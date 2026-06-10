Panourile solare sunt montate direct pe haine

Toyoda Gosei a anunțat încă din ianuarie 2025 că va începe testarea unor haine inteligente dotate cu celule solare de tip perovskit. Aceste celule sunt mai subțiri, mai ușoare și mai flexibile decât panourile solare clasice pe bază de siliciu.

Vesta inteligentă este echipată cu celule solare perovskite. Foto: Toyoda Gosei

Compania spune că astfel de celule pot fi montate pe suprafețe curbate sau pe obiecte pe care panourile tradiționale nu pot fi folosite ușor. Vestele sunt gândite ca o soluție pentru oamenii care lucrează în spații unde accesul la energie este dificil sau unde temperaturile ridicate devin greu de suportat și au panouri atașate pe îmbrăcăminte fără cabluri vizibile, printr-o tehnologie dezvoltată împreună cu Seiren.

Energia produsă este stocată într-o unitate de control realizată de Toyoda Gosei. Aceasta poate alimenta funcții precum răcirea, încălzirea sau monitorizarea sănătății cu ajutorul unor senzori.

Ventilatoarele de la gât sunt alimentate de soare

Ministerul Economiei din Japonia arată că celulele solare de tip film sunt montate pe spatele hainelor și pot produce electricitate pentru ventilatoare portabile sau pentru încărcarea telefoanelor. În cazul vestelor anti-caniculă, energia solară este folosită pentru alimentarea unor ventilatoare care ajută la răcirea persoanei care poartă haina.

Panourile flexibile cântăresc aproximativ 4 grame fiecare, adică mai puțin decât o foaie de hârtie. Ele sunt atât de subțiri încât pot fi integrate în haine fără să le transforme într-un echipament rigid sau greu de purtat.

Pot funcționa și când nu este soare puternic

Tehnologia folosită se bazează pe celule solare de tip perovskit. Acestea sunt diferite de panourile clasice din siliciu și au avantajul că sunt mai ușoare și mai flexibile. Un alt avantaj este că pot produce energie și în condiții de lumină mai slabă. Reprezentanții proiectului spun că aceste celule pot fi încărcate și la umbră, pe vreme înnorată sau chiar în zile ploioase.

În testele de laborator, pelicula solară a ajuns la o eficiență de aproximativ 21,2%, și se fac noi verificări despre modul în care aceste panouri se comportă în condiții reale, cu temperaturi, lumină și umiditate diferite.

Ce sunt celulele solare perovskit

Japonia vede celulele solare de tip perovskit ca pe una dintre tehnologiile importante pentru extinderea energiei regenerabile. Ministerul Economiei arată că aceste celule sunt subțiri, ușoare și flexibile, iar iodul, una dintre materiile prime folosite la producerea lor, este un material la care Japonia are o cotă mare din producția globală.

Această tehnologie ar putea fi folosită nu doar pentru haine, ci și pe suprafețe unde panourile solare clasice nu sunt practice. Exemplele includ acoperișuri curbate, obiecte mobile, dispozitive portabile sau clădiri unde greutatea panourilor din siliciu este o problemă.

Japonia mai testează și o instalație mare de celule solare perovskit pe acoperișul curbat al unei stații de autobuz, pe o lungime de peste 250 de metri, energia urmând să fie folosită pentru iluminat LED.

Vestele solare testate în Japonia arată cum ar putea arăta echipamentele de lucru în perioadele de caniculă. Pentru moment, tehnologia este în fază de testare. Scopul este ca dezvoltatorii să vadă cât de rezistente sunt celulele solare montate pe haine și cât de bine funcționează în condiții reale de utilizare.

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