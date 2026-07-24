Radare performante pentru securitatea României

Acordul dintre Direcția Generală pentru Armamente din România și Direcția Generală pentru Armament din Franța (DGA) a fost semnat în cadrul programului de finanțare SAFE al Uniunii Europene și marchează un pas important în consolidarea securității europene.

„Thales va consolida protecția spațiului aerian al României cu douăsprezece radare Ground Master 200 MM/A”, a transmis, pe 24 iulie, gigantul tehnologic francez Thales, într-un comunicat. Livrările vor începe în 2027, consolidând securitatea aeriană națională.

Radarele GM200 MM/A, produse de Thales, sunt deja utilizate în peste 40 de țări și au demonstrat eficiența lor chiar și în zone de conflict activ. Acest radar 4D AESA de rază medie poate detecta și urmări ținte variate, de la drone care zboară la altitudini joase până la aeronave și rachete aflate la 350 kilometri distanță.

Sistemul se remarcă prin capacitatea sa de a îndeplini simultan misiuni de supraveghere aeriană și terestră, coordonare de arme și avertizare împotriva rachetelor, artileriei și mortierelor, potrivit Thales. Unul dintre punctele forte ale radarului GM200 MM/A este designul său compact „all-in-one”, care integrează radarul, catargul și generatorul într-un singur container de 6 metri.

Acest lucru îi permite să fie mobilizat rapid, în mai puțin de 15 minute, fiind ideal pentru a răspunde prompt amenințărilor emergente.

247 de milioane de euro pentru cele 12 radare

Potrivit MApN valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 247 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 258 de milioane euro.

„Radarele sunt destinate descoperirii/detecției țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusiv a celor care evoluează la înălțimi mici și foarte mici. De asemenea, radarele vor permite descoperirea și urmărirea, în condiții meteo nefavorabile și în medii electromagnetice ostile, a aeronavelor clasice, a platformelor aeriene fără pilot, a rachetelor dirijate/nedirijate și a altor amenințări”, a transmis, pe 17 iulie, MApN, într-un comunicat.

Cooperare franco-română consolidată

Acordul subliniază relația strânsă dintre România și Franța. În plus, această colaborare contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale României, dar și la întărirea industriei locale.

„Acest acord este, de asemenea, o dovadă a legăturilor dintre România și Franța, două națiuni angajate în consolidarea flancului estic al NATO”, se mai arată în comunicat. 

De peste 20 de ani, Thales este un partener de încredere pentru România, cu peste 850 de angajați în țară și un centru global de competență în inginerie.

„În numele Thales, aș dori să mulțumesc sincer ministerelor apărării din România și Franța pentru încrederea lor. Grupul nostru sprijină pe deplin ambiția României de a dezvolta capacități industriale și expertiză pe termen lung în domeniul radarului. În spiritul inițiativei SAFE, vom crea un Centru de Competență pentru Radare pentru a susține acest acord”, a declarat Pascale Sourisse, vicepreședinte executiv senior pentru Dezvoltare Internațională la Thales.

De asemenea, achiziția este gestionată prin mecanismul FASt (French Acquisition for Strategic partners), dezvoltat de DGA pentru a susține partenerii strategici ai Franței.

„Cooperarea franco-română, deja foarte dinamică la nivel operațional, se consolidează și la nivel de capabilități prin decizia Bucureștiului de a-și echipa forțele armate cu soluții industriale franceze”, a adăugat Patrick Pailloux, director general pentru Armamente în cadrul Ministerului Forțelor Armate din Franța.

Cu o investiție anuală de 4,5 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare, Thales este lider global în tehnologii avansate pentru apărare, sectorul aerospațial și securitatea cibernetică. În 2025, grupul a raportat venituri de 22,1 miliarde de euro, având peste 85.000 de angajați în 65 de țări.

România cumpără și 12 elicoptere multi-misiune AIRBUS H225 M Caracal

MApN a transmis încă din 17 iulie, un comunicat în care anunța două ordine de achiziție pentru proiecte din Programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Documentele au fost încheiate cu Direcția generală pentru armamente din Franța (ca autoritate contractantă).

Este vorba de furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune AIRBUS H225 M Caracal, împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului.

„Valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 757 de mil. euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de mil. euro. Elicopterele vor fi echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeropurtat pe timp de zi și de noapte”, potrivit MApN.

Cel de-al doilea ordin de achiziție avea ca obiect furnizarea de către compania franceză Thales a 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 MM/A, împreună cu pachetul logistic inițial și instruirea personalului.

MApN a mai transmis că livrările echipamentelor se vor desfășura etapizat, conform graficului de livrare stabilit prin ordinele de achiziție, până în anul 2030.

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