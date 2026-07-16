Cum hidratezi eficient pielea sensibilă: de ce contează fiecare pas al rutinei

Pielea sensibilă reacționează la fiecare produs din rutina zilnică – inclusiv la demachiant. Ivatherm, primul brand dermato-cosmetic român formulat de medici dermatologi, propune o abordare științifică simplă: hidratarea reală începe de la curățare, se construiește pas cu pas și se măsoară instrumental. Gama Aquafil Hydra, formulată cu Apă Termală de la Herculane, acoperă întreaga rutină – de la spuma demachiant până la crema finală – cu fiecare produs validat clinic.

De ce demachiantul este primul pas critic în hidratarea pielii

Un demachiant agresiv poate anula beneficiile tuturor produselor aplicate ulterior. Săpunurile clasice și formulele cu conținut ridicat de alcool îndepărtează, pe lângă machiaj și impurități, și lipidele naturale care întrețin bariera cutanată. Senzația de strângere sau de „piele curată” imediat după spălare este, de fapt, un semnal de alarmă: indică pierderea acestor lipide esențiale și degradarea barierei hidrolipidice. Consecințele pe termen lung includ uscarea excesivă, roșeața și reactivitate crescută.

Ivatherm Aquafil Hydra Spuma Demachiant a fost formulată pentru a evita exact aceste efecte negative. Conține:

Lactobacillus Ferment – ingredient derivat din probiotice, care susține echilibrul microbiomului cutanat și protejează flora bacteriană benefică de la suprafața pielii;

– ingredient derivat din probiotice, care susține echilibrul microbiomului cutanat și protejează flora bacteriană benefică de la suprafața pielii; Aloe Vera Bio și apă de flori de portocal Bio – ingrediente de origine naturală cu efect calmant și hidratant;

și – ingrediente de origine naturală cu efect calmant și hidratant; Apă Termală de la Herculane – cu o compoziție minerală unică în lume, cu proprietăți calmante demonstrate.

Formula are un pH fiziologic, compatibil cu pH-ul natural al pielii, ceea ce înseamnă că nu perturbă bariera cutanată în timpul curățirii.

Bariera cutanată și microbiomul: ce se întâmplă când rutina e greșită

Bariera cutanată funcționează ca un strat protector cu două roluri simultane: menține hidratarea în interiorul pielii și blochează factorii agresori externi – poluare, alergeni, microorganisme. Microbiomul – comunitatea de bacterii benefice de pe suprafața pielii – susține integritatea acestui strat prin menținerea unui mediu cu pH echilibrat.

Când produsele de curățare dezechilibrează microbiomul, bariera se fragilizează. Pielea începe să piardă apă rapid (fenomen numit pierdere transepidermală de apă, TEWL), devine reactivă la factori externi obișnuiți și apare senzația de mâncărime sau neconfort. Ingredientele probiotice din gama Aquafil Hydra protejează bacteriile benefice, reducând riscul de iritare și sprijinind regenerarea naturală a barierei – motiv pentru care formulele blânde, cu suport pre/probiotic, sunt tot mai frecvent recomandate de dermatologi pentru pielea sensibilă.

Rutina corectă de hidratare: de ce contează ordinea pașilor

Eficiența produselor de îngrijire depinde nu doar de formula lor, ci și de ordinea în care sunt aplicate. Principiul de bază este simplu: de la textura cea mai fluidă spre cea mai bogată, pentru a permite fiecărui produs să pătrundă în epiderm fără a fi blocat de straturi mai dense aplicate anterior.

Rutina recomandată cu gama Aquafil Hydra:

Curățare cu Spuma Demachiant Aquafil Hydra – îndepărtează impuritățile fără a agresa bariera hidrolipidică;

cu Spuma Demachiant Aquafil Hydra – îndepărtează impuritățile fără a agresa bariera hidrolipidică; Apă termală – aplicată imediat după curățare pentru a calma și pregăti pielea;

– aplicată imediat după curățare pentru a calma și pregăti pielea; Ser Aquafil Hydra – aplicat pe pielea ușor umedă, pentru absorbție optimă a ingredientelor active;

– aplicat pe pielea ușor umedă, pentru absorbție optimă a ingredientelor active; Crema de contur pentru zona ochilor – în zona perioculară, mai subțire și mai vulnerabilă;

– în zona perioculară, mai subțire și mai vulnerabilă; Crema Aquafil Hydra Light (dimineața) sau Crema Aquafil Hydra Rich (seara/ten uscat) – hidratare de durată și închiderea barierei;

(dimineața) sau (seara/ten uscat) – hidratare de durată și închiderea barierei; Protecție solară – ultimul pas al rutinei dimineața, esențial pentru prevenirea foto-îmbătrâniriii.

Schimbarea ordinii acestor pași reduce eficiența produselor, chiar dacă formulele sunt identice.

Ce înseamnă „+ 57% hidratare”: metodologia din spatele cifrelor

Afirmațiile de tip „crește hidratarea” sunt frecvente în industria cosmetică, însă valoarea lor reală depinde de rigoarea metodologiei din spate. Ivatherm publică detaliile complete ale studiilor de validare – număr de subiecți, profil de piele, instrumente de măsură și protocol – pentru a oferi consumatoarelor repere concrete și verificabile.

Crema Aquafil Hydra Light – rezultate clinice:

+57% hidratare la 5 ore după o singură aplicare , măsurat instrumental cu Corneometer® CM 825, pe 10 subiecți (femei cu vârste între 22-63 ani, toate tipurile de ten, fototip Fitzpatrick II-IV);

, măsurat instrumental cu Corneometer® CM 825, pe 10 subiecți (femei cu vârste între 22-63 ani, toate tipurile de ten, fototip Fitzpatrick II-IV); +26,70% hidratare după 28 de zile de utilizare (de două ori pe zi), pe 20 de femei cu piele normală spre mixtă și deshidratată.

Serul Aquafil Hydra – rezultate clinice:

+58% hidratare la 1 oră după o singură aplicare , măsurat cu Corneometer® CM 825, pe 10 subiecți (femei cu vârste între 22-63 ani, toate tipurile de ten, fototip Fitzpatrick II-IV);

, măsurat cu Corneometer® CM 825, pe 10 subiecți (femei cu vârste între 22-63 ani, toate tipurile de ten, fototip Fitzpatrick II-IV); +30,04% hidratare după 28 de zile de utilizare (de două ori pe zi), pe 20 de femei cu piele sensibilă și deshidratată, fototip Fitzpatrick III-IV. Ambele studii de 28 de zile au inclus și un chestionar de autoapreciere subiectivă.

Corneometer® CM 825 este un dispozitiv de referință în dermatologia experimentală, folosit pentru măsurarea cantitativă a conținutului de apă din stratul cornos. Rezultatele obținute cu acest instrument sunt reproductibile și nu depind de percepția subiectivă a participanților.

De ce alege consumatoarea Aquafil Hydra

Gama Aquafil Hydra este construită în jurul a trei principii consecvente:

Un diferențiator unic – Apă Termală de la Herculane , cu o compoziție minerală și sulfuroasă unică la nivel mondial, cu efect antiinflamator și calmant demonstrat pe piele sensibilă;

, cu o compoziție minerală și sulfuroasă unică la nivel mondial, cu efect antiinflamator și calmant demonstrat pe piele sensibilă; Formula blândă , non-grasă, compatibilă cu tendința consumatoarelor spre produse fără parfum, fără parabeni și cu ingrediente cu profil de siguranță demonstrat;

spre produse fără parfum, fără parabeni și cu ingrediente cu profil de siguranță demonstrat; Validare clinică transparentă – studii in vivo cu protocol publicat, nu doar percepție subiectivă.

Aceasta înseamnă că o consumatoare care alege gama Aquafil Hydra nu își cumpără o promisiune cosmetică, ci o rutină în care fiecare produs are un rol măsurabil și o eficacitate documentată.

Hidratarea pielii sensibile nu se obține cu un singur produs aplicat izolat, ci cu o rutină în care fiecare pas respectă bariera cutanată. Gama Aquafil Hydra propune exact această logică – susținută de date clinice, nu de promisiuni.

Despre Ivatherm

Ivatherm este primul brand dermato-cosmetic român formulat de medici dermatologi, creat pe baza Apei Termale de la Herculane, cu o compoziție minerală unică în lume. Produsele Ivatherm sunt validate clinic prin studii efectuate pe pacienți cu piele sensibilă și afecțiuni cutanate. Disponibile în farmacii, parafarmacii și pe ivatherm.ro.

Contact presă: ramona.cristian@ivatherm.ro

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