Noul proces de onboarding le permite clienților să finalizeze solicitarea unui împrumut în doar câteva minute, de pe orice dispozitiv. Acesta reduce numărul de pași necesari și scurtează timpul de aprobare, oferind o experiență mai fluidă, de la prima solicitare până la aprobarea finală. Noii clienți își verifică în siguranță identitatea online, completează câteva informații despre venituri și obligațiile financiare existente, își înregistrează cardul bancar, analizează oferta primită și își exprimă acordul în format digital asupra termenilor contractuali pentru a primi fondurile.

Ca rezultat al acestor îmbunătățiri, CreditPrime a redus cu 35% timpul până la acordarea fondurilor, accelerând semnificativ procesul de creditare, menținând în același timp standarde ridicate de securitate, conformitate și creditare responsabilă.

„Această transformare reflectă angajamentul nostru de a oferi o experiență de creditare digitală mai rapidă și mai intuitivă. Prin îmbunătățirea procesului de onboarding și a aplicației mobile, am redus timpul până la acordarea fondurilor cu 35%, facilitând un acces mult mai rapid și mai simplu la finanțare pentru clienții noștri”, a declarat Andrei Răducan, General Manager Ecofinance România.

Noul proces de onboarding face parte din strategia mai amplă a CreditPrime de consolidare a poziției sale pe piața din România și de continuare a investițiilor în calitatea serviciilor și în dezvoltarea unei experiențe inovatoare pentru clienți, cu scopul de a oferi un acces cât mai convenabil la finanțare.

Despre CreditPrime

CreditPrime România, parte a grupului Ecofinance, este o instituție financiară nebancară (IFN) înregistrată la Banca Națională a României, specializată în acordarea de împrumuturi rapide și accesibile pe termen scurt persoanelor fizice. Recunoscută pentru procesul simplu de aplicare și aprobare online, CreditPrime oferă clienților acces rapid și convenabil la o linie de credit flexibilă. Prin investiții continue în digitalizare și îmbunătățirea experienței clienților, compania continuă să modernizeze și să simplifice procesul de creditare pentru consumatorii din România.

Sursa foto: https://creditprime.ro/