Astfel, doar autoturismele produse în Uniunea Europeană sau în state cu acorduri bilaterale cu UE vor fi acceptate.

Rabla 2026, subvenții doar pentru mașinile produse în spațiul european

Conform proiectului de Ordin de ministru care reglementează Ghidul Rabla 2026, Ministerul Mediului a implementat această schimbare pentru a sprijini lanțurile industriale europene.

Mașinile eligibile pentru Rabla 2026 trebuie fabricate în UE, Spațiul Economic European sau în țări precum Regatul Unit, Elveția, Turcia sau Maroc, unde se aplică reguli de origine preferențială.

„Administrația Fondului pentru Mediu a solicitat comunicarea punctului de vedere cu privire la compatibilitatea unei asemenea condiții de eligibilitate cu normele naționale și europene în materia concurenței”, se arată în document.

Această modificare acoperă inclusiv modelele Dacia produse în Turcia și Maroc, dar și alte branduri fabricate în Regatul Unit și Elveția.

Dieselul rămâne exclus în Rabla 2026, iar prețul maxim al mașinilor este limitat

Programul menține interdicția finanțării mașinilor diesel, indiferent de emisii.

De asemenea, prețul maxim al vehiculelor care pot fi achiziționate prin Rabla este plafonat la 70.000 de euro, excluzând astfel modelele premium și de lux, chiar dacă sunt electrice sau au emisii zero.

Guvernul a consultat Consiliul Concurenței pentru a se asigura că măsurile anunțate anterior respectă legislația UE privind libera circulație a mărfurilor.

Subvenții pentru mașini electrice, hibride și termice

Tichetele Rabla pentru 2026 păstrează aceleași valori ca în 2025. Românii persoane fizice pot primi:

18.500 lei pentru cumpărarea unui vehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru un autoturism plugin hibrid

12.000 lei pentru un vehicul hibrid clasic

10.000 lei pentru o mașină cu propulsie termică, inclusiv GPL sau GNC.

Rabla 2026, buget majorat pentru 2026

Bugetul total alocat programului în 2026 a fost majorat la 300 de milioane de lei, conform Ministerului Finanțelor, față de 200 de milioane, în 2025.

Românii vor avea la dispoziție 60 de zile de la aprobarea cererii pentru a finaliza achiziția vehiculului, iar programul continuă să fie destinat exclusiv persoanelor fizice.

„Ordinul, 10 zile trebuie să stea în transparență. Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbateri, mai ales în condițiile noi care sunt puse. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România. Vom face și dezbateri publice, vom avea în aceste zile de punere în transparență”, a spus Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului.

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