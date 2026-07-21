„Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ce pot să fac?”

Este una dintre întrebările pe care le aud cel mai des de la părinți. Uneori este spusă cu îngrijorare, alteori cu oboseală, după multe negocieri, promisiuni și discuții care s-au terminat cu uși trântite sau cu același „încă cinci minute”.

Înțeleg de ce părinții ajung să simtă că telefonul a devenit un adversar. Este mereu acolo, oferă distracție imediată și nu cere răbdare. Copilul nu trebuie să aștepte, să se adapteze unui grup sau să treacă prin emoția începutului. Apasă un buton și primește, aproape instantaneu, o poveste, un joc, o recompensă sau sentimentul că face parte din ceva.

Viața reală funcționează mai lent. O prietenie are nevoie de timp. Un joc de grup presupune cooperare. Un hobby cere exercițiu, iar uneori copilul trebuie să treacă și prin acel moment incomod în care încă nu știe ce are de făcut.

De aceea, cred că soluția nu este să transformăm telefonul în „dușmanul familiei”. Mai util este să ne uităm cu atenție la locul pe care îl ocupă în viața copilului și la lucrurile pe care a început să le înlocuiască.

Când putem spune că un copil petrece prea mult timp pe telefon?

Nu există un răspuns identic pentru toate familiile și toate vârstele. Contează ce face copilul pe telefon, când îl folosește și ce rămâne nefăcut din cauza lui.

Un copil poate petrece o perioadă mai lungă urmărind un tutorial, discutând cu un coleg sau lucrând la un proiect. Acest timp nu este identic cu orele în care trece automat de la un videoclip la altul, fără să mai fie atent la ce se întâmplă în jur.

Îngrijorarea este justificată mai ales atunci când telefonul începe să afecteze somnul, mesele în familie, temele, mișcarea, relațiile sau activitățile care înainte îi făceau plăcere.

Părinții mai observă uneori că:

  • telefonul este primul lucru pe care copilul îl caută dimineața și ultimul de care se desparte seara;
  • devine foarte iritat când trebuie să îl lase deoparte;
  • refuză constant ieșirile, jocurile sau întâlnirile cu alți copii;
  • nu mai știe ce să facă atunci când nu are acces la un ecran;
  • folosește telefonul de fiecare dată când se plictisește, se supără sau se simte singur;
  • conversațiile din familie devin tot mai scurte, iar atenția copilului rămâne în altă parte.

Un singur astfel de moment nu înseamnă automat că există o dependență. Copiii pot protesta, mai ales când sunt opriți în mijlocul unui joc sau al unei conversații. Important este să observăm tiparul și impactul pe care utilizarea telefonului îl are asupra vieții de zi cu zi.

De ce simpla interdicție nu rezolvă întotdeauna problema

Când un părinte vede că telefonul ocupă prea mult spațiu, reacția firească este să îl ia.

Uneori, limita este necesară. Copiii au nevoie de reguli clare și de adulți care să le respecte cu consecvență. Dar, dacă tot ce facem este să scoatem telefonul din mână fără să oferim o alternativă, rămâne un gol destul de mare.

Copilul nu pierde doar dispozitivul. Pierde sursa lui imediată de distracție, contactul cu prietenii, jocul preferat sau locul în care se retrage când îi este greu.

Înainte de a spune „iar stai pe telefon”, putem încerca să aflăm ce caută acolo.

Este plictisit? Se simte singur? Îi este greu să intre într-un grup? Are nevoie de relaxare după o zi solicitantă? Evită ceva ce îl sperie? Sau, pur și simplu, nu a descoperit încă o activitate care să îi placă suficient de mult?

Nu fiecare copil care petrece mult timp online fuge de o problemă profundă. Telefoanele sunt construite să ne țină atenția, iar copiii nu au încă autocontrolul unui adult. Totuși, întrebările acestea ne ajută să nu reducem întreaga discuție la ceartă și pedeapsă.

Ce pot face părinții, concret

1. Stabiliți reguli care pot fi respectate

O regulă bună este clară și previzibilă. „Nu mai sta atât pe telefon” este greu de înțeles și aproape imposibil de aplicat. În schimb, familia poate stabili momente în care telefoanele nu sunt folosite: în timpul mesei, la teme, înainte de culcare sau în timpul unei activități făcute împreună.

Este important ca regulile să nu se schimbe în funcție de cât de obosit este părintele în ziua respectivă. Când astăzi copilul are voie trei ore, mâine o jumătate de oră, iar poimâine telefonul este confiscat complet, conflictul devine aproape inevitabil.

2. Anunțați din timp încheierea timpului de ecran

Pentru mulți copii, oprirea bruscă este mai greu de gestionat decât limita în sine.

Un anunț simplu — „mai ai zece minute, apoi lăsăm telefonul” — îi oferă copilului timp să termine jocul, episodul sau conversația. Nu înseamnă că va fi mereu încântat, dar tranziția devine mai ușoară și mai puțin conflictuală.

3. Puneți telefonul deoparte împreună cu el

Copiii observă repede diferența dintre ceea ce le cerem și ceea ce facem noi.

Este greu să îi explicăm unui copil că telefonul îi ocupă prea mult timp în timp ce răspundem la mesaje la masă sau verificăm notificările în mijlocul unei conversații cu el.

Nu trebuie să fim părinți perfecți. Putem spune simplu: „Și eu am observat că îl folosesc prea mult. Hai să îl lăsăm amândoi deoparte cât mâncăm.” În felul acesta, regula nu mai este doar o pedeapsă pentru copil, ci devine un obicei al familiei.

4. Nu umpleți imediat fiecare moment de plictiseală

Plictiseala nu este o urgență. Uneori este începutul unei idei.

Când nu primește imediat un ecran, copilul poate începe să deseneze, să inventeze un joc, să construiască ceva sau să caute compania altcuiva. La început, este posibil să protesteze și să spună că nu are nimic de făcut.

Nu trebuie să îi pregătim de fiecare dată un program complet. Putem rămâne aproape, dar să îi lăsăm și spațiul de a descoperi singur ce îi place.

5. Căutați o alternativă care îi oferă mai mult decât „ocuparea timpului”

Aceasta este, din experiența mea, una dintre cele mai importante diferențe.

Copilul nu are nevoie doar de încă o activitate în program. Are nevoie de un loc în care să se simtă bine, să fie văzut, să aibă un rol și să simtă că prezența lui contează.

Pentru un copil, o activitate atractivă înseamnă poveste, mișcare, emoție, joacă, provocare și contact cu alți copii. Exact lucrurile pe care le caută adesea și în mediul digital, dar pe care, într-un grup real, le poate trăi cu tot corpul și cu toate emoțiile.

De ce teatrul poate deveni o alternativă reală la ecrane

Spun adesea că teatrul concurează cu telefonul pe același teren: are povești, personaje, acțiune, umor, surpriză și emoție.

Diferența este că, la teatru, copilul nu doar privește. Participă.

Trebuie să fie atent la partenerul lui, să îi asculte ideea, să răspundă, să se miște, să improvizeze și să construiască împreună cu ceilalți. Uneori conduce jocul, alteori învață să lase spațiu unui coleg. Greșește, râde, reia și descoperă că nu se întâmplă nimic rău dacă nu îi iese totul din prima.

În cei peste 15 ani în care am lucrat cu copii și adolescenți, am văzut de multe ori același început. Copilul intră în sală ținând telefonul strâns în mână, nu cunoaște pe nimeni și răspunde scurt. După câteva jocuri de improvizație, îl lasă deoparte fără să îi mai amintească cineva. Nu pentru că telefonul a devenit brusc neinteresant, ci pentru că în cameră se întâmplă ceva la care vrea să participe.

Nu promit că un curs de teatru face telefonul să dispară din viața unui copil. Nici nu cred că acesta ar trebui să fie scopul. Însă teatrul îi oferă experiențe pe care ecranul nu le poate înlocui: contact vizual, mișcare, apartenență, prietenii și bucuria de a contribui la ceva construit împreună.

La Școala de Actorie Metamorfoza – SAM, lucrăm cu copii și adolescenți în grupe adaptate vârstei, prin teatru, improvizație și exerciții de comunicare. Nu le cerem să fie „talentați” și nici să fie extrovertiți. Unii copii vin pentru că iubesc scena, iar alții pentru că vorbesc foarte puțin în afara casei, se tem să greșească sau au nevoie de mai multă încredere într-un grup.

Fiecare dintre ei are nevoie de timp și de un spațiu în care să simtă că are un loc și o voce.

Dezvoltare personală prin teatru sau curs de actorie?

La SAM există două direcții principale, iar alegerea se face în funcție de nevoile și dorințele copilului.

Cursurile de dezvoltare personală prin teatru pun accent pe încredere, exprimarea emoțiilor, comunicare, atenție, colaborare și integrarea într-un grup. Copiii lucrează prin improvizație, jocuri de rol și situații creative, fără presiunea pregătirii unui spectacol final.

Este o variantă potrivită pentru copiii timizi sau retrași, dar și pentru cei foarte energici, care au nevoie să își transforme energia în atenție, cooperare și exprimare sănătoasă.

În cadrul cursurilor de actorie pentru copii și adolescenți, participanții lucrează și pe text, își construiesc personaje, repetă și pregătesc împreună un spectacol de teatru. Experiența scenei îi ajută să își gestioneze emoțiile, să vorbească mai clar și să înțeleagă ce înseamnă să fii responsabil față de o echipă.

În ambele tipuri de cursuri, cel mai important rămâne procesul prin care trece copilul, nu perfecțiunea rezultatului.

Telefonul nu este problema întreagă

Este ușor să vedem telefonul și mai greu să vedem nevoia din spatele lui.

Uneori copilul are nevoie de reguli mai clare. Alteori are nevoie să doarmă mai mult, să petreacă timp cu părinții, să se miște sau să găsească un grup în care se simte acceptat. Iar uneori are nevoie doar să descopere că există lucruri suficient de interesante în afara ecranului.

Nu cred că îi ajutăm pe copii dacă le spunem că lumea lor digitală este lipsită de valoare. Pentru ei, online-ul este și un spațiu de socializare, joacă și explorare. Îi putem ajuta însă să nu rămână doar acolo.

În loc să încercăm să îi scoatem cu forța din mediul online, putem construi o viață offline în care merită să fie prezenți.

Întrebări frecvente despre copii și timpul petrecut pe telefon

Cum pot reduce timpul petrecut de copil pe telefon fără certuri permanente?

Stabilește reguli clare și previzibile, anunță din timp încheierea perioadei de ecran și oferă-i copilului activități care presupun participare reală. Limita este mai ușor de acceptat atunci când nu este folosită doar ca pedeapsă și când adulții din familie respectă aceleași momente fără telefon.

Este teatrul potrivit pentru un copil timid?

Da. Copilul nu este obligat să urce imediat pe scenă sau să vorbească în fața tuturor. Exercițiile pot începe în perechi sau în grupuri mici, iar dificultatea crește treptat, într-un mediu în care greșeala este acceptată.

Cursurile de teatru sunt numai pentru copiii care vor să devină actori?

Nu. Majoritatea copiilor nu vin cu intenția de a urma o carieră artistică. Teatrul îi poate ajuta să comunice mai clar, să lucreze în echipă, să își gestioneze emoțiile, să aibă mai mult curaj și să se adapteze mai ușor unor situații noi.

De la ce vârstă poate începe un copil teatrul?

La Școala de Actorie Metamorfoza, activitățile sunt organizate pe grupe de vârstă și încep de la 3 ani. Jocurile și durata cursurilor sunt adaptate nivelului de atenție și dezvoltare al fiecărei categorii.

Unde se desfășoară cursurile SAM?

Cursurile Școlii de Actorie Metamorfoza se desfășoară în București, la sediul din Șoseaua Iancului 48, Sector 2, în apropierea stației de metrou Piața Iancului.

Despre Mădălina Mărcuș

Mădălina Mărcuș este psiholog, pedagog teatral și fondatoarea Școlii de Actorie Metamorfoza – SAM. Lucrează de peste 15 ani cu copii și adolescenți, prin teatru, improvizație și programe de dezvoltare personală bazate pe încredere, comunicare și relații sănătoase.

Sursa foto: magnific.com

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