Cosmeticele coreene alese de comunitate

Într-o industrie în care apar lansări noi aproape săptămânal, iar trendurile se schimbă rapid, un lucru rămâne relevant: la ce produse aleg oamenii să se întoarcă, din nou și din nou.

Pentru a înțelege mai bine acest lucru, SkinGuru a realizat un sondaj în rândul clienților săi, invitându-i să voteze produsele pe care le consideră cu adevărat demne de locul 1 în 2025. Cele 855 de răspunsuri primite nu reflectă doar popularitatea unor branduri, ci experiențe reale — produse testate, integrate în rutină și recumpărate. Sondajul nu a urmărit trendurile momentului, ci produsele care și-au demonstrat eficiența în timp.

Rezultatele evidențiază produsele care au câștigat încrederea în timp și care au devenit alegeri recurente pentru consumatori.

Schimbarea de perspectivă în rutina de îngrijire

Piața de beauty pare mai aglomerată ca niciodată, dar preferințele consumatorilor s-au așezat. Dacă în trecut produsele cu efect rapid atrăgeau cel mai mult, în 2025 oamenii aleg altfel. Caută produse care se simt bine pe piele, care nu provoacă dezechilibre și care pot fi integrate fără efort într-o rutină zilnică. Formulele bine tolerate, potrivite inclusiv pielii sensibile, au devenit o prioritate, iar rezultatele constante cântăresc mai mult decât promisiunile spectaculoase. Accentul cade pe protejarea barierei cutanate, pe ingrediente calmante și pe simplitate. Oamenii au preferat îngrijirea echilibrată, făcută corect și consecvent.

Câștigătorii pe categorii

Skincare

Gel de curățare – Anua Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam

A fost votat pentru capacitatea de a curăța eficient fără a destabiliza pielea. Formula sa calmantă și echilibrată reflectă interesul crescut pentru produse care protejează bariera cutanată.

Ser / Esență – Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Un produs cu formulă simplă și focus clar pe echilibrarea pielii. A fost votat pentru capacitatea sa de a calma tenul și de a susține procesul natural de regenerare, fără a încărca sau irita. Alegerea sa arată preferința tot mai clară pentru produse esențiale, bine formulate, care oferă confort și pot fi integrate ușor într-o rutină zilnică, inclusiv în cazul pielii sensibile sau reactive.

Cremă facială – Dr. Althea 345 Relief Cream

Preferată de peste 40% dintre respondenți, această cremă s-a impus prin echilibrul dintre eficiență și confort. Oferă hidratare susținută și o senzație de calmare care se menține, fără a încărca tenul. Este tipul de produs care devine rapid parte din rutină, tocmai pentru că funcționează discret și constant, zi după zi.

Toner – Beauty of Joseon Glow Replenishing Rice Milk

Apreciat pentru echilibrul dintre hidratare și luminozitate naturală, acest toner a câștigat prin textura sa lejeră și prin modul în care pregătește pielea pentru pașii următori. Este un produs care completează rutina fără să încarce, oferind un aspect proaspăt și uniform.

Cremă de ochi – Beauty of Joseon Revive Eye Serum: Ginseng + Retinal

Un produs care îmbină tradiția cu inovația, asociind extractul de ginseng cu retinalul într-o formulă echilibrată și bine tolerată. A fost apreciat pentru rezultatele vizibile în timp și pentru modul delicat în care îngrijește zona sensibilă din jurul ochilor, oferind fermitate și un aspect mai neted fără disconfort.

Ulei de curățare – Skin1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil

A fost preferat pentru textura sa lejeră și pentru modul în care îndepărtează machiajul și impuritățile fără să lase senzație grasă. Compatibilitatea cu tenul sensibil și senzația de piele curată, dar confortabilă, au fost argumentele decisive în votul clienților.

Protecție solară – Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics

În 2025, SPF-ul a devenit un pas de bază, nu o opțiune sezonieră. Produsul câștigător a fost apreciat pentru textura ușoară și pentru finisajul discret, aproape invizibil, care îl face ușor de integrat în orice rutină.

Masca facială – Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask

Cu peste 40% din voturi, această mască s-a detașat clar în preferințele consumatorilor. Alegerea sa reflectă interesul tot mai mare pentru tratamente intensive care oferă hidratare profundă și un efect vizibil de revitalizare încă de la primele utilizări.

Haircare

Alegerile din categoria haircare confirmă aceeași orientare generală către echilibru și îngrijire pe termen lung, însă aplicată specific nevoilor părului și scalpului. Dacă în skincare accentul cade pe protejarea barierei cutanate, în îngrijirea părului prioritatea devine menținerea unui scalp sănătos și repararea firului fără supraîncărcare.

Șampon – Aromatica Rosemary Scalp Scaling Shampoo

A fost votat pentru capacitatea de a curăța eficient, dar delicat, menținând echilibrul natural al scalpului. Consumatorii au apreciat senzația de prospețime și faptul că poate fi folosit constant, fără a provoca uscăciune sau disconfort.

Tratament – Lador Perfect Hair Fill-Up

Preferat pentru efectele vizibile asupra firului deteriorat, acest tratament a convins prin capacitatea de a îmbunătăți textura părului și de a reda suplețea fără a-l îngreuna. Este genul de produs la care utilizatorii revin pentru rezultate clare și rapide.

Ulei de păr – Lador Perfumed Hair Oil

A câștigat prin echilibrul dintre îngrijire și finisaj estetic. Oferă strălucire și un aspect îngrijit, fără senzația de păr încărcat, iar textura sa lejeră îl face potrivit pentru utilizare zilnică. Faptul că este parfumat completează experiența de utilizare, transformând aplicarea într-un gest de îngrijire plăcut și rafinat.

Ce spun voturile despre piață

Rezultatele arată limpede o schimbare de direcție: publicul se îndepărtează de formulele agresive și de promisiunile exagerate. În locul lor, câștigă teren produsele care oferă toleranță ridicată, texturi ușor de integrat în rutină și efecte progresive, dar constante. Compatibilitatea cu pielea sau scalpul sensibil devine un criteriu esențial, nu un detaliu secundar.

În 2025, consumatorii aleg branduri care inspiră încredere și formule care pot fi folosite zi de zi, fără teamă de dezechilibre. Nu mai este vorba despre soluții temporare sau despre rezultate spectaculoase de moment, ci despre produse care își câștigă locul în rutină prin consecvență.

Concluzie

Alegerile Clienților SkinGuru 2025 reflectă o maturizare evidentă a publicului și o orientare clară către îngrijire echilibrată, adaptată nevoilor reale. Acest top este un barometru al tendințelor actuale din skincare și haircare — o oglindă a modului în care consumatorii aleg astăzi, mai informați și mai selectivi.

Într-o industrie aflată în continuă expansiune, votul consumatorilor rămâne una dintre cele mai relevante forme de validare, iar dincolo de campanii și trenduri, produsele la care oamenii aleg să revină spun, în cele din urmă, adevărata poveste despre calitate.

