Ce arată trei ani de achiziții despre profilul cumpărătorilor, produsele preferate și criteriile unei achiziții sigure

„Am niște bani puși deoparte. Ce aș putea să cumpăr ca să le păstrez valoarea?”

Este una dintre întrebările care apar tot mai des în rândul românilor preocupați de economisire. Uneori vine de la un antreprenor care a avut un an bun. Alteori, de la un părinte care vrea să pună bani deoparte pentru copil. Sunt și oameni care au economisit lună de lună și caută o alternativă la banii păstrați în cont sau în numerar.

În spatele aceleiași întrebări se află obiective diferite: protejarea economiilor, diversificarea, disciplina financiară sau construirea unei rezerve pe termen lung.

Datele furnizate de GoldBars.ro, pe baza primilor trei ani de activitate, arată că interesul pentru metalele prețioase a crescut și s-a diversificat. Clienții pun mai multe întrebări, compară produsele și urmăresc mai atent prețurile internaționale.

Peste 15.500 de comenzi și peste 55 de kilograme de aur vândute în trei ani

În primii trei ani de activitate, GoldBars.ro a procesat peste 15.500 de comenzi pentru aproximativ 3.200 de clienți din România.

În această perioadă au fost comercializate aproximativ 55 de kilograme de aur și peste 1.300 de kilograme de argint, sub formă de lingouri și monede. Platina și paladiul au rămas categorii de nișă, preferate în special de cumpărătorii care cunosc deja piața și urmăresc diversificarea.

Aurul a generat aproximativ 70% din valoarea totală a vânzărilor. Argintul a atras însă un număr mare de cumpărători aflați la început, datorită sumelor mai accesibile necesare unei prime achiziții.

Valoarea medie a unei comenzi a fost de aproximativ 5.500 de lei. Diferențele sunt însă mari. O achiziție poate începe cu o monedă sau cu un lingou de un gram, în timp ce comenzile mari pot depăși 250.000 de lei.

Un indicator important este și rata de revenire: aproximativ 38% dintre clienți au realizat cel puțin încă o achiziție. Prima comandă funcționează, de multe ori, ca o etapă de testare. Cumpărătorul verifică produsul, certificarea, ambalajul, livrarea și reputația comerciantului.

Cine cumpără aur în România

Cea mai mare categorie de cumpărători este formată din persoane cu vârste între 35 și 55 de ani. Sunt oameni cu venituri stabile, care au deja o rezervă financiară și caută să își împartă economiile între mai multe tipuri de active.

În ultimii ani a crescut și numărul clienților cu vârste între 28 și 40 de ani. Aceștia se informează online, compară produsele, urmăresc cotațiile și încep, de regulă, cu sume mai mici. Mulți cumpără un lingou sau o monedă o dată la câteva luni.

Aproximativ 32% dintre clienții companiei sunt femei. Unele cumpără pentru ele, altele pentru copii sau familie. Întrebările lor vizează frecvent păstrarea produselor, posibilitatea de revânzare și construirea unei rezerve în timp.

În portofoliul cumpărătorilor se află și antreprenori care transformă o parte din profit în aur, români care lucrează în străinătate, persoane apropiate de pensionare și părinți care cumpără câte un lingou sau o monedă la aniversarea copilului.

Aur sau argint: ce aleg începătorii

Cei mai mulți cumpărători încep cu aurul. Este metalul cel mai cunoscut și cel mai des asociat cu păstrarea valorii.

Lingourile de 5, 10 și 20 de grame se află printre cele mai căutate produse. Lingourile mici permit o achiziție treptată și o eventuală revânzare parțială. Lingourile mai mari au, de regulă, un cost de producție mai mic raportat la gramul de aur.

Monedele sunt alese pentru conținutul de metal prețios, recunoașterea internațională sau valoarea de colecție. Printre cele mai cunoscute se află Filarmonica din Viena, Krugerrand și Maple Leaf.

Argintul are un preț de intrare mai accesibil, dar poate avea fluctuații mai mari. Cumpărătorii care îl aleg comandă deseori cantități mai mari și acceptă un orizont de timp mai lung.

De ce lingoul costă mai mult decât prețul spot afișat pe grafice

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de diferența dintre cotația internațională a aurului și prețul unui produs fizic.

Prețul spot indică valoarea metalului pe piața internațională. Prețul final al unui lingou sau al unei monede include însă rafinarea, turnarea, designul, certificarea, ambalarea, transportul, asigurarea și distribuția.

Diferența este mai vizibilă la lingourile mici, deoarece aceste costuri se distribuie pe un număr mai mic de grame.

Cum verifici autenticitatea aurului

Cumpărătorul trebuie să verifice rafinăria sau monetăria, puritatea, greutatea, seria, certificatul, ambalajul și reputația comerciantului.

Lingourile de aur de investiții au, de regulă, o puritate de 999,9‰ și provin de la rafinării recunoscute internațional. Un preț neobișnuit de mic, o proveniență neclară sau lipsa documentelor sunt semnale care trebuie analizate cu prudență.

La fel de importantă este și posibilitatea de revânzare. Înainte de achiziție, cumpărătorul ar trebui să știe unde poate valorifica produsul, cum este evaluat și ce documente îi vor fi solicitate.

GoldBars.ro oferă servicii de cumpărare și buy-back pentru lingouri, monede, bijuterii și alte obiecte din metale prețioase. Evaluarea se face în funcție de greutate, puritate și cotația metalului din momentul tranzacției.

Metalele prețioase și economisirea pe termen lung

Tot mai mulți români își împart economiile între numerar pentru urgențe, depozite, titluri de stat, fonduri, acțiuni, proprietăți și metale prețioase.

Aurul fizic nu produce dobândă și nu plătește dividende. Este ales pentru raritate, recunoaștere, lichiditate și pentru faptul că poate fi păstrat și transmis mai departe.

Pentru unii cumpărători, aurul înseamnă protecție. Pentru alții, diversificare. Pentru mulți, devine și o formă de disciplină financiară: cumpără periodic, păstrează produsul și reduc tentația de a-și cheltui impulsiv economiile.

O decizie sănătoasă începe cu un obiectiv clar. Produsul, greutatea și suma investită ar trebui alese în funcție de buget, orizontul de timp, nevoia de lichiditate și toleranța la fluctuațiile de preț. Adică, toleranța la risc.

Întrebări frecvente pe care le pun cumpărătorii înainte ca să ia o decizie

Este aurul de investiții scutit de TVA?

Aurul care îndeplinește condițiile legale pentru a fi încadrat drept aur de investiții beneficiază de regimul fiscal aplicabil acestei categorii.

Ce este mai potrivit pentru început: un lingou sau o monedă?

Alegerea depinde de buget, costul pe gram, recunoașterea produsului și scopul achiziției. Lingourile sunt frecvent alese pentru economisire, iar monedele pot avea și o componentă numismatică.

Poate fi revândut aurul de investiții?

Da. Prețul de răscumpărare depinde de puritate, greutate, stare, proveniență și cotația din momentul vânzării.

Despre GoldBars.ro

GoldBars.ro este un magazin online, cu showroom fizic în Oradea, specializat în comercializarea lingourilor și monedelor din aur, argint, platină și paladiu. Produsele provin de la rafinării și monetării recunoscute internațional și sunt însoțite de informații privind greutatea, puritatea și proveniența.

Compania oferă și servicii de evaluare, cumpărare și buy-back pentru lingouri, monede, bijuterii și alte obiecte din metale prețioase.

Disclaimer: Acest articol are caracter informativ și nu reprezintă consultanță financiară sau o recomandare personalizată de investiții. Prețul metalelor prețioase poate fluctua, iar fiecare decizie trebuie luată în funcție de obiectivele, bugetul și situația financiară individuală.

Sursa imagine: goldbars.ro

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