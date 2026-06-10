Potrivit cotelor afișate, Spania are o cotă cuprinsă între 5,20 și 5,50 pentru câștigarea trofeului, ceea ce o plasează în fruntea preferințelor pariorilor și bookmakerilor.

Ibericii sunt văzuți drept favorții numărul unu datorită parcursului excelent din ultimii ani și a unei generații tinere fantastice (cu jucători precum Lamine Yamal sau Pedri) care a demonstrat deja că poate gestiona presiunea meciurilor cu miză uriașă.

În schimb există o prudență în cazul campioanei mondiale en-titre, Argentina. Deși selecționerul Lionel Scaloni a reușit să calmeze apele după micile probleme medicale ale vedetei Lionel Messi, Argentina este cotată abia cu șansa a șasea.

Extinderea formatului la 48 de echipe și un calendar mai lung îi fac pe bookmakeri să fie ceva mai rezervați în privința capacității sud-americanilor de a-și apăra trofeul.

Topul favoritelor la câștigarea Cupei Mondiale 2026

1.Spania – cotă medie 5.40

2. Franța – cotă medie 6.10

3. Anglia – cotă medie 7.50

4. Portugalia- cotă medie 9.25

5. Brazilia – cotă medie 9.50

6. Argentina – cotă medie 10.00

7. Germania – cotă medie 15.00

8. Țările de Jos – cotă medie 22.00

9. Norvegia – cotă medie 26.00

10. Columbia – cotă medie 32.00

La polul opus, pentru cei care caută pariuri de tip „bilet SF”, selecționata din Curaçao este considerată echipa cu cele mai mici șanse din întreaga competiție, primind o cotă astronomică de 3500.00.

Cupa Mondială 2026 se va disputa între 11 iunie și 19 iulie în SUA, Canada și Mexic și  va putea fi urmărită în direct pe Antena 1 și pe Antena Play .

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