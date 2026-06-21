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Rezultatele loto din 21 iunie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 33,51 milioane de lei la Loto 6 din 49, la tragerea din 21 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.

