmatat cu calcar și magnetită, pompa era blocată, iar ventilatorul abia se mai învârtea din cauza prafului cimentat. Din păcate, în astfel de cazuri, costul pieselor depășește valoarea unei centrale noi.

Despre RSV – Rom Service Termo Solutions

În spatele acestor povești se află o echipă de profesioniști care înțeleg că siguranța și confortul termic nu sunt domenii unde este loc de improvizații. RSV (Rom Service Termo Solutions) este o companie autorizată ISCIR, specializată în gama completă de servicii pentru instalațiile termice.

Misiunea RSV nu este doar de a repara ce s-a stricat, ci de a oferi soluții complete pentru eficiență și durabilitate. Ce diferențiază echipa RSV pe piața de profil:

Autorizare ISCIR și ANRE: Garanția că orice intervenție respectă normele legale și de siguranță în vigoare.

Garanția că orice intervenție respectă normele legale și de siguranță în vigoare. Expertiză Multibrand: Fie că aveți o centrală Vaillant, Viessmann, Motan, Saunier Duval sau Immergas, tehnicienii sunt instruiți să diagnosticheze corect problemele specifice fiecărei mărci.

Fie că aveți o centrală Vaillant, Viessmann, Motan, Saunier Duval sau Immergas, tehnicienii sunt instruiți să diagnosticheze corect problemele specifice fiecărei mărci. Servicii Integrate: De la punerea în funcțiune (PIF) și autorizarea inițială, până la revizii periodice, curățări chimice profesionale și înlocuiri de piese.

De la punerea în funcțiune (PIF) și autorizarea inițială, până la revizii periodice, curățări chimice profesionale și înlocuiri de piese. Promptitudine: Într-o iarnă geroasă, timpul de reacție este critic, iar RSV prioritizează urgențele pentru a nu lăsa clienții în frig.

Poveștile de mai sus sunt amuzante doar când le citești pe internet. Când ți se întâmplă ție, devin costisitoare și stresante. Dacă auzi zgomote ciudate, vezi scurgeri sau pur și simplu a trecut prea mult timp de la ultima revizie, nu aștepta să devii subiect de anecdotă. Apelează la specialiști care știu exact ce au de făcut.

Foto: Canva

