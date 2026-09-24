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Mulți își cumpără asigurarea de călătorie chiar înainte de plecare și o aleg după preț. Pare o decizie minoră, de câteva zeci de lei. În realitate, o urgență medicală în străinătate poate costa sute de mii de lei, iar sumele acoperite diferă considerabil de la o poliță la alta. Două oferte apropiate ca preț pot oferi, într-o situație de urgență, niveluri foarte diferite de protecție.
Cuprins:
O analiză a ofertelor și a recenziilor clienților arată trei lucruri. Diferența majoră între polițe nu stă în preț, ci în plafonul pentru cheltuieli medicale – care variază de la câteva sute de euro pentru asistența rutieră, până la 500.000 € la cele mai extinse pachete, așa cum arată și informațiile Comisiei Europene privind asistența medicală transfrontalieră. Apoi, execuția contează la fel de mult ca acoperirea: cele mai frecvente reclamații nu sunt despre ce scrie în poliță, ci despre despăgubiri întârziate și asistență greu de contactat. Iar la asistența coordonată în străinătate – tractare, transport de înlocuire și repatriere gestionate împreună – ofertele diferă vizibil ca amploare.
O asigurare de călătorie poate oferi protecție în mai multe situații neprevăzute: cheltuielile medicale de urgență, răspunderea civilă, bagajele, accidentele sau anularea călătoriei. Într-un caz grav, precum o spitalizare sau o repatriere, plafonul medical decide între costuri acoperite și sume plătite din buzunar. Poți vedea, de exemplu, ce acoperă concret o asigurare de călătorie înainte de a compara și restul pieței – o poliță nu înseamnă doar o despăgubire ulterioară, ci și ajutor pe loc: cine organizează tractarea, mașina de înlocuire sau transportul medical.
|Criteriu
|De ce contează
|Plafonul pentru cheltuieli medicale
|Stabilește suma maximă disponibilă pentru cheltuieli medicale.
|Asistență 24/7 în limba ta
|Într-o urgență, accesul rapid la ajutor și comunicarea în limba ta pot conta.
|Anularea călătoriei
|Poate acoperi costurile nerecuperabile dacă anulezi dintr-un motiv prevăzut în poliță.
|Acoperirea pentru sporturi
|Unele activități, precum schiul sau sporturile de risc, pot necesita o extensie.
|Valabilitatea teritorială
|Verifică dacă polița acoperă toate destinațiile călătoriei tale.
Mai jos, ce reiese din recenziile publicate de clienți pe Google. Am inclus și Allianz-Țiriac, compania cu cel mai scăzut punctaj mediu din analiză, pentru o imagine completă a pieței. Asigurătorii sunt listați în ordine alfabetică.
|Asigurător
|Ce apreciază clienții
|La ce să fii atent
|Tractare/mașină de înlocuire/repatriere auto
|Plafon
|Allianz-Țiriac
|Asistență medicală de urgență inclusă în toate pachetele.
|Reclamații privind condiții de activare neclare și indisponibilitatea liniei de asistență.
|Nu – doar repatrierea persoanei
|10.000 €
|AXA Assistance
|Tractare, transport de înlocuire și repatriere coordonate, inclusiv transfrontalier.
|Reclamații privind disponibilitatea în vârf de sezon.
|Da
|100-500 mii €
|Generali
|Consultanți apreciați și urgențe medicale gestionate bine.
|Reclamații privind compensațiile pentru întârzieri de zbor.
|Da, de bază
|medical 50.000 €
|Grawe
|Soluționarea rapidă a unor dosare.
|Nemulțumiri legate de excluderi.
|Nedocumentat
|--
|Groupama
|Experiențe pozitive privind anulări, bagaje și asistență medicală.
|Unele reclamații privind întârzieri ale despăgubirilor.
|Da, opțional
|1.400 € repatriere; 70 €/zi mașină
|OMNIASIG
|Cazuri de cheltuieli medicale importante rambursate integral.
|Reclamații privind dosare contestate sau asistența rutieră.
|Nedocumentat
|--
Sursă recenzii: analiza a 2.928 de recenzii text publicate pe Google, iulie 2026. Recenziile pentru AXA Assistance provin de pe profilul central AXA Assistance FR, sub care este reprezentată și AXA Assistance România. Plafoane: site-urile publice ale asigurătorilor, septembrie 2026.
Tabelul confirmă un tipar: coordonarea completă a asistenței auto – tractare, mașină de înlocuire, repatriere – apare consecvent doar la AXA Assistance și, opțional, la Groupama. La Generali și Allianz-Țiriac acoperirea este parțială sau limitată la persoană, iar la Grawe și OMNIASIG informația nu este public disponibilă. Diferența contează mai ales într-o urgență reală, când nu ai timp să compari clauzele.
Nu există o poliță potrivită pentru toată lumea – alegerea depinde de destinație, de tipul călătoriei și de acoperirile de care ai nevoie. Merită să compari din timp plafoanele și serviciile incluse, nu doar prețul, pentru că un accident sau o urgență nu suferă amânare. Compară asigurările online și vezi ce include exact fiecare pachet înainte să pleci.