Timpul este una dintre cele mai prețioase resurse pentru majoritatea oamenilor, astfel că accesul rapid la bani poate face diferența între o problemă rezolvată la timp și un stres prelungit. Soluția modernă vine din zona digitală: creditul online aprobat rapid, cu banii virați direct pe card.

Ce tipuri de credite poți accesa online

Digitalizarea din zona serviciilor bancare te ajută să obții un credit în câteva minute, dacă alegi să aplici online. Fără dosare stufoase, fără drumuri la bancă și fără timp de așteptare prelungit: întregul proces se desfășoară online, simplu și sigur, de pe telefon sau laptop.

Un credit rapid pe card presupune obținerea unei sume de bani care ajunge direct în contul tău, imediat după aprobare. Cererea se completează online, evaluarea este automată, iar răspunsul poate veni chiar și în câteva minute. Practic, ai acces instant la fondurile solicitate, pe care le poți folosi pentru orice nevoie urgentă sau planificată.

Băncile pun la dispoziție mai multe forme de creditare digitală, cele mai populare fiind overdraftul și cardurile de cumpărături. Deși ambele pot fi asociate cardului tău, ele funcționează diferit și răspund unor nevoi distincte.

Overdraftul: bani de care te poți folosi înainte de salariu

Overdraftul, cunoscut și ca linie de credit atașată contului de salariu, îți permite să cheltuiești mai mult decât soldul disponibil, în limita unei sume aprobate. De regulă, această limită este echivalentă cu unul sau mai multe salarii nete.

Avantajul major este flexibilitatea: plătești dobândă doar pentru suma folosită efectiv, iar rambursarea se face automat atunci când încasezi venitul lunar. Linia de credit se reactivează constant, fără să fie nevoie de o nouă cerere. Este o opțiune potrivită pentru cheltuieli neprevăzute, atunci când ai nevoie de bani pe termen scurt și știi că îi vei pune la loc rapid.

Cardul de cumpărături, soluția pentru plăți în rate

Cardul de cumpărături este o formă de credit destinată achizițiilor, fie ele online, în magazine fizice sau pentru plăți recurente. Practic, banca achită cumpărăturile în locul tău, iar tu returnezi suma ulterior, fie integral, fie eșalonat.

Un beneficiu important este perioada de grație: dacă rambursezi integral până la data scadentă, nu plătești dobândă. În plus, prin programul Multishop, poți beneficia de rate fără dobândă la mii de comercianți parteneri. Acest tip de card este ideal pentru achiziții mai mari, precum electrocasnice, vacanțe sau mobilier.

Cardul de cumpărături Standard permite până la 12 rate fără dobândă sau până la 60 de rate cu dobândă redusă, cu limite de credit între 700 și 30.000 de lei. Clienții primesc instant un card digital, iar cel fizic este livrat ulterior.

Există și carduri dedicate, precum cele pentru cumpărături online, sau cardurile cu opțiuni Premium, care includ beneficii ca: asigurări de călătorie, acces în lounge-uri de aeroport, cashback și programe internaționale de loialitate.

Cum obții rapid un credit online

Procesul este simplu: accesezi site-ul sau aplicația mobilă, completezi cererea, alegi suma dorită și aștepți decizia. În multe cazuri, aprobarea vine în aproximativ 10 minute, iar banii sunt disponibili imediat pe card.

Înainte de aplicare, este recomandat să faci câteva verificări. Analizează-ți veniturile, alege o sumă pe care o poți rambursa confortabil și fii atent la DAE, indicatorul care reflectă costul total al creditului. O decizie informată înseamnă mai mult control financiar.

Nu în ultimul rând, cardurile de credit au și alte beneficii, potrivit Nerd Wallet: sunt comode și sigure, ajută la construirea istoricului de credit, fac planificarea bugetului mai ușoară și oferă anumite beneficii suplimentare, în funcție de bancă și de profilul clientului.



