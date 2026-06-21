La momentul inventarierii monumentelor istorice, edificiul nu figura pe lista obiectivelor protejate. În acest context, Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea a inițiat, în 2019, demersurile necesare pentru clasarea clădirii ca monument istoric, etapă considerată esențială pentru accesarea unor eventuale finanțări europene destinate restaurării.

Între timp, biserica a obținut statutul de monument istoric. Cu toate acestea, lucrările de reabilitare nu au început nici până în prezent, deși există un proiect. Reprezentanții Parohiei Romano-Catolice Tulcea, proprietarul imobilului, susțin că fondurile europene pentru a demara reabilitarea efectivă sunt blocate.

Malcoci, primul sat german întemeiat în Dobrogea

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, țarina Ecaterina a II-a a Rusiei a încurajat colonizarea Basarabiei ca parte a imperiului, oferind coloniștilor germani facilități economice, terenuri agricole și garanții privind păstrarea limbii, religiei și identității culturale. Mii de familii au răspuns invitației și s-au stabilit în regiune.

Situația s-a schimbat însă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Autoritățile țariste au introdus serviciul militar obligatoriu și pentru comunitățile germane și-au intensificat politicile de rusificare. În același timp, creșterea populației a dus la fragmentarea terenurilor agricole, care nu mai puteau asigura traiul noilor generații.

În acest context, numeroase familii de germani basarabeni au ales să se mute în Dobrogea, pe atunci parte a Imperiului Otoman.

Comunitatea germană și-a construit propria biserică

Astfel, sute de coloniști germani au trecut atunci granița și s-au stabilit aici, unde au întemeiat localitatea Malcoci. Comunitatea și-a construit propria biserică, edificiu care a supraviețuit până astăzi și care reprezintă una dintre cele mai importante mărturii ale prezenței germane în regiune.

Ridicat în stil gotic, lăcașul de cult se află însă într-o stare avansată de degradare. Lipsită de lucrări de consolidare și întreținere timp de decenii, clădirea abia mai rezistă.

Biserica germană din Malcoci

Când am ajuns la fața locului, ușa bisericii era larg deschisă, oferind impresia că edificiul încă își așteaptă vizitatorii.

Ușa bisericii larg deschisă

În mai multe zone, tencuiala și porțiuni din zidărie s-au desprins, lăsând cărămida expusă intemperiilor. Acoperișul s-a prăbușit în urmă cu mai mulți ani, accelerând degradarea construcției și expunând interiorul la ploi și vânt.

Biserica germană, văzută din lateral

Biserica germană văzută din lateral

Ferestrele au rămas de mult timp fără geamuri, iar vegetația care a pus stăpânire pe clădire crește nestingherită pe pervazuri și în interiorul fostului lăcaș de cult.

Interiorul bisericii germane

Interiorul bisericii germane

Turla bisericii domină încă satul, însă pare să se încline discret spre exterior sub povara anilor și a lipsei de intervenții.

Turla bisericii

Turla bisericii

În interiorul imobilului, vântul pătrunde liber printre zidurile părăsite, amplificând și mai mult senzația de abandon.

Una din căile de acces

În curtea bisericii se mai află două anexe, însă ambele se află într-o stare avansată de degradare. De-a lungul timpului, acestea au fost utilizate ca spații de depozitare improvizată, unde au fost abandonate deșeuri și diverse obiecte.

„Înapoi acasă”, în Germania lui Hitler

Timp de aproape un secol, comunitatea germană din Dobrogea au prosperat, dezvoltând așezări rurale și contribuind la viața economică din regiune.

Piatră comemorativă în amintirea nemților care au locuit în Malcoci în perioada 1843-1940

Această prezență s-a încheiat însă brusc în 1940, când regimul nazist a organizat strămutarea germanilor dobrogeni în teritoriile poloneze ocupate de Germania, în cadrul programului „Heim ins Reich” („Înapoi acasă”), potrivit platformei Discover Dobrogea.

Din Malcoci au plecat atunci peste o mie de persoane. În urma lor au rămas zeci de etnici germani, gospodăriile ridicate de comunitate și biserica construită în centrul satului, una dintre cele mai importante mărturii ale prezenței lor de aproape o sută de ani în localitate.

Potrivit datelor ultimului recensământ, realizat în 2021, în comuna Nufăru, din care face parte satul Malcoci, mai erau înregistrați 24 de etnici germani. Majoritatea acestora sunt persoane vârstnice.

În 2019, Direcția de Cultură a început demersurile ca biserica să devină monument istoric

În urmă cu șapte ani, Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Tulcea a inițiat demersuri pentru includerea bisericii germane din Malcoci în patrimoniul local.

Zidurile bisericii germane din Malcoci

Zidurile bisericii germane din Malcoci

Procedura era necesară pentru încadrarea lăcașului de cult în regimul de protecție pe care îl oferă statutul de monument istoric, dar şi pentru atragerea de fonduri europene privind restaurarea sa.

Acest lucru s-a întâmplat, spun reprezentanții DJC Tulcea, iar biserica germană a primit categoria II cu grupa valorică A, însă reabilitarea nu a mai avut loc.

Proprietarul bisericii a primit aviz pentru restaurare acum cinci ani

Proprietarul bisericii germane din Malcoci este Parohia Romano-Catolică Tulcea. La sfârșitul anului 2021, instituția a obținut avizul Ministerului Culturii pentru elaborarea documentației necesare unui proiect de restaurare a monumentului istoric.

Întrebați care este stadiul demersului și dacă proiectul a avansat către etapa de execuție, reprezentanții parohiei au declarat că, în prezent, procedurile sunt blocate.

Fereastra bisericii germane din Malcoci este distrusă

„Nu s-au dat drumul fondurilor europene. Proiectul este făcut, am avut toate avizele. Din păcate, nu știu ce se întâmplă acolo. (Reporter: Dar ați încercat să accesați fondurile guvernamentale destinate cultelor?) Fiind monument istoric, se cer foarte mulți bani pentru refacere și atunci nu am cum”, a transmis reprezentantul Parohiei Romano-Catolice Tulcea.

Valoarea investiției totale s-ar ridica la aproximativ 4,5 milioane de euro, conform sursei citate, fără să fie actualizate tarifele la zi pentru materialele de construcții.

„Cu siguranță, pe zi ce trece (biserica – n.red.) se degradează, prețurile din păcate vor crește. Acum nu știu ce și cum, dar nu ne pierdem speranța. Anul acesta însă sunt puține șanse (pentru începerea lucrărilor – n.red.)”, a spus reprezentantul Parohiei.

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