Compresoare ABAC cu piston vs compresoare ABAC cu șurub: diferente, avantaje și aplicații

La prima vedere, ambele au același scop: producerea aerului comprimat necesar pentru alimentarea echipamentelor și proceselor de lucru. În practică, însă, diferențele dintre cele două tehnologii influențează direct performanța, costurile de exploatare și eficiența pe termen lung.

Pentru a face alegerea corectă e important să înțelegi cum funcționează fiecare tip de compresor și în ce situații dă cele mai bune rezultate. Compresor ABAC cu piston sau cu șurub? Află acum răspunsul pe care îl cauți în rândurile de mai jos.

Cum funcționează fiecare tehnologie

Orice investiție inteligentă are în spate o evaluare atentă a caracteristicilor tehnice pe care le prezintă fiecare produs. Iată, așadar, ce trebuie să știi:

Compresor ABAC cu piston

Tehnologia cu piston este una dintre cele mai cunoscute și utilizate opțiuni pentru comprimarea aerului.

Principiul de funcționare este relativ simplu: un piston se deplasează în interiorul unui cilindru, care aspiră și comprimă aerul înainte de a-l trimite în rezervor. Este aceeași tehnologie care stă la baza multor compresoare utilizate în ateliere, garaje, service-uri sau aplicații semi-profesionale.

Datorită construcției robuste, dar în același timp accesibile, un compresor ABAC cu piston reprezintă adesea o alegere fiabilă. Se pretează mai ales în situațiile în care e nevoie de aer comprimat în mod practic, dar nu continuu.

Compresor ABAC cu șurub

În cazul compresoarelor cu șurub, comprimarea aerului se realizează prin intermediul a două rotoare elicoidale care se mișcă sincronizat.

Pe măsură ce aerul trece prin ansamblul de comprimare, volumul scade progresiv, iar presiunea crește. Avantajul principal pe care îl prezintă o asemenea tehnologie este capacitatea de a furniza aer comprimat în mod constant, fără întreruperi și fără suprasolicitarea echipamentului. Tocmai de aceea, un compresor ABAC cu șurub este folosit frecvent în mediile industriale și în aplicațiile unde consumul de aer este ridicat.

Deși scopul este același, modul de funcționare generează diferențe compresor piston și șurub și anume:

Regimul de lucru – Compresoarele cu piston sunt proiectate pentru utilizare intermitentă, în schimb cele cu șurub pot susține fără probleme activități desfășurate pe parcursul întregii zile.

– Compresoarele cu piston sunt proiectate pentru utilizare intermitentă, în schimb cele cu șurub pot susține fără probleme activități desfășurate pe parcursul întregii zile. Debitul de aer – În aplicațiile unde e necesar un consum ridicat, compresoarele cu șurub oferă de regulă un debit mai stabil.

– În aplicațiile unde e necesar un consum ridicat, compresoarele cu șurub oferă de regulă un debit mai stabil. Nivelul de zgomot – În general, compresoarele cu șurub sunt mai silențioase decât modelele cu piston, ceea ce reprezintă un avantaj în spațiile de lucru unde confortul e prioritar.

Avantaje și limitări

side view of repairman man putting on gloves for a work with a car in service station

Compresoare cu piston

Avantaje:

Investiție inițială mai redusă;

Construcție simplă și robustă;

Întreținere relativ accesibilă;

Ideale pentru utilizare ocazională sau moderată;

Potrivite pentru ateliere și lucrări de întreținere.

Limitări:

Mai puțin eficiente în regim de funcționare continuă;

Nivel de zgomot mai ridicat;

Uzură mai rapidă în aplicațiile foarte solicitante.

Compresoare cu șurub

Avantaje:

Funcționare continuă fără întreruperi;

Debit constant de aer comprimat;

Eficiență energetică crescută;

Nivel redus de zgomot;

Fiabilitate excelentă în aplicații intensive.

Limitări:

Cost de achiziție mai mare;

Investiție justificată în special pentru utilizare industrială;

Necesită o dimensionare corectă pentru a-i valorifica avantajele.

Când să alegi un compresor ABAC cu piston?

O astfel de soluție este recomandată în cazul în care:

Utilizezi aer comprimat ocazional sau intermitent;

Ai un atelier de dimensiuni mici sau medii;

Folosești una sau două scule pneumatice simultan;

Bugetul pentru investiții este un factor important.

Când să alegi un compresor ABAC cu șurub?

Gama de compresoare profesionale ABAC devine alegerea ideală atunci când:

Activitatea presupune consum constant de aer;

Echipamentul funcționează mai multe ore pe zi;

Există mai mulți utilizatori simultan;

Eficiența energetică și continuitatea producției sunt prioritare;

Aerul comprimat este o componentă critică a procesului de lucru.

Cum faci alegerea potrivită?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea compresorului exclusiv în funcție de prețul de achiziție. Da, este adevărat, trebuie să iei în calcul bugetul disponibil, dar dacă te bazezi exclusiv pe factorul financiar.

În realitate, criteriul principal de selecție ar trebui să fie modul în care va fi utilizat. Gândește-te cu atenție, așadar:

Dacă echipamentul va trebui să susțină sau nu procese continue;

Dacă ai la dispoziție mai mulți operatori care pot lucra în același timp;

Dacă aerul comprimat este necesar doar în anumite momente ale zilei.

Concluzie

Atât compresoarele cu piston, cât și cele cu șurub au un loc bine definit în aplicațiile profesionale. Diferența nu constă în faptul că una dintre tehnologii este „mai bună”, ci în cât de bine se potrivește nevoilor reale de lucru.

Înțelegerea principalelor diferențe dintre compresorul cu piston și cel cu șurub te ajută să faci o investiție mai inteligentă. Dacă ești pregătit să o faci, urmează cu încredere recomandările de mai sus!

Sursa foto: magnific.com

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