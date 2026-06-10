Cine este Sorin Costreie, propunerea de ministru al Educației în Guvernul lui Eugen Tomac

Sorin Costreie este profesor la Universitatea din București

CV-ul public nu conține informații detaliate despre studiile sale. A trecut doar că este licențiat al Universității din București, pe care a absolvit-o în 1996, are un masterat obținut în 1997 la Universitate și un doctorat obținut în 2007 la aceeași facultate. El a mai trecut în CV o abreviere în limba engleză, „ABD – University of Western Ontario”, fără să precizeze pe înțelesul tuturor, în limba română, ce înseamnă. Explicația pe scurt este că nu și-a susținut teza de doctorat în Canada.

De profesie, Costreie este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei.

De asemenea, este președintele UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, una dintre cele mai importante reţele universitare de cooperare academică europeană, și coordonator al alianței universitare CIVIS la nivelul Universității din București. A avut două mandate de prorector şi a fost prodecan pentru o scurtă perioadă de timp.

Costreie a mai fost consilier de stat pentru educație și cercetare pentru trei premieri, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării și consilier al ministrului.

Totodată, este implicat în proiecte sociale și educaționale privind gândirea critică, contracararea dezinformării și formarea cadrelor didactice.

Sorin Costreie este consilier al președintelui Nicușor Dan în domeniul Educației.

Ce avere are Sorin Costreie

Reamintim că declarațiile de avere ale demnitarilor şi funcţionarilor publici nu mai sunt disponibile pentru cetățeni și presă, prin decizia Curții Constituționale din mai 2025. Mai exact, ele sunt depuse în continuare la ANI, dar nu mai există obligativitatea publicării pe net din cauza deciziei CCR.

Declarația de avere a lui Sorin Costreie, datată decembrie 2025 și consultată de Libertatea, conține următoarele:

un apartament de 60mp dobândit în 1994 prin hotărâre judecătorească

o mașină KIA fabricată în 2023

18.000 de euro în conturi la ING

8200 de lei pe Revolut

239000 de lei în fonduri de investiții (pensii private)

153.000 de lei este venitul lui anual pentru funcția de conferențiar la Universitatea București, adică are un salariu lunar de 2.500 de euro

a mai trecut încă 70.000 de lei, „în afara funcției de bază”, adică aproape 14.000 de euro anual

mai încasează 1900 de lei anual pentru cursuri de gândire critică la INM și 1200 de lei anual pentru cursuri de gândire critică la Evrika și ca evaluator la UEFISCDI

Sorin Costreie va fi ministru al Educației dacă Guvernul Tomac primește votul Parlamentului

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat cu nominalizarea lui Eugen Tomac premier pe 4 iunie. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere. Unul dintre miniștri este Sorin Costreie, propus la Ministerul Educației.

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