Dacă planifici o vacanță, știi că asta înseamnă plimbări lungi, seri petrecute pe faleză sau la terasă, excursii spontane și multe ore petrecute pe drum. Pregatirea bagajului înseamnă grijă pentru alegerea hainelor, cosmeticelor, soluțiilor de protecție și a pantofilor de călătorie. Când mergi multe ore ai nevoie de haine lejere și încălțăminte comodă pentru a te bucura de aventuri memorabile.

Dacă alegi sneakersi care nu sunt adaptați sezonului cald, vei transpira și nu vei avea susținere corectă, iar asta înseamnă pentru tine dureri și disconfort. Pentru a-ți ușura sarcina ne-am propus să îți oferim câteva trucuri de shopping.

Alege materiale ușoare, ele fac diferența în zilele călduroase

Primul detaliu pe care ar fi bine să-l analizezi este materialul din care sunt realizați sneakersii. Vara sunt potrivite materialele ușoare cu plasă textilă, cele tehnice moderne sau combinațiile de textile și piele perforată care permit circulația aerului și reduc senzația de încălzire excesivă a piciorului.

Multe persoane caută sneakers bărbați de la branduri de top, iar Nike, adidas, New Balance sau Puma oferă multe colecții de vară. Reputația acestor branduri s-a consolidat pe diversitatea modelelor și a materialelor care oferă confort ridicat în timpul purtării. Totuși, când vine vorba de vacanță ar fi indicat să verifici și caracteristicilor tehnice ale tălpii sau detalile legate de sistemele de inchidere. Toate îți pot influența confortul de utilizare.

Femeile care aleg adidași damă de brand pentru vacanță, sunt mai pretențioase când vine vorba de design. Acestea sunt atente la siluete, tehnologiile incluse în talpă, materiale și apreciază greutatea redusă.

Mărimea corectă și susținerea sunt importante pentru o vacanță reușită

Ai observat că picioarele se umflă după multe ore de mers sau când afară sunt temperaturi ridicate. Pentru a te simți confortabil e nevoie ca pantofii pe care-i porți în vacanță să nu fie ficși. Dacă alegi sneakersi cu o jumătate de număr mai mare, te vei bucura de confort chiar dacă stai multe ore pe drum. Iar, dacă planifici să vizitezi orașe mari la pas, ar trebui să alegi pantofi cu talpă care absoarbe șocurile. Tehnologiile de susținere dezvoltate de multe branduri cunoscute oferă confort în orice context.

Designul versatil îți simplifică bagajul

Pentru vacanță este bine să alegi pantofi versatili, care să se potrivească pentru avion sau călătorii cu mașina ori cu trenul. Alege sneakersi pe care să-i poți purta ziua dar și seara. Dacă vrei ceva sigur, include în bagaj adidași în nuanțe neutre cu linii estetice simple și cu construcții echilibrate care permit potrivirea cu outfituri casual pentru zi, cât și în combinații lejere pentru serile de vară.

O vacanță reușită presupune libertate de mișcare și confort, iar sneakersii potriviți contribuie discret la ambele. Atunci când alegi materiale respirabile, o mărime corectă și un design versatil, ai șanse mai mari să te bucuri de fiecare plimbare fără griji. În fond, cele mai frumoase amintiri de vară se construiesc adesea pas cu pas, iar încălțămintea potrivită poate transforma fiecare traseu într-o experiență mai plăcută.