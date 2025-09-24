Ideea este simplă și eficientă. Pasagerii se urcă în mașină, pornesc la drum, iar pe ecranul din fața lor rulează conținut video cu reclame targetate. Atenția lor este acolo, în acel moment, într-un spațiu relativ limitat, fără alte surse de distragere. Este exact locul unde brandurile pot face o impresie clară, fără să concureze cu notificări sau derulări rapide de newsfeed.

Reclama acolo unde clientul nu o poate ignora

Conceptul propus de ADcab.ro se bazează pe captarea atenției pasagerilor. În timpul unei călătorii cu Uber sau Bolt, telefonul este adesea lăsat deoparte pentru câteva minute, iar tableta fixată în spătarul scaunului din față devine sursa principală de conținut vizual.

Startup-ul românesc a creat un sistem de reclamă tablete, care se adaptează inteligent în funcție de locație, momentul zilei și condițiile meteo. ADcab permite brandurilor să aleagă orașele, intervalele de afișare, numărul de vizualizări și să urmărească performanța campaniilor în timp real. Astfel, campaniile sunt vizibile exact acolo unde se află clienții: în trafic, în drum spre birou, spre întâlniri sau spre casă. Spre deosebire de reclamele online care pot fi ignorate, o reclamă Uber/Bolt pe tablete are șansa reală de a fi văzută, ascultată și reținută. Aceasta transformă fiecare călătorie într-o oportunitate de marketing eficientă și memorabilă.

Reclama Uber/Bolt prinde tot mai bine în traficul aglomerat

Oamenii petrec între 10 și 40 de minute într-o cursă cu Uber sau Bolt. E un timp mort, pe care mulți îl folosesc pentru relaxare sau scrolat pasiv. Dar când în fața lor apare o tabletă care rulează conținut atractiv, privirea se mută automat acolo. Reclama tablete Uber/Bolt devine, astfel, o metodă eficientă de a ajunge exact unde contează: în fața ochilor pasagerului.

Publicitatea în ridesharing funcționează mai ales pentru branduri locale, restaurante, aplicații mobile, servicii de livrare sau evenimente. Este un canal perfect pentru a atrage atenția asupra unor oferte limitate sau lansări recente.

Pe lângă impactul direct, reclamele pe tabletele din ridesharing generează și un efect de memorie: pasagerii pot căuta produsul după ce coboară din mașină, sau pot povesti altora despre ce au văzut.

Cine poate beneficia de acest tip de reclamă pe tablete

Avantajul este că nu e nevoie de bugete uriașe. Sistemul este accesibil și pentru afaceri mici sau afaceri la început de drum. Tot ce trebuie este un spot video și o strategie clară legată de publicul țintă.

Potrivit ADcab.ro, cele mai bune rezultate vin atunci când reclamele sunt creative, scurte și conțin un call-to-action clar – un cod de reducere, un link scurt, un slogan memorabil.

Iată câteva categorii de afaceri care pot beneficia imediat:

Restaurante și cafenele locale care vor să atragă clienți din apropiere

Magazine online care promovează oferte temporare sau reduceri

Aplicații mobile aflate în faza de creștere

Clinici private sau centre de wellness

Evenimente, concerte, festivaluri sau conferințe

Ce aduce nou Adcab față de alte soluții

Spre deosebire de panourile stradale sau reclamele din social media, sistemul ADcab are avantajul de a livra reclama pe tablete într-un cadru controlat. Nu depinde de algoritmi sau licitații de audiență. Nu este expus la blocarea conținutului. Rulează constant, clar și fără întreruperi.

Platforma oferă brandurilor acces la rapoarte detaliate: număr de afișări, orele de vizualizare, traseele mașinilor și estimări privind numărul de pasageri care au văzut reclama. Acest tip de transparență este rar întâlnit în publicitatea offline.

Un alt aspect important este modul în care conținutul este livrat. Tabletele nu doar rulează un clip – ci oferă o experiență video continuă, fluentă, cu tranziții și design unitar. Pasagerii pot chiar interacționa cu ecranul pentru a afla mai multe informații, scanând un QR code sau accesând direct site-ul promovat.

Ce spun șoferii și pasagerii

Feedbackul din partea șoferilor este în general pozitiv. Sistemul nu interferează cu activitatea lor, nu le încarcă telefonul și nici nu le afectează ratingurile. Tabletele sunt montate profesionist și nu implică intervenții asupra mașinii.

Pasagerii sunt curioși și adesea privesc reclamele din simplă plictiseală sau curiozitate. Este un timp în care nu se grăbesc și sunt deschiși la noutăți. Multe dintre campaniile rulate până acum au avut rate de reamintire ridicate – semn că sistemul funcționează.

Viitorul publicității – în trafic!

Ridesharing-ul a devenit o parte importantă din viața urbană. Iar Adcab a reușit să transforme aceste momente aparent banale în oportunități reale de marketing. Soluția oferită combină tehnologia cu proximitatea – două elemente care, împreună, generează atenție și reacție.

Pentru branduri care vor să iasă din tipare, reclama Uber/Bolt difuzată pe tabletele montate în mașini devine o alegere logică. E directă, vizibilă și plasată exact acolo unde contează. Mai ales în orașe aglomerate, unde fiecare minut contează și fiecare ochi în plus poate însemna un client nou.

Pentru mai multe informații, detalii despre costuri și cum poți începe o campanie, vizitează ADcab.ro.

Sursa imagini: adcab.ro

