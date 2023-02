­­­Cum arată soția lui Armin van Buuren. Poveștile de dragoste ale celor mai cunoscuți artiști și DJ-i de la UNTOLD și Neversea

Între 14 și 28 februarie, fanii pot cumpăra 2 abonamente General Acces cu doar 159 euro plus taxe și astfel economisesc până la 259 de euro plus taxe din prețul final al abonamentelor.

Timmy Trumpet este unul dintre cei mai doriți DJ-I de fanii Neversea, iar în această vară australianul revine pe scena principală de la malul mării. În 2022, Timmy a invitat-o pe mainstage-ul Neversea pe soția sa, Anette.

Povestea lor de dragoste a început în urmă cu câțiva ani, iar în 2020, australianul a lăsat în urmă viața de burlac și a făcut acest lucru în maniera sa obișnuită, cu un gest ieșit din comun. În luna iulie 2020, australianul a făcut un live stream, al doilea din acel an, pentru fanii din întreaga lume. Sub pretextul anunțării unui nou track, australianul a spus:

,,De obicei eram împreună aici și acesta era momentul nostru. Dar de această dată o să încercăm ceva diferit. Vreau să vii alături de mine, aici sus, pe DJ booth; vom încheia acest live set aici sus, împreună. E toată lumea gata???”

Invitația nu-i era adresată, așa cum ar fi fost de așteptat, lui Steve Aoki, ci iubitei sale Anette Tomcsany… pe care a cerut-o de soție. După reacția ei, era clar că nu a realizat ce se întâmplă, dar a reușit să spună: „Oh my God… YES!”

Pe 1 iunie 2022, Timmy Trumpet și Annet și-au unit destinele în biserică și au spus că este cea mai fericită zi din viața lor.

Unul dintre cele mai frumoase cupluri din industria muzicii electronice este format din Armin van Buuren și Erika Van Thiel. S-au cunoscut în anul 2000, iar nouă ani mai târziu și-au oficializat relația.

Cererea în casătorie a fost memorabilă, după un show în Sidney la Royal Opera House, Armin a închiriat o barcă și cu ajutorul unui banner uriaș a cerut-o în căsătorie cu mesajul „Will you marry me?”. Răspunsul a venit imediat!

După 14 ani de căsnicie, cei doi continuă să se invite la cină în oraș o dată sau de două ori pe lună. Erika Van Thiel și Armin Van Buuren au doi copii, Remy și Fenna Buuren.

În 2023, cel mai iubit DJ în România, Armin van Buuren, revine la festivalul UNTOLD.

Trupa Imagine Dragons este una dintre cele mai frumoase surprize pregătite de creatorii UNTOLD pentru ediția 2023.

Dan Reynolds, solistul trupei, a trăit o poveste de dragoste complicată. Timp de zece ani a fost căsătorit cu Aja Volkman, a fost o căsnicie cu multe peripeții, iar în 2022, cei doi soți au decis să pună oficial capăt acestui mariaj.

În 2019, Reynolds posta pe contul de Twitter un mesaj în care spunea că încearcă, alături de Aja, să își salveze căsnicia, după o primă separare în 2018. Nu a mers, Reynolds a primit actele de divorț și un mesaj de la Aja care avea să schimbe situația: ,,Te iubesc. Te pot iubi fără să aștept nimic în schimb”. Acesta este mesajul care a salvat, pentru o perioadă scurtă, mariajul celor doi, părinți a patru copii, dar a fost și sursa de inspirație pentru revenirea și reunirea trupei Imagine Dragons.

După trei ani de pauză, trupa americană a lansat o piesă nouă, ,,Follow You”. Acest cântec a fost un single confesiune, o reînnoire a jurămintelor făcute de cei doi soți: „I’ll follow you way down wherever you may go/I’ll follow you way down to your deepest low.”

A urmat un album, „Mercury – Act 1”, un al doilea material discografic ,,Mercury – Act 2”, un turneu mondial, revenirea spectaculoasă a trupei Imagine Dragons.

Dar „Follow You” nu a fost de ajuns. În luna septembrie 2022, Dan Reynolds și Aja Volkman au divorțat.

Două luni mai târziu, Reynolds a început o nouă poveste cu actrița Minka Kelly („Euphoria”) și pare a fi un tip fericit.

Povestea de dragoste dintre jumătatea duo-ului Dimitri Vegas & Like Mike cu Anouk Matton aka MATTN a început în Ibiza, în cadrul seriei de petreceri House Of Madness. Tot în Ibiza a avut loc și nunta celor doi, Dimitri Vegas cu Anouk, în septembrie 2017.

Jumătatea celui mai cunoscut, premiat și iubit duo din muzica electronică, Dimitri Vegas a devenit tată 2 ani mai târziu. Headliner alături de fratele său, Like Mike, la mai multe ediții UNTOLD și Neversea, inclusiv în 2022, Vegas a făcut anunțul pe contul de Instagram, printr-o postare emoționantă. Băiețelul lui Dimitri Vegas și a lui Anouk Matton aka MATTN poartă numele bunicului, Takis.

London Takis Thivaios a venit pe lume pe data de 9 iulie 2021.

Dimitri Vegas vine pe scena primei ediții Massif 2023. În premieră pe scena unui festival din Europa, cea care va face deschiderea show-ului său va fi chiar MATTN, aflată și ea în Top 100 DJ Mag.

David Guetta a fost votat, doi ani la rând, DJ-ul numărul 1 al lumii, este personajul cu cea mai spectaculoasă carieră, dar și cu o poveste de viață extraordinară.

După o căsnicie de 22 de ani cu Cathy, cea care i-a fost și soție și manager, Guetta a trecut prin criza vârstei mijlocii, a pus capăt căsniciei și a mers mai departe. În 2015 a început să se întâlnească cu actrița/modelul de origine cubaneză Jessica Ledon și toată lumea a crezut că e vorba de o poveste care se va încheia repede.

După 8 ani de relație, Jessica a rămas alături de David mereu, iar fanii au început să jubileze în momentul în care au remarcat pe inelarul cubanezei un superb diamant.

În luna octombrie a anului trecut a apărut și ruptura, când cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite.

După o lungă perioadă de zvonuri, artista Victoria Nadine a confirmat că are o relație cu norvegianul Kygo, după ce povestea lor a început cu un mesaj privat pe Instagram. Confirmarea a devenit publică într-o emisiune la postul de radio NDJ din Norvegia.

Ea are 23 de ani și a devenit cunoscută după participarea la Norvegian Idol, unde a ocupat locul 4.

Zvonurile despre relația celor doi au apărut după ce au fost văzuți împreună în Oslo. Acum sunt numiți „the new super couple”.

În 2019, Kygo a ieșit dintr-o relație de cinci ani cu Maren Platou, iar de atunci, headliner-ul festivalului UNTOLD 2022 a încercat să își țină viața privată departe de presă.

Ultimii ani au fost ca o plimbare în carusel pentru olandezul Tiesto. Dincolo de progamul extrem de încărcat cu lansări de piese noi, apariții la cele mai mari festivaluri din lume – în 2019 a ajuns și la ediția aniversară a festivalului UNTOLD –, în viața personală au mai apărut și alte schimbări.

În anul 2015 a întâlnit-o pe Annika Backes în restaurantul Catch din New York și a durat foarte puțin până când cei doi au devenit soț și soție. Anunțul oficial a fost făcut pe 3 decembrie 2017, iar în septembrie 2019 s-au căsătorit într-un decor fantastic în mijlocul deșertului Utah.

În luna mai 2020 cuplul a anunțat că așteaptă primul copil, o fețită. La acea vreme, Tiesto se afla într-o călătorie și a văzut rezultatul ecografiei pe Facetime. La șase luni de la acel moment, în noiembrie 2020, cei doi au postat cu bucurie, pe conturile de social media, faptul că familia lor s-a mărit! Viola Margreet este noul membru al familiei Verwest.

În 2023, festivalul UNTOLD are loc între 3 și 6 august, în Cluj-Napoca. Armin van Buuren și Imagine Dragons sunt numele anunțate până acum pentru cea de-a 8-a ediție. Organizatorii vor anunța în curând un nou val de artiști.

Festivalul Neversea are loc între 6 și 9 iulie, în Constanța. Alok, Don Diablo, Morten, Salvatore Gannaci și Timmy Trumpet sunt primii headlineri internaționali anunțați pentru cea de-a 5-a ediție Neversea. În luna iubirii, fanii beneficiază de prețuri speciale pentru abonamentele Neversea. Cei care iau 2 abonamente General Acces plătesc doar 159 euro plus taxe și astfel economisesc până la 259 de euro plus taxe din prețul final al abonamentelor. Mai multe informații sunt disponibile pe neversea.com.

