Cheltuielile asociate deținerii unui autoturism au crescut semnificativ în ultimii ani. Prețul carburantului, costurile de întreținere, piesele de schimb și reviziile periodice reprezintă o povară financiară tot mai mare pentru șoferi. Benzina, în special, a cunoscut oscilații importante de preț – instabilitatea geopolitică din zone precum Orientul Mijlociu poate perturba rapid piețele petroliere și poate genera scumpiri bruște la pompă.

Cu toate acestea, există soluții practice prin care îți poți diminua aceste costuri, fără a compromite siguranța sau a-ți asuma riscuri nejustificate.

Modul în care îți întreții mașina, felul tău de a conduce și multe alte decizii inteligente pot reduce presiunea asupra bugetului. Iată câteva strategii eficiente și sigure.

Condu preventiv și economic

Stilul de condus influențează direct consumul de combustibil și uzura mașinii. Accelerările bruște, frânările agresive și viteza mare cresc consumul și solicită excesiv componente precum plăcuțele de frână, ambreiajul și anvelopele.

Condusul preventiv presupune accelerare lină și menținerea unei viteze constante. Acest stil de a conduce contribuie la reducerea consumului de combustibil.

Nu amâna întreținerea regulată

Mulți șoferi amână reviziile crezând că în felul acesta economisesc. În realitate, această decizie poate genera cheltuieli mult mai mari ulterior. Schimbul la timp al uleiului și filtrelor, precum și verificarea sistemului de frânare previn defecțiuni grave.

O revizie periodică este mult mai ieftină decât înlocuirea unui motor sau a unui sistem de frânare complet. În plus, o mașină bine întreținută consumă mai puțin și își păstrează mai bine valoarea de revânzare.

Alege inteligent asigurarea auto

Asigurarea mașinii este nu doar esențială, ci și obligatorie în România. Totuși, încearcă să nu te rezumi doar la polița RCA. Ia în calcul o asigurare pentru mașină completă, cum ar fi asigurarea facultativă CASCO.

În acest fel ai parte de protecție completă: ești acoperit nu doar atunci când te accidentează altcineva, ci și atunci când tu ești vinovatul. Alege un asigurător care oferă această polița în termeni cat mai avantajosi. O asigurare bună te poate salva de cheltuieli majore în caz de coliziuni, furt sau calamități naturale.

Verifică presiunea în anvelope

Anvelopele care nu sunt umflate suficient cresc consumul de combustibil și se uzează mai repede. În plus, o presiune scăzută poate duce chiar la explozia anvelopei, ceea ce înseamnă un risc major pentru siguranță.

Verifică presiunea în anvelope măcar o dată pe lună; durează doar câteva minute și poate reduce atât consumul, cât și costurile cu înlocuirea prematură a anvelopelor.

Compară prețurile la carburant și piese

Poți să economisești bani atunci când alegi stații cu prețuri mai bune la carburant și chiar folosind programele speciale de fidelizare. Compară întotdeauna ofertele pentru piese și alte consumabile, însă nu te orienta direct spre cele mai ieftine și fără garanție. Acestea pot avea o calitate scăzută și pot provoca defecțiuni suplimentare la mașină.

Planifică eficient drumurile

Drumurile scurte și dese cresc consumul, mai ales când motorul nu ajunge la temperatura optimă de funcționare. Dacă îți planifici traseele și combini mai multe opriri într-o singură deplasare, reduci consumul și uzura mașinii. Îți sunt utile și aplicațiile de navigație care îți oferă rute alternative, te ajută să eviți ambuteiajele și să economisești timp și carburant.

În concluzie, cele mai eficiente metode pentru a reduce cheltuielile cu mașina sunt strâns legate de prevenție, informare și decizii inteligente. Un stil de condus responsabil, o întreținere corectă, alegerea unei mașini potrivite, inclusiv opțiuni hibride sau electrice, tot mai populare pentru costurile mai reduse de utilizare – și o asigurare bine aleasă îți protejează atât bugetul, cât și siguranța.

