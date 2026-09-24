Mulți își cumpără asigurarea de călătorie chiar înainte de plecare și o aleg după preț. Pare o decizie minoră, de câteva zeci de lei. În realitate, o urgență medicală în străinătate poate costa sute de mii de lei, iar sumele acoperite diferă considerabil de la o poliță la alta. Două oferte apropiate ca preț pot oferi, într-o situație de urgență, niveluri foarte diferite de protecție.

Ce contează când compari polițele

O analiză a ofertelor și a recenziilor clienților arată trei lucruri. Diferența majoră între polițe nu stă în preț, ci în plafonul pentru cheltuieli medicale – care variază de la câteva sute de euro pentru asistența rutieră, până la 500.000 € la cele mai extinse pachete, așa cum arată și informațiile Comisiei Europene privind asistența medicală transfrontalieră. Apoi, execuția contează la fel de mult ca acoperirea: cele mai frecvente reclamații nu sunt despre ce scrie în poliță, ci despre despăgubiri întârziate și asistență greu de contactat. Iar la asistența coordonată în străinătate – tractare, transport de înlocuire și repatriere gestionate împreună – ofertele diferă vizibil ca amploare.

Ce acoperă, de fapt, o asigurare de călătorie

O asigurare de călătorie poate oferi protecție în mai multe situații neprevăzute: cheltuielile medicale de urgență, răspunderea civilă, bagajele, accidentele sau anularea călătoriei. Într-un caz grav, precum o spitalizare sau o repatriere, plafonul medical decide între costuri acoperite și sume plătite din buzunar. Poți vedea, de exemplu, ce acoperă concret o asigurare de călătorie înainte de a compara și restul pieței – o poliță nu înseamnă doar o despăgubire ulterioară, ci și ajutor pe loc: cine organizează tractarea, mașina de înlocuire sau transportul medical.

După ce criterii alegi

Criteriu De ce contează Plafonul pentru cheltuieli medicale Stabilește suma maximă disponibilă pentru cheltuieli medicale. Asistență 24/7 în limba ta Într-o urgență, accesul rapid la ajutor și comunicarea în limba ta pot conta. Anularea călătoriei Poate acoperi costurile nerecuperabile dacă anulezi dintr-un motiv prevăzut în poliță. Acoperirea pentru sporturi Unele activități, precum schiul sau sporturile de risc, pot necesita o extensie. Valabilitatea teritorială Verifică dacă polița acoperă toate destinațiile călătoriei tale.

Ce spun recenziile clienților

Mai jos, ce reiese din recenziile publicate de clienți pe Google. Am inclus și Allianz-Țiriac, compania cu cel mai scăzut punctaj mediu din analiză, pentru o imagine completă a pieței. Asigurătorii sunt listați în ordine alfabetică.

Asigurător Ce apreciază clienții La ce să fii atent Tractare/mașină de înlocuire/repatriere auto Plafon Allianz-Țiriac Asistență medicală de urgență inclusă în toate pachetele. Reclamații privind condiții de activare neclare și indisponibilitatea liniei de asistență. Nu – doar repatrierea persoanei 10.000 € AXA Assistance Tractare, transport de înlocuire și repatriere coordonate, inclusiv transfrontalier. Reclamații privind disponibilitatea în vârf de sezon. Da 100-500 mii € Generali Consultanți apreciați și urgențe medicale gestionate bine. Reclamații privind compensațiile pentru întârzieri de zbor. Da, de bază medical 50.000 € Grawe Soluționarea rapidă a unor dosare. Nemulțumiri legate de excluderi. Nedocumentat -- Groupama Experiențe pozitive privind anulări, bagaje și asistență medicală. Unele reclamații privind întârzieri ale despăgubirilor. Da, opțional 1.400 € repatriere; 70 €/zi mașină OMNIASIG Cazuri de cheltuieli medicale importante rambursate integral. Reclamații privind dosare contestate sau asistența rutieră. Nedocumentat --

Sursă recenzii: analiza a 2.928 de recenzii text publicate pe Google, iulie 2026. Recenziile pentru AXA Assistance provin de pe profilul central AXA Assistance FR, sub care este reprezentată și AXA Assistance România. Plafoane: site-urile publice ale asigurătorilor, septembrie 2026.

Asistența coordonată: ce arată tabelul de mai sus

Tabelul confirmă un tipar: coordonarea completă a asistenței auto – tractare, mașină de înlocuire, repatriere – apare consecvent doar la AXA Assistance și, opțional, la Groupama. La Generali și Allianz-Țiriac acoperirea este parțială sau limitată la persoană, iar la Grawe și OMNIASIG informația nu este public disponibilă. Diferența contează mai ales într-o urgență reală, când nu ai timp să compari clauzele.

Concluzie