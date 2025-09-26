Cum a apărut Abarai, primul exchange non-custodial din România, și de ce schimbă regulile jocului în crypto

Piața criptomonedelor a crescut exploziv în ultimii ani, dar odată cu oportunitățile au apărut și riscurile. Mulți români au auzit de platforme care și-au blocat utilizatorii sau au pierdut fondurile lor. În acest context, o echipă din Cluj a lansat Abarai – primul crypto exchange complet non-custodial din România. O inovație care promite să readucă încrederea și controlul în mâinile celor care investesc în monede virtuale.

Crypto în România: între entuziasm și riscuri

Românii au fost printre cei mai rapizi utilizatori de criptomonede din Europa Centrală și de Est. De la plata cu cardul la cumpărături online, ne-am obișnuit să testăm trendurile digitale. În ultimii ani, crypto a devenit parte din această poveste – sute de mii de români dețin astăzi Bitcoin, Ethereum sau alte monede digitale.

Dar, pe cât de mare a fost entuziasmul, pe atât de multe au fost și poveștile de eșec. Platforme custodiale, unde fondurile utilizatorilor sunt ținute „în grija” companiei, au căzut victime atacurilor informatice sau chiar falimentelor răsunătoare. Lecția a fost dură: dacă nu deții cheile private, nu deții cu adevărat monedele.

Abarai: o soluție născută la Cluj

În iunie 2023, doi tineri antreprenori români – Vîntoiu Dragoș și Vîntoiu Alexandru – au lansat Abarai, un proiect care aduce o abordare diferită: un exchange complet non-custodial.

Dragoș este inginer de profesie, absolvent al Universității Politehnica din București, pasionat de tehnologiile emergente și de felul în care blockchain-ul poate rescrie regulile jocului în economie. Alexandru, fratele său, a ales o altă direcție academică – a absolvit Academia de Studii Economice din București, cu specializare în finanțe și management. Împreună, cei doi completează o combinație rară pe piață: expertiza tehnică profundă și viziunea financiară.

După câțiva ani petrecuți în București, au decis să se mute la Cluj-Napoca, un oraș recunoscut pentru efervescența sa tehnologică și pentru comunitatea de IT în continuă creștere. Acolo au început să lucreze la Abarai, convinși că România are nevoie de o platformă crypto construită local, dar la standarde internaționale.

De altfel, Abarai nu este primul lor pas în domeniul criptomonedelor. Cei doi frați au fondat anterior și compania bitpm, prin care au dezvoltat o rețea de ATM-uri Bitcoin în mai multe orașe din țară. În perioada 2018–2023, bitpm a devenit una dintre cele mai vizibile inițiative crypto din România, ajutând mii de utilizatori să cumpere și să vândă Bitcoin direct, simplu și rapid.

Această experiență a fost esențială: i-a învățat cum gândesc investitorii români, ce nevoi reale au și ce riscuri sunt dispuși să-și asume. Practic, Abarai s-a născut din lecțiile acumulate cu bitpm, dar și din dorința de a oferi o soluție mai sigură și mai scalabilă pentru viitor.

Ce înseamnă asta, pe scurt? Utilizatorii își păstrează controlul deplin asupra portofelelor lor. Tranzacțiile nu mai depind de „cufere” centralizate administrate de companie, ci se fac direct, cu transparență și siguranță.

„Am vrut să construim o platformă unde oamenii să aibă libertatea reală asupra activelor lor digitale, fără teama că o companie sau un server compromis le-ar putea bloca accesul”, spun fondatorii.

Serviciile care fac diferența

Abarai a pornit ca un simplu schimb fiat-crypto, dar în doi ani a devenit o platformă complexă, cu mai multe servicii:

Schimb fiat-crypto și crypto-fiat – cumpărare și vânzare de criptomonede contra lei sau euro.



– cumpărare și vânzare de criptomonede contra lei sau euro. Crypto-to-crypto swap – posibilitatea de a converti direct între două active digitale, fără a trece prin monedă fiduciară.



– posibilitatea de a converti direct între două active digitale, fără a trece prin monedă fiduciară. Resurse educaționale – un simulator de profit, un convertor de criptomonede, instrumente de verificare a tranzacțiilor și chiar un dicționar pentru cei care fac primii pași în crypto.



– un simulator de profit, un convertor de criptomonede, instrumente de verificare a tranzacțiilor și chiar un dicționar pentru cei care fac primii pași în crypto. Un ATM fizic pentru Bitcoin – instalat în Iulius Mall Iași, unde utilizatorii pot cumpăra și vinde BTC instant.



De ce non-custodial contează cu adevărat

În lumea crypto, există o expresie celebră: „Not your keys, not your coins”. Dacă nu ai cheia privată a portofelului, nu deții cu adevărat acele monede.

Majoritatea platformelor de schimb tradiționale sunt custodiale – păstrează fondurile utilizatorilor și le promit siguranță. Din păcate, istoria recentă (de la cazuri internaționale precum FTX, până la probleme locale) arată că promisiunile nu sunt mereu respectate.

Abarai vine ca o alternativă: tranzacțiile se fac transparent, iar controlul rămâne în mâna utilizatorului. Este o schimbare de paradigmă care poate reduce riscurile de fraudă și poate încuraja mai mulți români să intre în lumea crypto.

Un instrument esențial: dominanța Bitcoin

Pentru cei care tranzacționează, nu este suficient să știe doar prețul unei monede. Un indicator-cheie este indicele de dominanță Bitcoin sau dominanta btc, care arată cât de mare este ponderea BTC în raport cu restul criptomonedelor.

Pe site-ul Abarai, acest indicator este prezentat într-un format accesibil și actualizat constant. Indicele de dominanță Bitcoin. Acest indice ajuta investitorii să înțeleagă dacă piața se află într-o perioadă dominată de BTC sau dacă altcoins câștigă teren. Este un reper urmărit de traderi din întreaga lume și acum disponibil gratuit și pentru publicul român.

Recunoaștere și parteneriate

Deși are doar doi ani de existență, Abarai a atras deja parteneriate cu nume cunoscute din industrie. Colaborările cu Exolix și Blockchair confirmă integrarea într-un ecosistem internațional.

Mai mult, proiectul a apărut în publicații românești independente precum Agerpres, LivePR, ActualMM sau NewsBV, ceea ce i-a consolidat vizibilitatea. Pentru un startup local, această recunoaștere este esențială – dovedește că inovația născută în România poate avea ecou și peste hotare.

România pe harta inovației crypto

Lansarea Abarai marchează un moment important: România devine prima țară din regiune care are un exchange non-custodial dezvoltat local.

Într-un context global unde reglementările devin tot mai stricte, dar și unde investitorii caută soluții mai sigure, un proiect ca Abarai poate transforma modul în care oamenii interacționează cu activele digitale.

Și nu este doar o poveste despre tehnologie, ci și despre încredere. Faptul că o echipă din Cluj a reușit să construiască un produs unic la nivel național arată că România poate fi un hub de inovație în fintech și blockchain.

Concluzie

Crypto nu mai este doar un trend de nișă, ci o parte din viitorul financiar global. Însă, pentru ca adoptarea să fie sigură și de durată, e nevoie de platforme care să pună utilizatorul pe primul loc.

Prin modelul său non-custodial, Abarai aduce exact acest lucru: libertate, securitate și transparență. Iar pentru investitorii români, este o veste bună – avem și noi, aici, acasă, o platformă inovatoare care poate concura cu jucătorii internaționali.

