71% dintre români raportează că au o stare de sănătate bună sau foarte bună, deși România înregistrează a treia cea mai ridicată rată a mortalității evitabile din UE și una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE. Lipsa unei culturi a prevenției poate fi una dintre explicațiile acestei discrepanțe, între cât de sănătoși credem că suntem și realitatea cifrelor. 43% dintre români nu își programează o consultație cu un medic de familie sau generalist, pe parcursul unui întreg an.

Consultația anuală este primul pas, și cel mai important, al comportamentului de prevenție. Ea se desfășoară sub forma unei discuții cu medicul despre istoricul medical familial, condiții de muncă, obiceiuri alimentare, comportamentul sexual etc.

Prima consultație la care ar trebui să meargă orice pacient este una de medicină internă sau medicină generală, consultație care trebuie efectuată măcar o dată pe an. Dr. Florin Ceaușu, medic specialist medicină generală în cadrul MedLife Grivița.

Cu toate acestea, aproape 50% dintre români ajung în cabinetul medicului abia după ce s-au instalat simptome fizice care să-i îngrijoreze.

Vorbim de un screening, iar pe lângă acesta, fiecare persoană mai prezintă, de obicei, și anumite simptome, pe baza cărora, medicul poate să dirijeze consultația către alte specialități. Dr. Florin Ceaușu

Comportamentul de prevenție nu face parte din rutina medicală a românilor, iar faptul că sistemul medical e mai degrabă axat pe tratare și urgențe, în detrimentul prevenției, nu ajută. Un procent de 71% din cheltuielile pe cap de locuitor, din bugetul de sănătate, se duce către serviciile spitalicești, produse farmaceutice și dispozitive medicale, în timp ce doar 18,6% merge către prevenție. Adică suntem pe penultimul loc în UE la cât cheltuim pe prevenție, conform Profilului de țară din 2021 în ceea ce privește sănătatea.

Totuși, există și soluții pentru îmbunătățirea comportamentului de prevenție, iar una dintre ele este reprezentată de abonamentele medicale acordate de companii angajaților, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale. Acesta facilitează accesul la servicii precum consultații medicale, analize de laborator, servicii de imagistică, în mod gratuit sau cu discount, ceea ce încurajează oamenii să meargă mai des la medic.

Spre exemplu, în ultimii 5 ani, peste 2,5 milioane angajați din mediul privat au accesat servicii medicale prin abonament, conform datelor Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED. Din 2017 până în 2022, peste 1,4 milioane dintre ei au folosit abonamentele MedLife.

Abonații MedLife accesează în jur de 600.000 consultații anual. Dacă oamenii ar efectua aceste consultații fără un abonament, costurile ar ajunge la peste 90 milioane lei.

Abonații accesează consultații atât în scop de prevenție, cât și pentru a ține sub control diferite afecțiuni. Prin abonament, ajung la medicul potrivit afecțiunii lor, care ține sub supraveghere evoluția bolii. Dr. Ceaușu ne spune că cele mai frecvente specialități către care sunt dirijați pacienții pe care îi consultă sunt cardiologia, gastroenterologia, proctologia, ginecologia, urologia. În plus, foarte mulți abonați prezintă patologii neurologice, precum cervicalgii, migrene, dureri ale axului coloanei.

„Sedentarismul, statul pe scaun pentru multe ore, cauzează astfel de probleme, inclusiv la persoanele tinere, în jurul vârstei de 30 de ani”.

În cazul în care persoana are o anumită patologie, rutina de consultații se stabilește împreună cu medicul. Spre exemplu, dacă există boli metabolice cu tratamente, atunci este bine ca pacientul să vină la consultație o dată la trimestru, mai ales în primul an, pentru verificarea tratamentului. În această perioadă, medicul o să urmărească răspunsul la tratament, până când poate stabili care este cel mai bun tratament de urmat, în funcție de starea pacientului. Dr. Florin Ceaușu

În urma pandemiei de Covid-19, din ce în ce mai mulți angajați și-au folosit abonamentele: spre exemplu, anul trecut, angajații care beneficiază de un abonament MedLife au accesat aproape 3,5 milioane de servicii medicale, în creștere cu 30% față de 2020. Ei profită de accesul la un întreg ecosistem național de clinici, hyperclinici, laboratoare, spitale, farmacii și cabinete dentare. Din aproape 700 unități proprii și partenere, peste 230 sunt clinici proprii, unde pacienții pot beneficia de consultații medicale, la peste 40 de specialități.

Pe lângă consultațiile în clinică, abonații au acces la clinica virtuală, unde pot purta o discuție online cu medicul specialist pentru realizarea anamnezei, întrebări și recomandări din partea specialistului. Unul din trei români din mediul urban a apelat la servicii medicale în regim online în pandemie, iar trendul continuă crească. În ianuarie 2022, medicii MedLife au oferit cu 56% mai multe consultații prin videoconferință față de sfârșitul lui 2021.

În cazul consultațiilor online, medicina generală și medicina internă sunt cele mai căutate specialități, urmate de ginecologie și alergologie.

Așadar, abonamentul medical, cu accesul pe care îl oferă la mii de medici specialiști, într-o rețea extinsă la nivel național, precum și consultații gratuite și tehnologie dezvoltată, este un instrument care contribuie la o schimbare de atitudine a pacientului către un comportament mai responsabil, axat pe verificarea constantă a stării de sănătate.

Acest articol face parte din demersul RoMâine, inițiat și susținut MedLife, furnizorul național de sănătate al României.

RoMâine este un efort comun de însănătoșire națională, care se realizează cu grijă, respect, încredere, speranță și empatie. O Românie mai bună are nevoie și de o economie puternică, care se construiește alături de oameni sănătoși. MedLife susține dezvoltarea economică și a mediului de business local, prin abonamentele medicale pentru companii și IMM-uri.

Cu ajutorul abonamentelor medicale MedLife, 768.000 de angajați din 8.000 de companii au acces la servicii de prevenție și profilaxie, într-o rețea de aproape 700 de unități proprii și partenere, la nivel național, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru a-i ajuta, zi de zi.

Intră pe https://www.medlife.ro/servicii-companii și află mai multe detalii.

