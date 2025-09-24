Ideea este simplă și eficientă. Pasagerii se urcă în mașină, pornesc la drum, iar pe ecranul din fața lor rulează conținut video cu reclame targetate. Atenția lor este acolo, în acel moment, într-un spațiu relativ limitat, fără alte surse de distragere. Este exact locul unde brandurile pot face o impresie clară, fără să concureze cu notificări sau derulări rapide de newsfeed.

Reclama acolo unde clientul nu o poate ignora

Conceptul propus de ADcab.ro se bazează pe captarea atenției pasagerilor. În timpul unei călătorii cu Uber sau Bolt, telefonul este adesea lăsat deoparte pentru câteva minute, iar tableta fixată în spătarul scaunului din față devine sursa principală de conținut vizual.

Startup-ul românesc a creat un sistem de reclamă tablete, care se adaptează inteligent în funcție de locație, momentul zilei și condițiile meteo. ADcab permite brandurilor să aleagă orașele, intervalele de afișare, numărul de vizualizări și să urmărească performanța campaniilor în timp real. Astfel, campaniile sunt vizibile exact acolo unde se află clienții: în trafic, în drum spre birou, spre întâlniri sau spre casă. Spre deosebire de reclamele online care pot fi ignorate, o reclamă Uber/Bolt pe tablete are șansa reală de a fi văzută, ascultată și reținută. Aceasta transformă fiecare călătorie într-o oportunitate de marketing eficientă și memorabilă.

Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Recomandări
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Reclama Uber/Bolt prinde tot mai bine în traficul aglomerat

Oamenii petrec între 10 și 40 de minute într-o cursă cu Uber sau Bolt. E un timp mort, pe care mulți îl folosesc pentru relaxare sau scrolat pasiv. Dar când în fața lor apare o tabletă care rulează conținut atractiv, privirea se mută automat acolo. Reclama tablete Uber/Bolt devine, astfel, o metodă eficientă de a ajunge exact unde contează: în fața ochilor pasagerului.

Publicitatea în ridesharing funcționează mai ales pentru branduri locale, restaurante, aplicații mobile, servicii de livrare sau evenimente. Este un canal perfect pentru a atrage atenția asupra unor oferte limitate sau lansări recente.

Pe lângă impactul direct, reclamele pe tabletele din ridesharing generează și un efect de memorie: pasagerii pot căuta produsul după ce coboară din mașină, sau pot povesti altora despre ce au văzut.

Cine poate beneficia de acest tip de reclamă pe tablete

Avantajul este că nu e nevoie de bugete uriașe. Sistemul este accesibil și pentru afaceri mici sau afaceri la început de drum. Tot ce trebuie este un spot video și o strategie clară legată de publicul țintă.

Potrivit ADcab.ro, cele mai bune rezultate vin atunci când reclamele sunt creative, scurte și conțin un call-to-action clar – un cod de reducere, un link scurt, un slogan memorabil.

Iată câteva categorii de afaceri care pot beneficia imediat:

  • Restaurante și cafenele locale care vor să atragă clienți din apropiere
  • Magazine online care promovează oferte temporare sau reduceri
  • Aplicații mobile aflate în faza de creștere
  • Clinici private sau centre de wellness
  • Evenimente, concerte, festivaluri sau conferințe

Ce aduce nou Adcab față de alte soluții

Spre deosebire de panourile stradale sau reclamele din social media, sistemul ADcab are avantajul de a livra reclama pe tablete într-un cadru controlat. Nu depinde de algoritmi sau licitații de audiență. Nu este expus la blocarea conținutului. Rulează constant, clar și fără întreruperi.

Platforma oferă brandurilor acces la rapoarte detaliate: număr de afișări, orele de vizualizare, traseele mașinilor și estimări privind numărul de pasageri care au văzut reclama. Acest tip de transparență este rar întâlnit în publicitatea offline.

Un alt aspect important este modul în care conținutul este livrat. Tabletele nu doar rulează un clip – ci oferă o experiență video continuă, fluentă, cu tranziții și design unitar. Pasagerii pot chiar interacționa cu ecranul pentru a afla mai multe informații, scanând un QR code sau accesând direct site-ul promovat.

Psihiatrul Gabriel Diaconu, care a intuit corect sursa amenințărilor primite de școli și spitale: „Soluția nu este strict polițienească, ci terapeutică”
Recomandări
Psihiatrul Gabriel Diaconu, care a intuit corect sursa amenințărilor primite de școli și spitale: „Soluția nu este strict polițienească, ci terapeutică”

Ce spun șoferii și pasagerii

Feedbackul din partea șoferilor este în general pozitiv. Sistemul nu interferează cu activitatea lor, nu le încarcă telefonul și nici nu le afectează ratingurile. Tabletele sunt montate profesionist și nu implică intervenții asupra mașinii.

Pasagerii sunt curioși și adesea privesc reclamele din simplă plictiseală sau curiozitate. Este un timp în care nu se grăbesc și sunt deschiși la noutăți. Multe dintre campaniile rulate până acum au avut rate de reamintire ridicate – semn că sistemul funcționează.

Viitorul publicității – în trafic!

Ridesharing-ul a devenit o parte importantă din viața urbană. Iar Adcab a reușit să transforme aceste momente aparent banale în oportunități reale de marketing. Soluția oferită combină tehnologia cu proximitatea – două elemente care, împreună, generează atenție și reacție.

Pentru branduri care vor să iasă din tipare, reclama Uber/Bolt difuzată pe tabletele montate în mașini devine o alegere logică. E directă, vizibilă și plasată exact acolo unde contează. Mai ales în orașe aglomerate, unde fiecare minut contează și fiecare ochi în plus poate însemna un client nou.

Pentru mai multe informații, detalii despre costuri și cum poți începe o campanie, vizitează ADcab.ro.

Sursa imagini: adcab.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Avantaje.ro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău ar putea fi deschisă până la finalul anului
Știri România 18:48
Circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău ar putea fi deschisă până la finalul anului
Trei intrări și paznici de care nu se sperie niciun porumbel: o directoare se plânge că nu poate securiza școala
Știri România 18:23
Trei intrări și paznici de care nu se sperie niciun porumbel: o directoare se plânge că nu poate securiza școala
Parteneri
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Adevarul.ro
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Liviu Bocciu Ungurean revine pe stadioane! Liderului galeriei Rapidului i-a fost ridicată interdicția. Exclusiv
Fanatik.ro
Liviu Bocciu Ungurean revine pe stadioane! Liderului galeriei Rapidului i-a fost ridicată interdicția. Exclusiv
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Stiri Mondene 17:40
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:23
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
ObservatorNews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.ro
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Parteneri
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Mediafax.ro
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua s-au împăcat la 6 ani de la divorț. Cei doi vor urca pe scenă împreună
KanalD.ro
Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua s-au împăcat la 6 ani de la divorț. Cei doi vor urca pe scenă împreună

Politic

Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Analiză
Politică 17:00
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 11:27
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!