1. Definește obiectivele sustenabile (și cum le măsori)

Notează ce urmărești: facturi predictibile, materiale cu emisii reduse, mobilitate fără dependență zilnică de mașină. Pentru utilizare uzuală, setează 2–3 priorități, altfel compari greu ofertele.

Exemplu aplicat: dacă lucrezi în Pipera/Aviației, o locuință în nord, cu acces rapid la DN1 și legături de transport, îți reduce drumurile și timpul petrecut în trafic.

2. Stabilește criterii de selecție care apar în documente, nu în broșuri

Cere informații pe care le poți verifica. În lista scurtă păstrează doar proprietățile care bifează criterii clare, precum:

  • clasă energetică A/A+ (în certificatul energetic);
  • termoizolație și detalii de punți termice;
  • ferestre eficiente (sticlă low-e, profile cu barieră termică);
  • încălzire eficientă (de exemplu, pompă de căldură sau centrală în condensare, în funcție de proiect);
  • pregătire pentru fotovoltaice/stație de încărcare, dacă te interesează mobilitatea electrică.

În practică, aceste elemente separă o „casă nouă” de o casă care îți ține costurile sub control.

3. Evaluează performanța energetică reală (nu doar impresia de la vizită)

Cere certificatul energetic și întreabă direct:

  1. Care este consumul estimat anual?
  2. Ce temperatură de referință au folosit în calcule?
  3. Ce suprafață încălzită au luat în considerare?

Pentru rezultate stabile, compară două locuințe din aceeași zonă (de exemplu, două proiecte din Sector 1) și vezi diferențele de consum estimat, nu doar de finisaje.

4. Fă verificări tehnice rapide la fața locului

La vizionare, uită-te la detalii care se „simt” iarna și vara: îmbinări la ferestre, miros de umiditate, curenți de aer, zone reci pe pereți. Dacă ai acces, verifică și camera tehnică. Iată un checklist succint pentru fiecare vizită: 

  • orientarea și lumina naturală (costuri mai mici la iluminat);
  • ventilație (ideal cu recuperare de căldură, unde există);
  • etanșeitate la uși/ferestre;
  • spații de depozitare (ajută la ordine, reduce achizițiile impulsive).

5. Calculează costurile pe termen lung, nu doar prețul

Pentru o casă premium, diferența apare în exploatare: încălzire/răcire, mentenanță, reparații. Cere estimări de costuri și întreabă ce garanții oferă dezvoltatorul.

Dacă investești, compară și cererea de închiriere pentru locuințe eficiente energetic în nordul Capitalei (zone precum Băneasa, Aviației, Pipera), unde chiriașii corporatiști apreciază facturile previzibile.

6. Due diligence: dezvoltator, acte, recepție

Verifică autorizația de construire, cartea construcției (dacă există), intabularea și istoricul terenului. Lucrează cu un avocat specializat în imobiliare; te ajută să identifici clauze care îți pot crea costuri ulterioare.

În proiectele premium, contează și experiența echipei de execuție. Primavera Development are un istoric în rezidențial și livrează, în general, proiecte unde standardele de comunitate (infrastructură, spații comune, întreținere) rămân ușor de administrat.

7. Locație și mobilitate în București: alege rutine mai simple

În Sector 1, verifică accesul la artere (DN1), la transport public și la servicii zilnice. Zonele din nord (Băneasa/Sisești) atrag familii care vor mai multă liniște și proximitate față de natură, dar ai nevoie și de un plan de mobilitate: trasee spre birou, școli, clinici, supermarket.

Poți analiza exemple de case de vânzare în București în comunități care integrează spații verzi și infrastructură privată, utile pentru un stil de viață echilibrat.

8. Plan de amenajare sustenabilă (cu bugete diferite)

După achiziție, începe cu intervenții cu impact clar:

  • LED și senzori de prezență (cost redus, rezultate rapide);
  • baterii cu aerator și dușuri economice (pro: consum mai mic; contra: debit mai redus);
  • vopsele low-VOC (mai prietenoase cu aerul interior; cost ușor mai mare).

Dacă alegi „open space” (zonă de zi fără pereți între living și bucătărie), planifică iluminatul pe straturi (general + ambiental + punctual) ca să reduci consumul și să păstrezi confortul.   

9. Vizionări eficiente: compari, notezi, decizi

Mergi cu o listă unică de verificare și fotografiază detaliile tehnice (etichetă centrală, tâmplărie, panou electric). Pentru utilizare uzuală, 2 vizite per proprietate ajută: una ziua (lumină, trafic), una seara (zgomot, parcări).

10. Următorii pași: negociere, audit, contract

După ce alegi, cere un audit energetic independent, apoi negociază pe baza constatărilor (nu pe impresii). Clarifică termenele, finisajele incluse și condițiile de predare.

Alegerea unei case de vânzare în București care să susțină un stil de viață sustenabil înseamnă să privești dincolo de preț și suprafață. Contează eficiența energetică, accesul la spații verzi, calitatea construcției și infrastructura din jur, toate influențând atât confortul zilnic, cât și impactul asupra mediului. Făcând alegeri informate și orientate spre viitor, investești nu doar într-o locuință, ci într-un mod de viață mai echilibrat, mai responsabil și mai sănătos.        

Sursa foto: Green Lake

Conducta de petrol care poate ocoli blocada din Strâmtoarea Ormuz și aduce speranță pe piața energiei
