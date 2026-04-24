Local search a funcţionat după aceeaşi logică timp de un deceniu: Google Maps, fişa de business, recenziile, distanţa faţă de utilizator. Dacă bifai aceste elemente, aveai o şansă rezonabilă să apari când cineva din apropierea ta căuta ce ofereai tu.

Această logică nu a dispărut. Dar s-a complicat fundamental.

Azi, înainte ca mulţi utilizatori să deschidă Google Maps, au deja un răspuns. L-au primit de la ChatGPT sau Gemini. Şi acel răspuns a ales deja pentru ei 3-4 opţiuni locale, din care tu poţi fi sau nu.

Cum arată local search în 2026

ALM Corp raportează că AI Overviews apare acum în 68% din căutările cu intenţie locală – o creştere dramatică faţă de 2024. Google AI Mode, lansat la scară globală în 2025, returnează rezultate locale direct în interfata conversatională, fără ca utilizatorul să mai acceseze o pagină de rezultate tradiţionale.

Când un motor clasic returnează rezultate locale, algoritmul ia în calcul proximitatea, relevanţa categoriei şi autoritatea fişei de business. Când un model AI răspunde la „cel mai bun fizioterapeut din Braşov”, procesul e diferit: modelul sintetizează informaţii din Google Business, din recenzii, din site-ul firmei, din articole şi menţiuni externe – şi construieşte un răspuns compozit.

Dacă oricare dintre aceste surse lipseşte sau e contradictorie, modelul preferă să nu riscă o recomandare insuficient documentată.

Cele trei greşeli care te scot din răspunsurile AI locale

Inconsistenţa datelor de contact. Numele firmei scris diferit pe Google Business faţă de Facebook, o adresă cu sau fără număr de bloc, un număr de telefon actualizat pe site dar nu şi pe Yelp sau TripAdvisor – toate acestea creează semnal de incertitudine. Birdeye recomandă un audit lunar al consistenței NAP pe minimum şase platforme: Google Business, Facebook, Apple Maps, Bing Maps, Yelp şi directorul local de nişă relevant.

Recenzii rare sau neactualizate. Un profil cu 80 de recenzii, din care ultima a fost postată acum 14 luni, transmite un semnal de inactivitate. Nu e suficient să ai un volum mare – e important să existe un flux constant. Răspunsul la recenzii, inclusiv la cele negative, este un indicator de engagement autentic pe care AI-ul îl poate detecta.

Lipsa conţinutului local specific. Un site care nu menţionează niciodată oraşul sau zona de activitate nu oferă modelului AI confirmarea geografică de care are nevoie. O pagină dedicată „servicii de contabilitate în Cluj-Napoca” sau un articol despre specificul pieţei imobiliare din Sibiu nu e doar SEO clasic – e material pe care AI-ul îl poate folosi ca sursă.

Ce s-a schimbat în ierarhia semnalelor locale

Search Engine Land descrie tranziţia sintetic: local search în 2026 nu mai e despre a fi găsit – e despre a fi ales. Iar alegerea se produce acum adesea în interiorul unui răspuns AI, nu pe o pagină de rezultate.

Whitespark a publicat în noiembrie 2025 un raport actualizat al factorilor de ranking local, care confirmă că semnalele de recenzie şi comportament au crescut în importanţă, iar citările externe – menţiunile business-ului tău pe alte site-uri – au un impact mai mare în AI search faţă de local pack clasic.

Un restaurant menţionat într-un articol editorial pe un site de ghid turistic local are un avantaj în AI search faţă de unul care are doar fişa Google Business completă. Ambele sunt necesare, dar ecosistemul de menţiuni externe a devenit un diferenţiator.

Oportunitatea pentru businessuri locale din România

Există un avantaj real pentru firmele care acţionează acum: competiţia în AI search local este, deocamdată, slabă în România. Marea majoritate a business-urilor locale din ţară nu au o strategie de GEO. Mulţi nu au nici fişele de business complete pe toate platformele.

Un cabinet medical, o firmă de construcţii sau un hotel dintr-un oraş secundar are o fereastră de oportunitate reală – dacă construieşte corect prezenţa digitală acum, poate ocupa un spaţiu care va deveni mult mai competitiv în 2-3 ani. Fereastra nu e deschisă pentru totdeauna.

Ce să faci concret, pe verticale

Furnizori de servicii medicale: completează fişa Google Business cu toate specialităţile, programul exact şi link către programare online. Publică minim un articol lunar despre o procedură, afecţiune sau întrebare frecventă – exact tipul de conţinut pe care AI-ul îl citează pentru query-uri medicale locale.

HoReCa: asigură-te că meniul e actualizat pe toate platformele, că fotografiile sunt recente şi că răspunzi la fiecare recenzie în 48 de ore. TripAdvisor şi Google Maps rămân surse primare pentru AI-ul care răspunde la query-uri turistice.

Furnizori de servicii profesionale: investeste într-o pagină de servicii structurată, cu locaţia menţionată explicit, cu studii de caz sau rezultate concrete şi cu o secţiune FAQ. Acestea sunt elementele pe care un model AI le poate extrage şi cita cu autoritate.Un specialist SEO/GEO cu experienţă în local search poate identifica rapid unde pierzi vizibilitate faţă de concurenţă în AI search şi poate prioritiza intervenţiile cu cel mai rapid impact.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic. Discutăm și atâta tot”
Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Vijelii în 21 de județe ale țării. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM
Știri România 11:57
Vijelii în 21 de județe ale țării. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM
Un jet polar și un blocaj Omega schimbă vremea în România. Prognoza meteo ANM anunță încălziri și răciri bruște ale vremii
Știri România 11:45
Un jet polar și un blocaj Omega schimbă vremea în România. Prognoza meteo ANM anunță încălziri și răciri bruște ale vremii
Parteneri
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Adevarul.ro
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
George Pușcaș și Cătălin Cîrjan, analizați la sânge de Marius Șumudică după Dinamo – Craiova: „Dacă ești Fiat, nu ai cum să fii Mercedes!”
Fanatik.ro
George Pușcaș și Cătălin Cîrjan, analizați la sânge de Marius Șumudică după Dinamo – Craiova: „Dacă ești Fiat, nu ai cum să fii Mercedes!”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ema Oprișan a vorbit despre împăcarea cu Răzvan Kovacs: „Ar exista multe șanse”. De ce îi e milă de Ella Vișan: „Chiar dacă n-ar merita”
Stiri Mondene 11:39
Ema Oprișan a vorbit despre împăcarea cu Răzvan Kovacs: „Ar exista multe șanse”. De ce îi e milă de Ella Vișan: „Chiar dacă n-ar merita”
Noi imagini cu Laura Cosoi însărcinată în luna a șaptea. Cum a apărut vedeta pe stradă. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”
Stiri Mondene 11:06
Noi imagini cu Laura Cosoi însărcinată în luna a șaptea. Cum a apărut vedeta pe stradă. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image
ObservatorNews.ro
Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Mediafax.ro
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax.ro
Cum o pandemie a distrus un oraș
Un copil a fost acroșat de o mașină după ce a căzut din căruță, pe un drum din Sibiu! În ce stare se află minorul
KanalD.ro
Un copil a fost acroșat de o mașină după ce a căzut din căruță, pe un drum din Sibiu! În ce stare se află minorul

Politic

Criza politică din România din 2026. Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat numele noilor miniștri din cabinet, după demisia miniștrilor PSD
LiveText
Politică 11:52
Criza politică din România din 2026. Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat numele noilor miniștri din cabinet, după demisia miniștrilor PSD
UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Politică 23 apr.
UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Povestea incredibilă a eroului Universității Craiova din Cupa României Betano. A scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran
Fanatik.ro
Povestea incredibilă a eroului Universității Craiova din Cupa României Betano. A scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal