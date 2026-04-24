Local search a funcţionat după aceeaşi logică timp de un deceniu: Google Maps, fişa de business, recenziile, distanţa faţă de utilizator. Dacă bifai aceste elemente, aveai o şansă rezonabilă să apari când cineva din apropierea ta căuta ce ofereai tu.

Această logică nu a dispărut. Dar s-a complicat fundamental.

Azi, înainte ca mulţi utilizatori să deschidă Google Maps, au deja un răspuns. L-au primit de la ChatGPT sau Gemini. Şi acel răspuns a ales deja pentru ei 3-4 opţiuni locale, din care tu poţi fi sau nu.

Cum arată local search în 2026

ALM Corp raportează că AI Overviews apare acum în 68% din căutările cu intenţie locală – o creştere dramatică faţă de 2024. Google AI Mode, lansat la scară globală în 2025, returnează rezultate locale direct în interfata conversatională, fără ca utilizatorul să mai acceseze o pagină de rezultate tradiţionale.

Când un motor clasic returnează rezultate locale, algoritmul ia în calcul proximitatea, relevanţa categoriei şi autoritatea fişei de business. Când un model AI răspunde la „cel mai bun fizioterapeut din Braşov”, procesul e diferit: modelul sintetizează informaţii din Google Business, din recenzii, din site-ul firmei, din articole şi menţiuni externe – şi construieşte un răspuns compozit.

Dacă oricare dintre aceste surse lipseşte sau e contradictorie, modelul preferă să nu riscă o recomandare insuficient documentată.

Cele trei greşeli care te scot din răspunsurile AI locale

Inconsistenţa datelor de contact. Numele firmei scris diferit pe Google Business faţă de Facebook, o adresă cu sau fără număr de bloc, un număr de telefon actualizat pe site dar nu şi pe Yelp sau TripAdvisor – toate acestea creează semnal de incertitudine. Birdeye recomandă un audit lunar al consistenței NAP pe minimum şase platforme: Google Business, Facebook, Apple Maps, Bing Maps, Yelp şi directorul local de nişă relevant.

Recenzii rare sau neactualizate. Un profil cu 80 de recenzii, din care ultima a fost postată acum 14 luni, transmite un semnal de inactivitate. Nu e suficient să ai un volum mare – e important să existe un flux constant. Răspunsul la recenzii, inclusiv la cele negative, este un indicator de engagement autentic pe care AI-ul îl poate detecta.

Lipsa conţinutului local specific. Un site care nu menţionează niciodată oraşul sau zona de activitate nu oferă modelului AI confirmarea geografică de care are nevoie. O pagină dedicată „servicii de contabilitate în Cluj-Napoca” sau un articol despre specificul pieţei imobiliare din Sibiu nu e doar SEO clasic – e material pe care AI-ul îl poate folosi ca sursă.

Ce s-a schimbat în ierarhia semnalelor locale

Search Engine Land descrie tranziţia sintetic: local search în 2026 nu mai e despre a fi găsit – e despre a fi ales. Iar alegerea se produce acum adesea în interiorul unui răspuns AI, nu pe o pagină de rezultate.

Whitespark a publicat în noiembrie 2025 un raport actualizat al factorilor de ranking local, care confirmă că semnalele de recenzie şi comportament au crescut în importanţă, iar citările externe – menţiunile business-ului tău pe alte site-uri – au un impact mai mare în AI search faţă de local pack clasic.

Un restaurant menţionat într-un articol editorial pe un site de ghid turistic local are un avantaj în AI search faţă de unul care are doar fişa Google Business completă. Ambele sunt necesare, dar ecosistemul de menţiuni externe a devenit un diferenţiator.

Oportunitatea pentru businessuri locale din România

Există un avantaj real pentru firmele care acţionează acum: competiţia în AI search local este, deocamdată, slabă în România. Marea majoritate a business-urilor locale din ţară nu au o strategie de GEO. Mulţi nu au nici fişele de business complete pe toate platformele.

Un cabinet medical, o firmă de construcţii sau un hotel dintr-un oraş secundar are o fereastră de oportunitate reală – dacă construieşte corect prezenţa digitală acum, poate ocupa un spaţiu care va deveni mult mai competitiv în 2-3 ani. Fereastra nu e deschisă pentru totdeauna.

Ce să faci concret, pe verticale

Furnizori de servicii medicale: completează fişa Google Business cu toate specialităţile, programul exact şi link către programare online. Publică minim un articol lunar despre o procedură, afecţiune sau întrebare frecventă – exact tipul de conţinut pe care AI-ul îl citează pentru query-uri medicale locale.

HoReCa: asigură-te că meniul e actualizat pe toate platformele, că fotografiile sunt recente şi că răspunzi la fiecare recenzie în 48 de ore. TripAdvisor şi Google Maps rămân surse primare pentru AI-ul care răspunde la query-uri turistice.

Furnizori de servicii profesionale: investeste într-o pagină de servicii structurată, cu locaţia menţionată explicit, cu studii de caz sau rezultate concrete şi cu o secţiune FAQ. Acestea sunt elementele pe care un model AI le poate extrage şi cita cu autoritate.